Kreuzfahrt-Urlaub trotz Corona: So geht TUI mit Reisenden aus innerdeutschen Risikogebieten um

Einige Bundesländer haben ein Beherbergungsverbot für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten ausgesprochen. Aber was gilt auf dem Kreuzfahrt-Schiff?

Seitdem die Corona-Fallzahlen in zahlreichen deutschen Regionen* über den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen sind, herrscht wieder Chaos in der Reise-Industrie. Zunächst sollte es ein bundesweites Beherbergungsverbot in Gaststätten und Hotels für Reisende aus den betroffenen Gebieten geben – nun haben einige Bundesländer diese Regelungen aber wieder gekippt. Aber wie sieht es bei Kreuzfahrt-Reisen aus? Müssen hier Reisende aus Risikogebieten auch um ihren Urlaub bangen?

Kreuzfahrt-Urlaub: Wie müssen sich Reisende aus Risikogebieten verhalten?

Zumindest der Reiseveranstalter TUI Cruises hat in dieser Hinsicht seinen Standpunkt klargemacht: Bei Bekanntgabe der neuen Reisetermine für die Wintersaison 2020 erklärte die Reederei, dass sich Urlauber aus Risikogebieten keine Sorgen machen müssten. „Aufgrund der Vorgaben einzelner Bundesländer sehen sich die Hoteliers derzeit gezwungen, ihre Gäste abzuweisen. TUI Cruises bietet Herbstferien für Gäste aus allen Bundesländern“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Denn für die Buchung einer Kreuzfahrt gelten keine Einschränkungen für Gäste aus nationalen Risikogebieten. Wer in einer Gegend wohnt, die aktuell zum Risikogebiet erklärt wurde oder auch kurzfristig noch dazu erklärt werden könnte, kann trotzdem seine Herbstferien an Bord verbringen.“

Zwar beziehen sich die Aussagen aktuell auf die Herbstferien, es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass die Reederei auch im Winter vorerst so verfahren wird. Voraussetzung für die Mitnahme auf dem Kreuzfahrtschiff trotz Anreise aus Risikogebiet ist ein Covid-Schnelltest, der bei der Ankunft direkt im Hafenterminal durchgeführt werden soll. Die Kosten für den Corona-Test sind im Reisepreis inbegriffen.

Kreuzfahrt bei TUI: Reiseprogramm für Wintersaison 2020

TUI gab vor Kurzem die Reisetermine und Fahrgebiete für die Wintersaison 2020 bekannt. Darunter sind auch wieder Routen mit Landgängen geplant, doch auch die sogenannten „Blauen Reisen“ ohne Tagesausflüge an Land sind im Angebot. So sollen die unterschiedlichen Routen unter anderem nach Schweden und Finnland sowie zu den Kanarischen Inseln führen. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

