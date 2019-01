Auf der Kreuzfahrt: Mit diesem Gesprächsthema punkten Sie bei Ihren Mitreisenden

Bei Hunderten von Passagieren ist auf der Kreuzfahrt reichlich Gelegenheit, mit Mitreisenden ins Gespräch zu kommen. Was Sie dabei beachten sollten, erfahren Sie hier.

Auf einem Kreuzfahrtschiff ist so einiges geboten, damit den zahlreichen Passagieren auf so einem Schiff nicht langweilig wird. Und davon gibt es wahrlich viele: Zwischen 2.000 und 5.500 Passagiere passen auf ein Kreuzfahrtschiff. Da passiert es schnell einmal, dass man mit dem einen oder anderen ins Gespräch kommt. Aber wie sollte man sich hierbei verhalten? Worüber spricht man am besten?

Worüber redet man auf der Kreuzfahrt am besten mit Mitreisenden?

Schließlich verbringt man mit den neuen Bekanntschaften meist noch viele weitere Tage gemeinsam auf dem Schiff, so dass man es sich also am besten auch nicht direkt verscherzen sollte. Gesprächsthemen sind also gefragt, die möglichst unverfänglich und doch unterhaltsam sind.

Hier bietet sich zuallererst ein Thema an, bei dem wirklich jeder Passagier mitreden kann und das weitestgehend "ungefährlich" ist: Kreuzfahrten. Fragen Sie Mitreisende, mit denen Sie etwa an einem Tisch im Bordrestaurant zusammengesetzt wurden, auf welchen Kreuzfahrten sie schon waren, welche Schiffe ihnen am besten gefallen und wie oft sie bereits auf Kreuzfahrt gewesen sind. Auf diese Weise zeigen Sie Interesse und ein angenehmer Redefluss entsteht, denn jeder am Tisch kann etwas zu dem Thema beisteuern.

Doch auch für diejenigen, die ihre erste Kreuzfahrt erleben, gibt es unkomplizierte Themen, die eine Gesprächsrunde mit Fremden an Bord angenehm gestalten. Urlaub im Allgemeinen ist ein Thema, bei dem wirklich jeder etwas beizutragen hat. Und im besten Fall finden Sie in derartigen Gesprächen sogar neue Inspiration für Ihre nächste Reise.

Was Sie beim ersten Kennenlernen vermeiden sollten, sind Themen wie Religion, Politik oder Ähnliches, da sie die Stimmung trüben oder sogar Streitgespräche entstehen lassen könnte. Lernen Sie Ihr Gegenüber zunächst ganz entspannt kennen. Wenn Sie dann merken, dass Sie auf der gleichen Wellenlänge sind, können immer noch die heikleren Themen auf den Tisch gebracht werden.

