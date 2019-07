Kreuzfahrt-Crew bekommt auf jeder Route roten Rucksack - was hat es damit auf sich?

Die Kreuzfahrt-Crew muss unterwegs stets für Passagiere da sein können und immer wachsam sein, falls etwas passiert. Doch auch die Besatzung hat ihre Geheimnisse.

Kreuzfahrtmitarbeiter stehen nicht zuletzt durch die Sicherheitsstandards, die an Bord gelten, häufig unter Druck und müssen den Anforderungen gerecht werden. Diese Belastung braucht auch einen Ausgleich. Und so gibt es laut einem ehemaligen Kreuzfahrt-Mitarbeiter wohl eine besondere Ausrüstung, die der Crew in stressigen oder sogar gefährlichen Situationen helfen soll.

Wie ein roter Rucksack auf der Kreuzfahrt der Crew den Druck nimmt

Joshua Kinser hat selbst mehrere Jahre an Bord von Kreuzfahrtschiffen gearbeitet und ist in der ganzen Weltgeschichte unterwegs gewesen. In seinem Buch "Chronicles of a Cruise Ship Member" beschreibt er laut dem Portal Express, welche Ausrüstung für die Crew "lebensrettend" sei - in vielerlei Hinsicht.

Es handle sich dabei um einen roten Rucksack, den jedes Crew-Mitglied auf dem Kreuzfahrtschiff erhalte. Darin enthalten seien eine Pumpe, Gasmasken, Sauerstoffflaschen, eine warme Wolldecke sowie eine Tauchausrüstung, für den Fall, dass es doch mal zu einem Notfall komme. Doch auch nach Kokosnuss und Ananas duftende Lufterfrischer dürften in dem Rucksack nicht fehlen, damit man den Geruch der Kabinen überdecken könne, so Kinser.

Weiter erklärte der ehemalige Kreuzfahrt-Mitarbeiter über den Inhalt des roten Rucksacks auf: "Ein dünnes Laken für den Fall, dass die Klimaanlage kaputt geht, Beruhigungsmittel für Pferde, die verwendet werden, wenn auf dem Schiff Alarmstufe Rot ausbricht, die obligatorische Flasche scharfer Sauce, um die ansonsten ungenießbaren Speisen, die in der Mannschaftskasse serviert werden, zu übertünchen."

