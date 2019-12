München überfüllter als New York - diese Städte haben mehr Touristen als Einwohner

In München gibt es weit mehr als doppelt so viele Touristen wie Einwohner.

Urlaub sollte gleichzeitig auch Entspannung bedeuten. In diesen Städten weltweit gibt es jedoch besonders viele Touristen verglichen mit der Einwohnerzahl.

Das Unternehmen Esta, das für die Abwicklung von Visaanträgen zuständig ist, hat ermittelt, welche Städte ein besonders hohes Verhältnis von Touristen im Vergleich zu Einwohnern haben.

47 Städte weltweit hat das Unternehmen unter die Lupe genommen.

In diesen Städten weltweit gibt es deutlich mehr Touristen als Einwohner

In den Urlaub fahren bedeutet, neue Kulturen zu entdecken, sich zu erholen und das geschäftige Treiben einer fremden Stadt zu erleben. Manche Menschen wünschen sich dagegen lediglich etwas Ruhe in ihrem wohlverdienten Urlaub. In einigen Städten der Welt gibt es jedoch mittlerweile weitaus mehr Touristen als Einwohner.

Das Unternehmen Esta hat ausgewertet, welche Städte weltweit die meisten Touristen verglichen mit ihren Einwohnerzahlen aufweisen. Für die Auswertung hat das Unternehmen sich bei der Einwohnerzahl auf Daten der Uno und bei der Touristenzahl auf Zahlen von Euromonitor bezogen. In der Übersicht finden Sie die Ergebnisse für die Top 30 dieser Städte.

Diese Städte haben die meisten Touristen verglichen mit ihren Einwohnern

Rang Stadt Verhältnis Bewohner:Touristen 1 Miami 100:1.641 2 Las Vegas 100:993 3 Dubai 100:588 4 Edinburgh 100:445 5 Dublin 100:427 6 Hong Kong 100:398 7 San Francisco 100:392 8 Wien 100:329 9 Singapur 100:316 10 Washington DC 100:286 11 München 100:265 12 Boston 100:238 13 Bangkok 100:229 14 London 100:226 15 Porto 100:183 16 Los Angeles 100:179 17 Abu Dhabi 100:165 18 Berlin 100:162 19 Kuala Lumpur 100:162 20 New York 100:157 21 Paris 100:154 22 Birmingham 100:132 23 Lissabon 100:129 24 Barcelona 100:121 25 Seattle 100:95 26 Sydney 100:85 27 Madrid 100:84 28 Istanbul 100:81 29 Toronto 100:75 30 Tel Aviv 100:74

Quelle: Official Esta

