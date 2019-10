Kreuzfahrt-Geheimnis: Das ist für Crew in Kabine verboten - und was passiert bei Verstößen

Auch die Crew muss sich in Kreuzfahrt-Kabinen an gewissen Regeln halten.

Auf Kreuzfahrten gibt es Regeln - und das aus guten Gründen. Ein ehemaliges Mitglied der Kreuzfahrtbesatzung hat dazu nun aus dem Nähkästchen geplaudert.

Vorschriften auf dem Kreuzfahrtschiff können für Urlauber, aber auch für die Besatzung gelten - einige davon gelten jedoch ausschließlich für die Crew.

Auf Kreuzfahrt: Crew darf in ihrer Kabine nicht essen

Die Sicherheit an Bord eines Kreuzfahrtschiffes hat oberste Priorität. Daher gibt es auch gewisse Regeln. Das ehemalige Kreuzfahrt-Besatzungsmitglied Brian David Bruns enthüllte in seinem Buch "Cruise a la Carte", das dem Portal Express vorliegt, eine spezielle Regel für die Crew.

Bruns erklärte, dass es der Besatzung verboten sei, Essen in ihre Kabinen zu bringen - obwohl es keine solche Regelung für Kreuzfahrt-Passagiere gäbe. Viele würden diese Regel jedoch missachten. "Essen ist in den Mannschaftskabinen nicht erlaubt, obwohl es alle Mannschaftstypen früher oder später einschleusen", so Bruns.

Lesen Sie hier: Kreuzfahrtschiffe gehen mysteriöserweise unter: Gefahr auf hoher See durch Offizier aufgedeckt.

Bruns erklärte weiter: "Viele halten einen Vorrat an Trockenwaren bereit, von denen einige gelegentlich erlaubt sind. Asiaten zum Beispiel neigen dazu, in der ganzen Kabinen Instantnudeln zu horten, und wer weiß, vielleicht sogar geheime Kochplatten, die einen späten Nachtsnack ermöglichen?"

Das ist der Grund, warum der Kreuzfahrt-Crew Essen in der Kabine untersagt ist

Warum Essen in der Kabine der Besatzung verboten sei, darüber berichtete Bruns wie folgt: "Diese maritime Regelung, die Lebensmittel verbietet, wurde aus gutem Grund eingeführt. Eigentlich zwei, denn auf einigen Schiffen gibt es Kakerlaken. Der eigentliche Grund, warum Essen in Crew-Kabinen verweigert wird, ist jedoch, dass es immer auf höchst unbiologische Weise in den Toiletten landet. Schiffstoiletten sind sehr, sehr empfindlich. Die Crew? Nicht so sehr."

Es sei nicht selten vorgekommen, dass die Toiletten verstopft gewesen seien und es überall im Bereich der Besatzungskabinen nach Fäkalien gerochen habe. Diese und ähnliche Probleme sollen durch das Verbot vermieden werden. Immer wieder kämen Crewmitglieder auf bizarre Gedanken, verschiedene Dinge im Klo runterspülen zu wollen. "Ebenso verwirrend für mich war, warum ein Crewmitglied einen Schuh heruntergespült hat", so Bruns.

Video: 5 schräge Geheimnisse über Kreuzfahrten

Auch interessant: Aus gutem Grund: Warum Sie diese Kabine auf einer Kreuzfahrt nicht buchen sollten.

sca