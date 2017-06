Ostsee- und Nordseewasser noch unterhalb der 20-Grad-Marke

Wassertemperaturen

+ © Stefan Sauer Die Ostsee, wie hier am Seebad Lubmin, erfreut sich noch nicht großer Beliebtheit. Bei Wassertemperaturen von 13 bis 18 Grad ist das aber auch nicht verwunderlich. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa © Stefan Sauer

Wer in den kommenden Tagen einen Sprung in deutsche Gewässer wagen möchte, für den wird es eine kühle Angelegenheit. Eher zu empfehlen sind die Strände am Mittelmeer, wo das Wasser über 20 Grad warm ist.