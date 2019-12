Lonely Planet veröffentlicht jedes Jahr die besten Reiseziele der Welt. Auch in diesem Jahr wurden die besten Länder, Städte und Regionen für Reisen ausgewählt.

Mit Best in Travel 2020 stellt Lonely Planet zum 15. Mal die jährliche Sammlung der weltweit angesagtesten Ziele und Reisen für das kommende Jahr vor, diesmal mit besonderem Augenmerk auf Tipps und Infos zum Thema nachhaltiges Reisen.

Lonely Planet: Das sind die besten Reiseländer 2020

Bhutan – das Königreich will bis 2020 die erste vollständige Bio-Nation sein – belegt den begehrten 1. Platz der Top 10 Reiseländer, während England auf Platz 2 und Nordmazedonien auf Platz 3 rangieren.

Rang Land 1 Bhutan 2 England 3 Nordmazedonien 4 Aruba 5 Eswatini 6 Costa Rica 7 Niederlande 8 Liberia 9 Marokko 10 Uruguay

Lonely Planet: Das sind die schönsten Städte für Reisen 2020

Salzburg ergattert Platz 1 der Top 10 Städte und wird im nächsten Jahr alle Register ziehen, um das 100-jährige Jubiläum der berühmten Festspiele zu feiern. Auf dem Treppchen stehen außerdem Washington und Kairo. Auf Platz 5 ist im diesjährigen Städte-Ranking auch eine deutsche Stadt zu finden: Bonn. Dank den Feierlichkeiten zu Beethovens 250. Geburtstag steht die Stadt 2020 im Rampenlicht.

Rang Stadt 1 Salzburg, Österreich 2 Washington DC, USA 3 Kairo, Ägypten 4 Galway, Irland 5 Bonn, Deutschland 6 La Paz, Bolivien 7 Kochi, Indien 8 Vancouver, Kanada 9 Dubai, UAE 10 Denver, USA

Lonely Planet: Das sind die Reiseziele mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis 2020

Ost-Nusa-Tenggara in Indonesien, Budapest und der indische Bundesstaat Madhya Pradesh sind Lonely Planets Top 3 der Destinationen mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis für 2020.

Rang Reiseziel 1 Ost-Nusa-Tenggara, Indonesien 2 Budapest, Ungarn 3 Madhya Pradesh, Indien 4 Buffalo, USA 5 Aserbaidschan 6 Serbien 7 Tunesien 8 Cape Winelands, Südafrika 9 Athen, Griechenland 10 Sansibar, Tansania

Lonely Planet: Das sind die schönsten Regionen für Reisen 2020

Lonely Planets Nummer 1 der Top 10 Regionen für 2020 ist die zentralasiatische Seidenstraße, die dank verbesserter Visa-Möglichkeiten sowie massiver Investitionen in Transport und Infrastruktur heute besser als je zuvor zugänglich ist. Marken in Italien liegt auf Platz 2, gefolgt von Tōhoku, Japan auf Platz 3.

Rang Region 1 Zentralasiatische Seidenstraße 2 Marken, Italien 3 Tōhoku, Japan 4 Maine, USA 5 Lord Howe Insel, Australien 6 Guizhou Provinz, China 7 Cádiz Provinz, Spanien 8 Argentiniens Nordosten 9 Kvarner Bucht, Kroatien 10 Brasilianischer Amazonas

Übrigens: Jedes Jahr beginnt das Auswahlverfahren für die Best in Travel-Liste mit den Vorschlägen von Lonely Planets großer, bunt gemischter Community aus Redakteuren, Scouts, Einheimischen und Influencern. Die eingereichten Vorschläge werden von einer Jury bewertet und in die Top 10 der vier Kategorien eingeteilt. Jedes Ziel wird aufgrund seiner Aktualität, seiner einzigartigen Erlebnisse und des "Wow"-Faktors ausgewählt.

