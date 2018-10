Naturwunder Afrikas in seiner authentischsten Form

Wer sich aufmacht Namibia zu entdecken, begegnet unzähligen überwältigenden Naturwundern, einzigartig auf dieser Erde: In der Ferne vorüberziehende Wüstenelefanten, Antilopen und Springböcke sowie Spuren umherstreifender Leoparden inmitten des silbrigen Bushmengras im Etosha-Nationalpark.

Oder die glutroten Dünen der, von Gebirgsketten und Meerblick begleiteten Weiten der größten Wüste der Welt in Kalahari und Namib. Dazu 150 Millionen Jahre alte Basaltformationen, tiefe Canyons und ein „blinder Fluss“.

Sie bewegen sich frei und unabhängig mit Ihrem Mietwagen auf eine intensive Reise quer durch das Land. Ihre exklusiven Unterkünfte, eingebettet in gewaltige Landschaften und immer mit einem besonderen Sinn für Stil und Eleganz, sind atemberaubende Lodges und Hotels, die Sie auf Ihrer Route von Windhoek über die Namib- und die Kalahari-Wüste, Swakopmund und das Land der Damara bis zum Etosha-Nationalpark und schließlich zurück in die namibische Hauptstadt führt. Abenteuerliche Safaris, Bergfahrten zum Sonnenuntergang, Wanderungen mit Ureinwohnern und das ewige Schimmern der endlosen Wüste bieten dabei derart viele unvergessliche Momente, dass es an ein Wunder grenzt.

Hotels

Während Ihrer Reise sind exklusive Lodges Ihr Zuhause auf Zeit, die mit höchstem Komfort, stilvoller Authentizität und einem besonderen Sinn für elegante In- und Exterieurs traumhafte Aufenthalte garantieren.

Sämtliche Unterkünfte – das The Elegant Guesthouse in Windhoek, die Camelthorn Kalahari Lodge, die Elegant Desert Lodge am Rande der Namib-Wüste in Sesriem, das The Stiltz direkt an der Atlantikküste, die Vingerklip Lodge im Damaraland, die Toshari Lodge vor den Toren des Etosha-Nationalparks und The Elegant Farmstead im majestätischen Otjihavera-Gebirge – sind respektvoll wie malerisch eingebettet in die einzigartige Landschaft Namibias, die Sie bei entspannenden Runden im Pool, beim Genießen regionaler Spezialitäten in kleinen Restaurants und Bars, bei kühlen Drinks zum Sonnenuntergang oder geruhsamen Nächten in Ihren privaten Zimmern, mit allen Sinnen in sich aufnehmen können.

Lage

Mit einer Fläche von rund 824.000 Quadratkilometern ist das südafrikanische Namibia, das sich zwischen Angola, Botswana, Sambia, Südafrika und dem Atlantischen Ozean erstreckt, mehr als doppelt so groß wie Deutschland. Der Name leitet sich von der ältesten Wüste der Welt, der Namib-Wüste, ab, die den gesamten Küstenraum des Landes bedeckt. Im nördlichen Landesinneren ist mit der Kalahari-Wüste zudem die größte Wüste der Welt zu Hause, während südlich in Sossusvlei, die weltweit höchsten Sanddünen und im Etosha-Nationalpark der größte Wildtierreichtum Afrikas zu bestaunen sind.

