Küssen ist an diesen Orten in Frankreich verboten - das passiert, wenn Sie es trotzdem tun

Paris ist die Stadt der Liebe - und dennoch gibt es in Frankreich ein Kussverbot.

Paris, die Stadt der Liebe - da sollte man meinen, dass in Frankreich Küssen etwas Selbstverständliches wäre. Doch an bestimmten Orten ist es verboten.

Küssen gehört gerade bei Begrüßungen und Abschieden von Freunden oder Liebenden einfach dazu. In Frankreich wurde aber ein Verbot erhoben, dass es Männern und Frauen untersagt, sich auf Bahnübergängen zu küssen.

Darum ist Küssen auf Bahnübergängen in Frankreich verboten

Dabei ist doch sogar der Wangenkuss in Frankreich Tradition. Das Verbot gibt es nun aber seit mehr als 100 Jahren. Küssen auf Bahnübergängen und Bahnsteigen sind demnach verboten. Die Gründe dafür lagen vor allem darin, dass verhindert werden sollte, dass der Fahrplan sich durch ewige Kuss-Verabschiedungen verzögert.

Ein weiterer Grund war wohl, um die Sicherheit der Reisenden zu gewährleisten. Damit sie nicht durch intensive Abschiedsküsse abgelenkt und durch heranrollende Züge gefährdet waren, sollte das Küssen eben schlichtweg verboten werden.

Frankreich ist übrigens nicht das einzige Land in Europa, das Küssen an manchen Orten verbietet: Im Nordwesten von England gilt am Bahnhof Warrington Bank Quay ein Kussverbot. Der Grund ist hier, dass die Parkplätze nicht durch stundenlange Verabschiedungen blockiert werden sollen.

In der kleinen Stadt Eboli im italienischen Kampanien ist es verboten, sich im Auto zu küssen oder dort Zärtlichkeiten auszutauschen.

Diese Strafe müssen Sie erwarten, wenn Sie sich trotzdem auf Bahnübergängen küssen

Seien Sie aber beruhigt: Touristen, die sich auf Bahnübergängen trotzdem küssen, denen droht keinerlei Strafe. Das Gesetz hat zwar noch Bestand, wird aber nicht mehr geahndet. Eine strafrechtliche Verfolgung ist demnach nicht bekannt.

