Lust auf Urlaub? Mitmachen und gewinnen

Eisenach, Berlin oder Oberstaufen? Entscheiden Sie, wo Sie eine kurze Auszeit genießen möchten! Unsere Glückstelefone sind wieder von Samstag, 09.09., bis Freitag, 15.09., 23:59 Uhr, freigeschaltet. Also – rufen Sie an und gewinnen Sie Ihren Urlaub!

Drachen, Berge und Burgen: Kurzurlaub in der Lutherstadt Eisenach im Göbel’s Sophien Hotel

+ Mitten in der Stadt der Wartburg: Das Göbel’s Sophien Hotel verspricht besondere Momente in Thüringen. © Sophienhotel

Eingebettet in die Berge des Thüringer Waldes liegt Eisenach, das Zuhause des berühmten Unesco-Weltkulturerbes, der Wartburg. In der Umgebung von Eisenach lädt der Nationalpark Hainich, das Erlebnisbergwerk Merkers und der Thüringer Wald zum Entdecken oder zu einer ausgiebigen Wanderung ein. Die Drachenschlucht, die Städte Erfurt und Weimar, die Klassikerstraße und der Kyffhäuser sind weitere lohnenswerte Ausflugsziele ganz in der Nähe Eisenachs. Am Fuße der tausendjährigen Wartburg empfängt das charmante Vier-Sterne Göbel’s Sophien Hotel im Zentrum von Eisenach die Gäste mit exzellentem Wohnkomfort. Von hier aus kann man die Natur genießen, Kultur erleben und einfach mal relaxen. Für die Entspannung nach einem erlebnisreichen Tag kommt die Beauty- und Wellness-Lounge gerade recht. Eine Massage, ein gemütlicher Saunagang oder ein Dampfbad in der Dampfgrotte runden den Tag perfekt ab.

www.sophienhotel.de

Wohlfühlen in Eisenach: Wir verlosen zwei Übernachtungen im Junior-Doppelzimmer für zwei Personen inkl. Frühstück und zwei Mal Vier-Gang-Abendessen und eine Anti-Stress-Massage pro Person im Sophienhotel in Eisenach. Tel. 0 13 78 / 80 66 74 | Stichwort: "Sophienhotel"

Mitten im Getümmel wohnen: Vom weltweit größten Hampton by Hilton aus die Hauptstadt Berlin erkunden

+ Einladung zum Sightseeing: In Berlin gibt es mehr Museen als Regentage – im Herbst vielleicht ein passendes Programm. Das Hampton by Hilton liegt sehr zentral. © Quabbe+Tessmann Das nagelneue Hampton by Hilton Berlin City Centre Alexanderplatz mit 344 komfortablen Zimmern liegt sehr zentral im Herzen der Stadt direkt am Alex. Die Gäste können sich direkt mitten ins Getümmel stürzen: Das Haus im Osten Berlins ist der ideale Ausgangspunkt für Entdeckertouren, denn der Alexanderplatz ist einer der beliebtesten Plätze der Hauptstadt sowie Verkehrsknotenpunkt. Auch zum Ausruhen nach dem Sightseeing ist man in Berlin genau richtig: Die grünste Metropole Deutschlands verfügt über Grün- und Waldgebiete auf knapp 32 Prozent ihrer Gesamtfläche (892 Quadratkilometer) – das macht insgesamt 2500 Parks und Grünanlagen. Und wer lieber shoppen will: auch das größte Kaufhaus Europas steht in Berlin.

www.hamptonberlin-alex.de

Hauptstadt erkunden: Gewinnen Sie zwei Nächte inklusive Frühstück für zwei Personen im Hampton by Hilton Berlin City Centre Alexanderplatz. Tel. 0 13 78 / 80 66 75 | Stichwort: "Berlin"

Kurzurlaub in Haubers Alpenresort in Oberstaufen

+ Bezauberndes Panorama: Das Haubers Alpenresort ist perfekt für Naturliebhaber, ebenso die Stationen auf dem Klimapfad (oben). © Haubers Abschalten in der Natur: Das Haubers Alpenresort offeriert seinen Gästen nicht nur im Haus selbst Erholung, sondern bietet mit seinen weitläufigen Wald- und Wiesenflächen viel Platz zum Durchatmen. Mit Alleinlage am Südhang einer Alpe und einem unverstelltem Blick auf die Berge garantiert das Hotel seinen Gästen Wellnessurlaub auf hoteleigenen 60 Hektar Fläche. Angefangen als kleine Familienpension, entwickelte sich das Haubers Alpenresort in Oberstaufen durch den Tatendrang und Innovationsgeist der Gastgeber zu einem facettenreichen Wellnesshotel, das heute aus den zwei benachbarten Gebäuden Landhaus und Gutshof besteht. Der 2500 Quadratmeter große Naturbadesee sowie der Wellnessbereich „Haus am See“ wurden 2015 neu eröffnet und laden im Sommer zu einer Erfrischung im kühlen Nass und im Winter zu einem wärmenden Gang in die Sauna ein. Naturliebhaber finden entlang des hauseigenen Klimapfads verschiedene Stationen wie zum Beispiel Waldhängematten oder eine Wassertretstelle, um die verschiedenen klimatischen Bedingungen bewusst wahrzunehmen.

www.haubers.de

Auszeit in Bayern: Wir verlosen drei Übernachtungen inkl. Halbpension (exkl. Getränke) für zwei Personen plus eine Spa-Behandlung pro Person im Haubers Alpenresort in Oberstaufen. Tel. 0 13 78 / 80 66 73 | Stichwort: "Haubers"





Die Glückstelefone sind vom 9. bis zum 15. September freigeschaltet.

Kostenhinweis: Der Anruf kostet 50 ct. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk teurer. Anbieter Telemedia Interactive GmbH. Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, Reisetermine nach Verfügbarkeit in Absprache mit dem Hotel. An- und Abreisekosten gehen zulasten der Gewinner. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Gewinner vom 26. August: Barbara Thomas aus Gladenbach (Grandhotel Lienz), Petra Willig aus Neu-Eichenberg (Tannheimer Tal) und Hans Maier aus Borken (Rackmers Hof).

Wir wünschen einen angenehmen Urlaub!

Rubriklistenbild: © Sophienhotel