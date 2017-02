Lust auf Urlaub? Mitmachen und gewinnen!

Gewinnen Sie mit der HNA ReiseZeit einen unvergesslichen Kurzurlaub und gönnen sich eine schöne Auszeit vom Alltag. Rufen Sie in der Zeit von Samstag, 11. Februar bis Freitag, 17. Februar 2017, 23:59 Uhr, an und nutzen Ihre Chance auf eine Verschnaufpause vom Alltag.

+ Familiäres Vier-Sterne-Haus: Victor’s Seehotel Weingärtner am Bostalsee. Foto: Victor’s Seehotel Weingärtner

Victor’s Seehotel Weingärtner liegt nur einen Steinwurf vom Bostalsee, dem größten Freizeitsee des Saarlands, entfernt. Das familiäre Vier-Sterne-Haus überzeugt mit ehrlicher Herzlichkeit, anspruchsvoller Küche mit saarländischen Spezialitäten. Das vielfältige Freizeitangebot in der Region begeistert Aktivurlauber, Kulturliebhaber und Familien gleichermaßen.

Gewinnen Sie zwei Übernachtungen im Doppelzimmer für zwei Personen im Victor’s Seehotel Weingärtner, inklusive Halbpension mit drei Gang-Menü oder Buffet am Abend, freiem Eintritt in das Schwimmbad und den Saunabereich des Hotels sowie 20 Prozent Ermäßigung auf alle Massagebehandlungen in Victor’s Romantik Spa.