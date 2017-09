Lust auf Urlaub? Mitmachen und gewinnen

Der Herbst nähert sich! Auch dieses Mal können Sie wieder tolle Kurzreisen gewinnen. Rufen sie von Samstag, den 02.09., bis Freitag, 08.09., 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie ihre Kurzreise.

Sympathische Auszeit vom Alltag – in der „Energietankstelle“ Hotel Bundschu die Seele baumeln lassen

+ Mit fränkischer Seele: Das Hotel Bundschu in Bad Mergentheim lädt zur Entspannung ein. © Hotel Bundschu Bad Mergentheim an der Tauber hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als „Gesundheitsstadt mitten im Lieblichen Taubertal“ gemacht. Das „Bundschu“ in Bad Mergentheim ist ein sympathisches Hotel mit fränkischer Seele. Familie Bundschu und ihre Mitarbeiter kümmern sich persönlich um alle Gäste mit Ratschlägen für den geheimen Ausflugstipp oder den individuellen Wünschen im Restaurant. Auch das Thema Gesundheit wird hier groß geschrieben. Mit der neuen „Bundschu-Wellness“ bietet das Hotel ein umfangreiches Angebot zur Entspannung. Auf rund 200 Quadratmetern können Gäste in der Finnischen Sauna oder beim Aufguss mit frischen Düften die Seele baumeln lassen. Oder nehmen Sie ein Sole-Dampfbad zum Durchatmen. Im Wellnessbereich optimal integriert, befindet sich ein „Wohlfühl“-Behandlungsraum. Erfahrene Therapeuten bieten Ihnen verschiedene Anwendungen.

www.hotel-bundschu.de

Energie tanken: Wir verlosen einen Aufenthaltsgutschein für zwei Personen über drei Übernachtungen (Do. – So.) mit Halbpension im Hotel Bundschu in Bad Mergentheim. Tel. 0 13 78 / 80 66 70 | Stichwort: "Bundschu"

Den rauen Wind hautnah spüren – genießen Sie die winterliche Nordsee im Hotel Jess am Meer in Büsum

+ Keins wie das andere: Jedes Gästezimmer hat im Jess am Meer seinen eigenen Charme. © Jess am Meer Der goldene Oktober naht und weckt noch einmal alle Lebensgeister mit seinen bunten Farben. Doch spätestens im November kommen die ersten kalten Tage, der Himmel wird grau und der Winter streckt seine klammen Finger aus. Zeit, ans Meer zu fahren, und sich komplett von der Winterwelt der Nordseeküste auffangen zu lassen. Gäste, die sich unabhängig fühlen möchten, sind im Hotel Jess am Meer in Büsum genau richtig. „Die wenigsten kennen das Meer im Winter. Nicht nur die Farben sind dann ganz anders. Auch das Gefühl ist herrlich, nach einem Spaziergang durch stürmisches Wetter am Strand entlang, bei einer heißen Tasse Tee oder besser ein oder zwei Saunagängen wieder richtig aufzutauen“, erklärt Hotelchef Marcus Jessen.

www.jess-am-meer.de

Nordseeluft genießen: Wir verlosen einen Gutschein für zwei Personen mit drei Übernachtungen inklusive Frühstück und Saunazugang im Hotel Jess am Meer in Büsum. Tel. 0 13 78 / 80 66 71 | Stichwort: "Jess am Meer"

Aktiv im Schwäbischen Grand Canyon sein –

Kurzurlaub im Charly’s House in Tuttlingen gewinnen

+ Jung und trendy mit auffallendem Design: Das Hotel Charly’s House in Tuttlingen erwartet seine Gäste mit einem modernen Konzept und vielen Möglichkeiten für einen aktiven Urlaub. © Joachim Grothus

Einchecken und ausspannen, chillen oder austoben. Einfach mal den Kopf frei bekommen, neue faszinierende Outdoor- Erlebnisse genießen im Durchbruchstal der Jungen Donau mitten im Donaubergland. In Tuttlingen erwartet die Gäste mit „Charly’s House“ ein junges Hotel mit modernem Konzept. Problemloser Self-In-Check, stylische Einrichtung, Bed and Breakfast- Angebote für eine außergewöhnliche Zeit. Bis an seine Grenzen gehen – die Gäste können den „Indian Summer“ in der Farbenpracht der Buchenwälder, die die mächtigen Kalkfelsen des Donautals zwischen Tuttlingen und Sigmaringen umsäumen, genießen. Hier kann man Kraft tanken auf einem der Aussichtsfelsen, oder sich eben mal kräftig verausgaben. Wandern und Trekking auf Premium- und Qualitätswegen im Donaubergland, Höhenmeter machen, Radfahren auf dem Filetstück des Donauradwegs, Bike-Leihe im E-Bike-Center Donautal, Klettern im Donautal.

www.donaubergland.de

www.charlys-house.de/tuttlingen

Aktiv im Donautal: Wir verlosen einen Aufenthaltsgutschein für zwei Personen über vier Übernachtungen mit Frühstück im Hotel Charly’s House in Tuttlingen. Tel. 0 13 78 / 80 66 72 | Stichwort: "Charly’s House"





Die Glückstelefone sind vom 2. bis zum 8. September freigeschaltet.

Kostenhinweis: Der Anruf kostet 50 ct. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk teurer. Anbieter Telemedia Interactive GmbH. Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, Reisetermine nach Verfügbarkeit in Absprache mit dem Hotel. An- und Abreisekosten gehen zulasten der Gewinner. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Gewinner vom 19. August: Christa Kerth aus Gudensberg (Schwarzwald) und Monika Chiduch aus Bramsche (Feldberger Hof).

Wir wünschen einen angenehmen Urlaub!

