Magisches London mit Harry Potter Tour

Warten Sie auch noch sehnsüchtig auf Ihre Einladung nach Hogwarts? Hier ist sie! Tauchen Sie ein in die magische Welt von Harry Potter und laufen Sie wie die Zauberlehrlinge durch das altehrwürdige Schloss Hogwarts. Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen in der Warner Bros. Studio Tour – The Making of Harry Potter. Dort können Sie das echte Filmset sowie die einzigartigen Kostüme und Requisiten bewundern und sich selbst an einigen Herausforderungen des Zaubereialltags versuchen.

Nachdem Sie fleißig die Zauberkunst studiert haben, können Sie die Welt der Muggel erkunden und Sehenswürdigkeiten wie den Big Ben, Westminster Abbey oder den Palast der Royals besuchen. Auf einer Themsenfahrt kommen Sie an der berühmten Tower Bridge vorbei.

Doch keine Sorge, Sie müssen nicht wie die Zauberlehrlinge in Hochbetten schlafen, sondern können beispielsweise in dem St George’s Hotel Wembley im Stadtteil Brent übernachten. Dort können Sie die vielen anliegenden Märkte und Parks erkunden. Nebenan ist direkt das weltbekannte Wembley-Stadion und ein Designer-Outlet. Statt der verhexten Mahlzeiten in Hogwarts, können Sie im Hotel am Morgen ein kontinentales oder echtes englisches Frühstück genießen. Für ein noch stärkeres London-Gefühl können Sie unterwegs echte Fish’n‘Chips probieren.

Ein echtes Muss für jeden Fan, dessen Zweitwohnsitz für immer Hogwarts bleibt. Buchen Sie jetzt Ihr persönliches Urlaubsglück und genießen Sie unvergessliche Stunden mit magischen Erlebnissen in London – und erfüllen Sie sich Ihre sehnlichsten Reiseträume auf Secret Escapes!

