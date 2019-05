Nachrichtenportal verlost Aufenthalt in Strache-Villa auf Ibiza

Sie wollen sehen, in welcher Villa Strache heimlich gefilmt wurde? Dann können Sie dort nun Urlaub machen.

Mit Krisen geht jeder anders um. Das Nachrichtenportal OE24 nimmt es humorvoll und verlost derzeit einen Urlaub in der Strache-Skandal-Villa auf Ibiza.

Zwei Nächte in der Skandal-Villa, in der Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus heimlich gefilmt wurden, verlost das Nachrichtenportal OE24 derzeit - und macht sich damit einen kleinen Spaß aus der Staatsaffäre.

Ibiza-Gewinnspiel: Zwei Tage in Strache-Villa verlost

Der Skandal um das Ibiza-Video Heinz-Christian Strache macht derzeit überall die Runde. Das österreichische Portal OE24 hat sich einen kleinen Spaß daraus gemacht und verlost nun einen Aufenthalt in der Villa, in der Strache heimlich gefilmt wurde. Zu gewinnen gibt es zwei Nächte in der Villa auf Ibiza, von 28. bis 30. Mai 2019.

Dazu heißt es von OE24: "ÖSTERREICH und oe24.at fliegen Sie und eine Begleitperson nach Ibiza. Dort wohnen Sie in dem derzeit berühmtesten Luxus-­Anwesen der Insel. Das Wohnzimmer mit dem Sofa, auf dem Strache in der feuchtfröhlichen Nacht saß, als er sich um seine Karriere redete, steht ­Ihnen zwei Tage lang zur exklusiven Verfügung." Schnell solle man sein, denn die Villa sei bereits für einen langen Zeitraum ausgebucht.

Das Haus sei wie folgt ausgestattet:

vier Schlafzimmer

vier Bäder

­eigenes Gästehaus mit zwei Schlafzimmern

Traum-Pool

Interessierte können hier an dem Gewinnspiel teilnehmen.

sca