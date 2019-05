Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 10. Mai 2019, 23:59 Uhr an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Sommer, Sonne, Diemelsee – Wohlfühlurlaub im Göbel’s Seehotel Diemelsee

+ Auszeit vom Alltag möglich: Das Göbel´s Seehotel Diemelsee liegt direkt am Ufer des Sees und bietet tolle Urlaubsmöglichkeiten für die ganze Familie. © GÖBEL´S SEEHOTEL DIEMELSEE

Eingebettet in den Bergen des Sauerlandes liegt die wunderschöne Natur- und Freizeitregion Diemelsee – ein Eldorado für Naturgenießer, Wellness-Gäste, Familien und Aktiv-Urlauber. Wie wäre es da mit einer Wohlfühl-Auszeit in einem stilvollen Hotel in wunderschöner Umgebung und mit großem Freizeitangebot? Direkt am Ufer des Diemelsee trifft man auf eine wahre Perle: Im familiengeführten 4-Sterne Göbel’s Seehotel kann man mit traumhaftem Ausblick herrlich entspannen und sich eine Auszeit vom Alltag gönnen. Dafür sorgen komfortable Zimmer, das Restaurant mit frischer ideenreicher Küche, die stylishe Hotelbar sowie die zum See gelegene Sonnenterrasse, wo man den Urlaubstag bei einem Cocktail oder frisch Gezapften ausklingen lassen kann. Erholung und Ruhe finden die Gäste zudem im großzügigen Wellness- und Beautybereich „Sea SPA“ mit verschiedenen Saunen, Hallenschwimmbad, Wellness-Außenterrasse und Badesteg direkt am Ufer des Sees. Wohltuende Beauty-Behandlungen runden das Angebot im Wellness-Bereich ab. Auch für Kinder und Familien sind der Diemelsee und das Hotel ein wahres Urlaubsparadies mit Indoor-Spielhaus und Außenspielbereich sowie Abenteuer-Minigolfplatz, Spielplatz und vielen weiteren Freizeitangeboten in der Umgebung.

Genießen in Bad Füssing – Urlaub im traditonsreichen „Bayerischen Hof“

+ Wohlfühlen in Blau-Weiß: Das Hotel Bayerischer Hof in Bad Füssing verspricht Ruhe und Erholung. © BAYERISCHER HOF

Im „Bayerischen Hof“ in Bad Füssing ist der Name Programm. Angefangen vom wohnlichen Ambiente mit bayrischer Atmosphäre und modernstem Komfort, bis hin zur familiären Gastlichkeit. Die Einrichtung der Gästezimmer bietet behaglich-gemütlichen Komfort in wohnlichem Ambiente. Die Küche des Hauses verwöhnt ihre Gäste mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet sowie mit regionalen und internationalen Spezialitäten aus frischen Zutaten der Region. Der Wintergarten ist ein beliebter Treffpunkt, um mit Freunden zu plaudern oder neue Bekanntschaften zu schließen. Abends trifft man sich in der Bar. Die im Hotel befindliche physiotherapeutische Praxis bietet verschiedene Kur- und Wellnessbehandlungen sowie ein Kosmetikstudio. Die Nutzung des hoteleigenen Thermalhallenbads ist für Gäste kostenfrei. Ein Solarium, ein Fitnessraum, eine Infrarotkabine und eine idyllische Liegewiese komplettieren das Angebot des traditionsreichen Hauses.

Große Berge, klare Seen – Urlaub im österreichischen Salzkammergut zu gewinnen

+ Idylle pur: Die eindrucksvolle Berg- und Seelandschaft lädt zum Entspannen ein. © TVB AUSSEERLAND SALZKAMMERGUT TOM LAMM

Wer einmal kommt, kommt immer wieder – so halten es die vielen Gäste, welche die Anziehungskraft dieser 5-Sterne-Landschaft spüren, hier abschalten und Kraft tanken. Das Landschaftsbild wird geprägt von imposanten Bergen und glasklaren Seen. Hier macht es unbändige Freude, sich im unmittelbaren, intensiven Dialog mit der Natur wiederzufinden. Die wild wachsenden Narzissen schmücken im Frühling die Blumenwiesen der Region Ausseerland-Salzkammergut. Sie verwandeln die idyllische Berg- und Seenlandschaft zwischen Dachstein, Loser und dem Toten Gebirge in ein duftendes Blütenmeer.

