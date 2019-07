Pilotin verrät, warum dieser europäische Flughafen zu den gefährlichsten der Welt gehört

Piloten und Pilotinnen haben einen anstrengenden Job, der ein hohes Maß an Verantwortung mit sich bringt. Vor allem dann, wenn es um komplizierte Landungen geht.

Die meisten Unfälle im Flugverkehr passieren beim Start oder bei der Landung. Dabei unterscheidet sich das Risiko jedoch von Flughafen zu Flughafen, da der Schwierigkeitsgrad immer variiert.

An diesem Flughafen Europas ist eine Landung gefährlich

Der Flughafen von Innsbruck zählt laut der Pilotin Julia Peukert zu den gefährlichsten der Welt, wie sie gegenüber dem Portal Focus verriet. Die Pilotin, die für die Fluggesellschaft EasyJet arbeitet, müsse gemeinsam mit ihrem Co-Piloten immer wieder Flugsimulationseinheiten durchlaufen, um sich genau auf Flughäfen wie den von Innsbruck und den jeweiligen Schwierigkeitsgrad vorzubereiten.

Warum dieser Flughafen so gefährlich ist? Das liege vor allem an den hohen Bergen des Karwendelgebirges und dem 2.250 Meter hohen Hausberg Patscherkofel, die den Flughafen Innsbruck umschließen. Dies sei eines der Hindernisse.

Eine weitere Schwierigkeit sei aber auch das Wetter: Der Flughafen von Innsbruck liegt demnach in einem Föhntal, in dem Piloten und Pilotinnen häufig mit starken Böen rechnen müssen. Zudem würden sie dann vor die Herausforderung gestellt, gegen den Wind zu landen, was die Situation zusätzlich erschwert.

Wer also am Flughafen von Innsbruck landen möchte, der muss zunächst verschiedene Flugtrainings und Übungseinheiten absolvieren. Erst dann werde die Erlaubnis zu Start und Landung in Innsbruck genehmigt. Denn um den Flughafen könne sich die Lage so schnell ändern, dass Piloten und Pilotinnen sehr erfahren sein müssen, um die Situation und nicht zuletzt bevorstehende Gefahren einschätzen zu können.

sca