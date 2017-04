Lust auf Urlaub? Mitmachen und gewinnen!

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub. Rufen Sie von Samstag, 29.04., bis Freitag, 05.05., 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihren Kurzurlaub.

Gesundheit für echte Kerle: Männergesundheitswoche in der Zugspitz Region.

Um Männern das Thema Gesundheitsvorsorge positiv näher zu bringen, bieten die Gesundheitsregionplus Landkreis Garmisch-Partenkirchen und die Zugspitz Region eine Pauschale für einen Natur-Aktiv-Urlaub an – extra für das „starke Geschlecht“. Auf dem Programm der „Männergesundheitswoche“ vom 25. Juni bis 1. Juli steht neben medizinischen Check-ups und sportlichen Aktivitäten alles, was das Männerherz begehrt: Vom Outdoor-Grill-Workshop über Höhentraining bis zum Holzschnitzkurs. Dazu kommen eine Brauereiführung, „Gesundes Golfen“ und eine Hüttenübernachtung. Ziel ist, dass Männer sich im Alltag mehr mit dem Thema Gesundheit beschäftigen und sie zu einem vernünftigen und bewussteren Lebenswandel und zu einer besseren Vorsorge motiviert werden. Um das Thema Gesundheit ansprechend zu verpacken, musste ein echtes „Testosteron-Programm“ her. Das ideale Gelände dafür: Die Zugspitz Region rund um Deutschlands höchsten Berg.

www.zugspitz-region.de

+ Bessere Vorsorge und bewusster Lebenswandel das Ziel: Die Männergesundheitswoche in der Zugspitz Region bietet sportliche Aktivitäten, medizinische Check-ups und alles, was das Männerherz begehrt. © Ammergauer Alpen GmbH, Jan Bargmann

Gesundheit nur für Männer: Gewinnen Sie Teilnahme an der Männergesundheitswoche in der Zugspitz Region für eine Person mit sechs Übernachtungen in 3- oder 4-Sternehotels inklusive Halbpension und Shuttle-Service. Tel. 0 13 78 / 80 66 78 – Stichwort: „Zugspitze“





Wohlfühlen mit Sole und Heilerde: Kurzurlaub mit Kuren und Wellness in Bad Kreuznach gewinnen.

Zwei Heilbäder liegen in der traumhaften Landschaft des Nahetals: Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein. Seit 200 Jahren dienen die salzhaltigen Quellen des Salinentales der Gesundheit: als Badespaß im Thermalbad, zur Freiluftinhalation an 1,3 Kilometer langen Salinen, für Wohlfühlangebote und Badekuren im Crucenia Gesundheitszentrum. Bewegungstraining im Thermalwasser, Tiefenentspannung der Muskulatur durch Heilerdepackungen, vitalisierende Solebäder sind gut erprobte Mittel gegen schmerzhafte Leiden des Bewegungsapparates.

Das Land-gut-Hotel BurgBlick in Bad Münster am Stein besticht durch den Panoramablick zum Rotenfels und zur Ebernburg. Ob gut bürgerlich, raffiniert vegetarisch oder Speisen aus Großmutters Küche im rustikalen Hotelrestaurant finden Sie hervorragende Speisen mit frischen, regionalen Zutaten.

www.bad-kreuznach-tourist.de

www.bad-muenster-am-stein.de

www.hotel-burgblick.com

+ Heilendes Wasser: Das Thermalbad in Bad Kreuznach lädt zum Entspannen ein. © Dominik Ketz

Wellness in Bad Kreuznach: Wir verlosen einen Aufenthalts-Gutschein für zwei Personen über drei Übernachtungen inklusive Frühstück im Land-gut-Hotel BurgBlick in Bad Münster am Stein. Anreise nur Sonntag. Einlösbar in der Vor- oder Nachsaison. Tel. 0 13 78 / 80 66 77 – Stichwort: „Bad Kreuznach“





Urlaub am Fuße des Bocksberges: Gewinnen Sie vier Übernachtungen im idyllischen Harz.

Dort wo der Harz am schönsten ist, direkt am Fuße des Bocksberges, liegt an einem idyllischen See das „sunotel Kreuzeck“. Es bietet die besten Voraussetzungen für einen gelungenen Urlaub mit der ganzen Familie. Von der großzügigen Hotelhalle aus erreichen Sie das Restaurant „Kreuzeck“ mit leckeren Frühstücksbüfetts und einer gut bürgerlichen Küche in Form von wechselnden Suppen-, Salat- und Themenbuffets. Kaffee und Kuchen oder leckere Cocktails lassen sich hervorragend auf der gemütlichen Sonnenterrasse, mit Blick auf den See genießen. Die rustikale „Altharzer Bierzeche“ ist ein beliebter abendlicher Treffpunkt für eine gesellige Runde mit Freunden. Ein Pool mit über 130 Quadratmetern bietet zudem viel Platz zum ausgiebigen Schwimmen. In Kombination mit Sauna, Solarium und Massagen ergibt sich ein idealer Ort der Entspannung.

www.sunotel-kreuzeck.de

+ Direkt am See: Das sunotel Kreuzeck verspricht einen tollen Urlaub in ursprünglicher Landschaft © sunotel Kreuzeck

Urlaub im Harz: Wir verlosen einen Aufenthaltsgutschein für zwei Personen über vier Übernachtungen all inclusive im Sunotel Kreuzeck in Goslar-Hahnenklee. Tel. 0 13 78 / 80 66 79 – Stichwort: „Goslar“

Die Glückstelefone sind vom 29. April bis 5. Mai freigeschaltet.



Kostenhinweis: Ein Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 50 Cent, die Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen. Die Gewinnspielgutscheine sind nicht bar auszahlbar oder übertragbar, Reisetermine nach Verfügbarkeit in Absprache mit dem Hotel. An- und Abreisekosten gehen zulasten der Gewinner.

Die Gewinner vom 15. April: Freidhelm Osterholz aus Sulingen (Feldberg), Klaus-Dieter Rodewald aus Heusenstamm (Friedrichroda) und Klaus Gorny aus Wahlsburg (Harlesiel). Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß im Urlaub!





Rubriklistenbild: © Ammergauer Alpen GmbH, Jan Bargmann