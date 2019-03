So verboten feiert die Kreuzfahrt-Crew, während Passagiere schlafen

Auch auf der feuchtfröhlichsten Kreuzfahrt endet die Party irgendwann und die Passagiere suchen ihre Kabinen auf. Was dann die Crew treibt, verriet ein Mitarbeiter.

Auf einer Kreuzfahrt ist so allerhand geboten: Bars, Restaurants, Clubs, Casinos und vieles mehr sorgen dafür, dass es Passagieren nie langweilig wird. Doch was passiert eigentlich, nachdem alle Passagiere auf dem Kreuzfahrtschiff schlafen gegangen sind? Ein Insider hat ausgepackt.

Kreuzfahrt-Insider verrät: So feiert die Crew an verbotenen Orten

Nicht nur Urlauber, sondern auch die Kreuzfahrt-Crew amüsiert sich an Bord des Schiffes. Nur findet das meist dann statt, wenn Reisende bereits schlafen, oder an Orten, die Passagiere nur selten zu Gesicht bekommen.

Der ehemalige Kreuzfahrt-Mitarbeiter Joshua Kinser berichtete in seinem neuen Buch "Chronicles of a Cruise Ship", wie die Besatzung nachts auf dem Schiff feiert. Davon berichtete das britische Portal Express.

"In der Crewbar beginnt die Kreuzfahrtparty", so Kinser. "Sobald die Bar geschlossen ist, strömen die Besatzungsmitglieder auf das Besatzungsdeck und fahren fort, oft bis der Sicherheitsdienst gerufen wird. Dann gehen die Besatzungsmitglieder in die Flure, Treppenhäuser, Rettungsboote, Besenschränke, Umkleidekabinen, die Kabinen von anderen Personen, wo immer sie sich verstecken können, bis die Sicherheit wieder hergestellt wurde."

Er selbst habe diese Art des Feierns oft mitgemacht, als er jung war. "Dann wurde mir klar, dass zwei Stunden Schlaf und die Vollzeitarbeit auf See nicht besonders kompatibel waren. Eine Erkenntnis, die die meisten von uns zu ihrem dreißigsten Geburtstag machen, nachdem unser Gehirn voll entwickelt ist."

