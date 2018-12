Pilot muss umkehren - weil Spenderherz an Bord vergessen wurde

Ein Flugzeug kehrte auf halber Strecke um, weil ein Spenderherz an Bord vergessen worden war.

Ein Flugzeug musste mitten auf halber Strecke umkehren. Ein Spenderherz, das darin geliefert werden sollte, war vergessen worden. Wie kam es dazu?

Seattle - Der Pilot einer Southwest-Airlines-Maschine brachte wohl viele Passagiere an Bord aus der Fassung, als er bekannt gab, er müsse umkehren: Ein Spenderherz befinde sich an Bord, das abgegeben werden müsse. Doch der Reihe nach.

Flugzeug dreht mit Spenderherz an Bord um

Das Flugzeug befand sich auf dem Weg von Seattle nach Dallas, als es auf halber Strecke umkehrte. Zuvor war die Maschine von Sacramento in Kalifornien nach Seattle geflogen, dann sollte es weiter nach Dallas gehen.

Doch an Bord der Maschine hatte sich ein Spenderherz befunden, das in Seattle ausgeliefert werden sollte. Dies wurde jedoch vergessen, wie das Portal Seattle Times berichtete. Also musste die Maschine kehrtmachen und zurück nach Seattle fliegen.

Spenderherz vergessen - kein Menschenleben in Gefahr

Es sei jedoch zu keinem Zeitpunkt ein Menschenleben in Gefahr gewesen, wie es heißt. Denn das Herz war noch keinem Spender zugeordnet gewesen. Zudem habe auch die zeitliche Verzögerung nicht zu einem Nachteil für das Organ geführt.

Herzen müssen demnach innerhalb von 48 Stunden nach dem Tod des Spenders in Empfang genommen werden. Sobald sie einmal vorschriftsmäßig gelagert werden, bestehe kein Grund zur Besorgnis mehr. Das Herz sei aber noch im Krankenhaus angekommen, rund zwölf Stunden bevor es unbrauchbar geworden wäre. Es habe demnach keine kritische Situation vorgelegen. Selbst, wenn das Flugzeug zuerst nach Dallas geflogen wäre, und schließlich wieder zurück nach Seattle, hätte es noch ein Zeitfenster von sieben Stunden gegeben.

Auch die Familie des Spenders sei zu jeder Zeit über den Verbleib des Herzens auf dem Laufenden gehalten worden. Sie sei "erleichtert, dass die Herzklappen ihres Angehörigen erhalten wurden und anderen nun helfen können."

