Neue Mallorca-Fähre fährt 2018 vom französischen Toulon

Noch müssen sich Mallorca-Urlauber auf der Insel ein Auto mieten, wollen sie mit diesem Verkehrsmittel Ausflüge machen. Ab April 2018 ist das nicht mehr nötig: Urlauber können dann mit dem eigenen Auto auf die spanische Insel reisen. Eine neue Fähre macht es möglich.

Toulon (dpa/tmn) - Eine neue Autofähre von Frankreich nach Mallorca nimmt im April 2018 den Betrieb auf. Zweimal pro Woche werde es von Toulon nach Alcúdia im Norden der Balearen-Insel gehen, teilte der Anbieter Corsica Sardinia Ferries mit.

Auf diese Weise hätten deutsche Urlauber vom kommenden Frühjahr an die Möglichkeit, Mallorca mit dem eigenen Auto zu erkunden.

Abfahrt der Fähre in Toulon sei jeweils abends, sodass auf der Reise nach Süden keine Zwischenübernachtung in einem Hotel fällig werde, so die Reederei. Elf Stunden fährt das Schiff nachts nach Mallorca. Die Rückfahrt am Tag dauert neun Stunden.

Zum Einsatz kommt die Fähre "Pascal Lota" mit Platz für 2200 Passagiere und 700 Fahrzeuge. Das Schiff wurde erst kürzlich in Dienst gestellt. Bislang steuert die Reederei Korsika, Sardinien und Elba an - Mallorca steht 2018 zum ersten Mal im Fahrplan. Überfahrten sind ab 10. Oktober 2017 online buchbar.