So lacht das Netz über dieses Urlaubsfoto

"Dein Körper ist wie ein Tempel" besagt eine Weisheit. In diesem Fall trifft aber wohl eher etwas anderes zu: Sein Körper gleicht einer Insel.

"Es ist, als wäre es dafür bestimmt", schreibt User MobileTechGuy auf der Online-Plattform Reddit. Dazu postet er ein Bild von sich vor einer Insel - und das Netz flippt aus.

Ähnlichkeit verblüffend

Wie ein Ei dem anderen gleicht dieser Urlauber einer Insel. Diese könnte Teil des Inselarchipels Palau Langkawi in Malaysia sein, wie das Newsportal The Sun berichtet. Die Insel trägt den Namen "Dayang Bunting", ihr Spitzname lautet auch "Insel der schwangeren Jungfrau".

Das Komische an dem Bild: Die Figur des Mannes sieht fast genau so aus wie die Insel. Fast jeder einzelne Rundung ist gleich, als hätte sich der junge Mann an seine Umgebung angepasst. Das Bild wurde auf Reddit geteilt, wo es von Zehntausenden von Leuten in nur wenigen Stunden kommentiert wurde.

Unter den Kommentaren sind viele amüsante dabei. So schreibt ein User: "Mein Körper ist ein Hügel, aber mein Bauch ist ein BERG!" Ein anderer spaßt: "Auf den ersten Blick sah es aus, als würde da eine schwangere Frau liegen." Und ein Nutzer lästert: "Haben sie Kim (Jong-un, Anm.d.Red.) ein Denkmal in Nord Korea gebaut?"

Langkawi ist offiziell bekannt als das "Juwel von Kedah". Es handelt sich um ein Archipel von 104 Inseln im Andamanischen Meer, etwa 29 Kilometer vor der Küste im Nordwesten von Malaysia. Nach einer Legende unter Einheimischen sollen Paare, die nicht schwanger werden können, im der Insel nahegelegenen See ein Bad nehmen. So solle sich der Kinderwunsch erfüllen.

Ob das bei diesem Urlauber allerdings der Fall sein wird, ist wohl fraglich - auch wenn zumindest ein Anzeichen dafür spricht.

