Auf Kreuzfahrt sollten Sie das Bad nie ohne diese Sache nutzen - aus skurrilem Grund

Kreuzfahrten liegen derzeit voll im Trend, auch 2019. Was dabei nur wenige wissen: Für den Aufenthalt im kabineneigenen Badezimmer sollten Sie vorsorgen.

Eine Kabine auf dem Kreuzfahrtschiff verfügt auch immer über ein kleines Badezimmer. Doch das ist oftmals nicht gut belüftet und verfügt zudem auch nicht immer über ein Fenster. Sie sollten daher vorbereitet sein.

Badezimmer auf dem Kreuzfahrtschiff: Daran sollten Sie vorher denken

Wie das britische Portal Express berichtet, kann ein Badezimmer mit schlechter Belüftung Probleme während der Kreuzfahrt bereiten. Es sei daher wichtig, sich darauf vorzubereiten, dass das Bad nach einer Weile zu müffeln anfangen kann.

Damit das nicht passiere, sollten Passagiere am besten Lufterfrischer mit auf die Kreuzfahrt nehmen. So könne man schlecht riechenden Duschvorhängen und anderen Gerüchen den Garaus machen. Auch Aromatherapieöle oder ein Duftbäumchen, wie man sie etwa in Autos an den Rückspiegel hängt, kommen hier in Frage.

Kurz gesagt: Nehmen Sie auf Ihre Kreuzfahrt etwas mit, das Gerüche neutralisiert.

Wer starke Düfte wie oben beschrieben nicht gut verträgt, für den gibt es auch die Möglichkeit, stattdessen ein Streichholz anzuzünden und es im Bad auszupusten. Der Geruch des Rauchs vertreibt Gerüche schnell und wirksam. Ebenso tun es auch Duftkerzen oder Weihrauch. Kerzen in den Kabinen sind jedoch auf den meisten Kreuzfahrtschiffen verboten. Streichhölzer dagegen für gewöhnlich nicht. (Dazu auch: Mit diesem Trick wird der Service auf der Kreuzfahrt für Sie noch besser.)

