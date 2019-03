Wer nicht gut schwimmen kann, der sollte auf Kreuzfahrt einiges beachten

Auf Kreuzfahrtschiffen gibt es einige wichtige Punkte zu beachten: Dürfen etwa Nichtschimmer auch auf Kreuzfahrt gehen? Dies und mehr erfahren Sie hier.

CRUISE Schiffe bieten einen luxuriösen Urlaub mit vielen Einrichtungen an einem Ort. In den Plüschschiffen können eine Vielzahl verschiedener Passagiere untergebracht werden, von Familien, Jungvermählten und Alleinreisenden. Aber müssen alle Passagiere schwimmen können?

Dürfen Nichtschwimmer auf Kreuzfahrt gehen?

Die Antwort lautet: Ja, dürfen sie. In Notfällen gibt es an Bord von Kreuzfahrtschiffen Schwimmwesten und Rettungsboote. Jedoch sollten Nichtschwimmer an Pools vorsichtig sein, oftmals wird ihnen das Schwimmen dort untersagt. Oft gibt es aber ausgewiesene Pools für Nichtschwimmer an Bord einer Kreuzfahrt. Dort ist das Wasser nicht so tief.

Wie lauten sonstige Vorschriften zum Schwimmen an Bord eines Kreuzfahrtschiffes?

Vorschriften hängen natürlich vom jeweiligen Kreuzfahrtunternehmen ab. Demnach sollten sich Passagiere auch vorher informieren, welche Regeln im Hinblick auf Schwimmen und Pools gelten. Auf Schiffen der Royal Caribbean gelten zum Beispiel Altersgrenzen, was die Nutzung der Pools angeht. Mindestens 16 Jahre alt müssen Gäste sein, die im Pool und Whirlpool des Schiffes baden möchten. Ausgewiesene Pools für Kinder gelten von drei bis 17 Jahre.

Für Familien gibt es etwa auf der Aida zu beachten, dass Schwimmwindeln für Babys verboten sind. Die Aida äußerte sich hierzu einem Info-Prospekt wie folgt: "Die Pools auf unseren Aida-Schiffen stehen natürlich auch kleinen Badefans zur Verfügung – aus hygienischen Gründen allerdings erst, wenn sie keine Windeln/ -Schwimmwindeln mehr benötigen."

Gibt es eine generelle Altersgrenze für Kreuzfahrtpassagiere?

Es gibt bei den verschiedenen Kreuzfahrtangeboten unterschiedliche Altersbegrenzungen und Richtlinien. Viele Kreuzfahrten sind für die ganze Familie, jedoch müssen Alleinreisende oder Gruppen meist volljährig sein, wenn sie auf Kreuzfahrt gehen wollen. Auch die Verteilung für die Kabinen ist meist klar geregelt, dass mindestens eine Person in der Kabine volljährig sein muss. Je nachdem können das 18 oder 21 Jahre sein.

Jedoch verhält es sich anders, wenn Ehepaare sich eine Kabine teilen. Hierbei dürfen auch beide Ehepartner unter 21 Jahre alt sein, wie das Portal Cruise Tricks berichtet. Das gilt für Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises, Carnival Cruise Lines und Norwegian Cruise Lines.

Auf Schiffen der Aida dürfen sogar bereits Personen ab 16 Jahren alleine auf Kreuzfahrt gehen, vorausgesetzt sie verfügen über eine Einverständniserklärung der Eltern. Alkohol dürfen sie dadurch aber an Bord trotzdem nicht konsumieren.

Die Altersgrenzen der großen deutschen Kreuzfahrtlinien im Überblick

Reederei ohne Begleitung AIDA 18 (mit Zustimmung der Eltern ab 16) Costa 18 FTI Cruises 18 Hapag-Lloyd Kreuzfahrten 18 MSC 18 TUI Cruises 18

