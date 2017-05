Kreuzfahrt-News: Neubauten, Inselumrundung und Privatstrand

Von der Island-Umrundung bis hin zum Privatstrand auf den Bahamas - die Reedereien stocken ihre Angebote für die folgenden Saisons auf. Mit einem neuen Schiff ist etwa bei der Fincantieri-Werft 2019 zu rechnen.

Viking Ocean Cruises lässt zwei weitere Hochseeschiffe bauen

Die Kreuzfahrtreederei Viking Ocean Cruises lässt zwei weitere Hochseeschiffe bauen. Die Auslieferung ist für die Jahre 2021 und 2022 geplant, teilte die italienische Fincantieri-Werft mit. Bei den Neubauten handelt sich um Schwesterschiffe der sechs anderen Viking-Hochseeschiffe, die bereits von Fincantieri gebaut worden sind oder noch gebaut werden. Die "Viking Star" wurde 2015 fertiggestellt, seit 2016 fährt die "Viking Sea" und seit Anfang 2017 die "Viking Sky". Die "Viking Sun" soll Ende 2017 fertig werden, die "Viking Spirit" 2018. Das noch namenlose sechste Schiff ist für 2019 geplant. Alle Schiffe bieten 465 Kabinen und Platz für 930 Passagiere. Alle Kabinen verfügen über Balkone.

Oceania Cruises mit Kreuzfahrten "Tropen & Exoten"

Die US-Reederei Oceania Cruises hat für die Saison 2018/19 insgesamt 75 Kreuzfahrten unter dem Motto "Tropen & Exoten" aufgelegt. Die Schiffe fahren nach Asien, Afrika, in die Karibik und die Südsee sowie nach Australien, Mexiko und Südamerika. Neu konzipiert seien 53 Reisen, teilt Oceania Cruises mit. In mehr als 240 Häfen bietet die Reederei verlängerte Aufenthalte an. Oceania Cruises ist eine Tochtergesellschaft der Norwegian Cruise Line.

Iceland Pro Cruises 2018 mit "Island-Umrundung Express"

Island mit dem Kreuzfahrtschiff in nur sieben Nächten umrunden: Dieses neue Angebot hat die Reederei Iceland Pro Cruises im Jahr 2018 auf dem Schiff "Ocean Diamond" im Programm. Mit den Fahrten komme man Urlaubern vor allem aus den USA entgegen, die lediglich eine Woche Zeit haben, so die Reederei. Iceland Pro Cruises ist eine Tochter des Reiseveranstalters Island Pro Travel. Sie zählt nach eigenen Angaben auch immer mehr deutsche Gäste.

Neuer Carnival-Privatstrand auf den Bahamas

Die US-Kreuzfahrtreederei Carnival Cruise Line plant in der Karibik einen neuen Privatstrand auf den Bahamas. Die Grand Bahama Island soll über einen Pier zum Anlegen zweier Schiffe, einen Strand, Wassersportangebote, Shops und Restaurants verfügen. Die Reederei rechnet mit einer Million Gäste jährlich. Einen Termin für die Eröffnung gibt es noch nicht. Private Strände und Inseln sind ein Trend: Erst kürzlich hat Princess Cruises den Privatbereich Princess Cays in Betrieb genommen - ebenfalls auf den Bahamas.

A-Rosa inkludiert Reiserücktrittsversicherung - Neue Seine-Reisen

Die Reederei A-Rosa bietet für die Flussreisen im kommenden Jahr eine Reiserücktrittsversicherung inklusive an. Das gilt für den Tarif Premium alles inklusive und Buchungen bis 30. November 2017, wie A-Rosa mitteilte. Neu im Katalog "Städte- und Naturreisen" sind zwei Flusskreuzfahrten auf der Seine: "Seine Intensive mit Paris" (neun Nächte) samt Übernacht-Aufenthalt in der französischen Hauptstadt und in Le Havre sowie "Seine Gourmet" (sieben Nächte). Die Seine hat A-Rosa bereits in diesem Jahr im Programm. Ebenfalls neu: Der Kids Club auf den Familienschiffen ist nicht nur über Ostern und in den Sommerferien offen, sondern auch in den Herbstferien sowie über Weihnachten und Silvester.

Mitteilung von Fincantieri

Geschichte von Viking