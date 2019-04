Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 12. April 2019, 23:59 Uhr an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Biken vor Dolomiten-Kulisse – Entspannung und Erholung im Romantikhotel Post

+ Bike-Festival im Juni: Im Südtiroler Eggental dreht sich dann alles um das Rad – ein sportlicher Urlaub in einzigartiger Landschaft. © ADRIAN GREITER PHOTODESIGN

Sanfte Almen, schroffe Felsen, resche Anstiege, bei Bedarf auch bequeme Liftunterstützung: Mountainbiker brauchen im Südtiroler Eggental auf nichts zu verzichten. Wer einen guten Einstieg in das Biken in den Dolomiten sucht oder noch ein wenig an seiner Technik feilen möchte, ist beim jährlichen MTB-Festival „Rosadira-Bike“ in Welschnofen genau richtig. Von 13. bis 16. Juni geben Experten Fahrtechnik-Workshops und zeigen die schönsten Touren zwischen Latemar und Rosengarten, die man natürlich auch mit dem E-Bike abfahren kann. Am Abend nach dem Biken ausgepowert, aber mit viel Adrenalin und Glückshormonen im Blut sowie voller Eindrücke, die die gigantische Dolomiten-Kulisse auf der Netzhaut hinterlässt, braucht es dann ein wunderschönes Hotel zum Runterkommen und Erholen. So wie zum Beispiel das Romantikhotel Post, das gleich in Welschnofen an der Dolomitenstraße liegt, eingebettet in einen 45 000 Quadratmeter großen Naturpark. Das von Familie Wiedenhofer mit viel Herz und Südtiroler Charme geführte Wellnesshotel im Vier-Sterne-Superior-Bereich legt viel Wert auf gehobenen Stil und gepflegtes Ambiente. Hier, wo sich Tradition und Klasse die Hand geben, sind vor allem Entspannung und Erholung angesagt.

www.romantikhotelpost.com | www.eggental.com

Neues Wohlbefinden in Bad Griesbach – Kurzurlaub in einem Wunsch-Hotel zu gewinnen

+ Besondere Therme: Bad Griesbach verspricht einen Wohlfühlurlaub mit Wellness, guter Küche und vielen Aktiv-Arrangements. © FOTO: WUNSCH HOTELS

In Bad Griesbach finden Gäste alles für ganzheitliches Wohlergehen. Maßgeschneiderte Heil- und Therapiemethoden sowie eine große Bandbreite an Gesundheits- und Wellnessangeboten schenken neues Wohlbefinden. Allem voran steht natürlich die Wohlfühl- Therme, die dieses Jahr im Innenbereich neu saniert wurde. Zukunftsorientierte Behandlungsmethoden und die Annehmlichkeiten eines modernen Bades werden für Bad- Griesbach-Urlauber zu einem unvergesslichen Erlebnis. Urlaub nach „Wunsch“ heißt es in der herzlichen, familiären Atmosphäre der beiden Hotels, in denen die Gastgeberfamilie Wunsch ihre Gäste begrüßt. Es erwartet den Urlauber eine hervorragende Küche, ausgezeichnete Wellnessangebote sowie tolle Aktiv-Arrangements und Erholung ganz ohne Anstrengung.

www.badgriesbach.de | www.wunsch-hotel.de

Energietankstelle Bundschu – Auszeit vom Alltag in Bad Mergentheim

+ Auf nach Bad Mergentheim: Das Hotel Bundschu bietet einen Mix aus Urlaub und Gesundheitsbehandlung. © FOTO: HOTEL GOLSERHOF

Bad Mergentheim an der Tauber hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als „Gesundheitsstadt mitten im Lieblichen Taubertal“ gemacht. Das „Bundschu“ in Bad Mergentheim ist das sympathische Hotel mit fränkischer Seele. Familie Bundschu und ihre Mitarbeiter kümmern sich persönlich um alle Gäste, mit Ratschlägen für den geheimen Ausflugstipp oder den individuellen Wünschen im Restaurant. Auch das Thema Gesundheit wird hier großgeschrieben. Mit der neuen „Bundschu-Wellness“ bietet das Hotel ein umfangreiches Angebot zur Entspannung. Auf rund 200 Qaudratmetern können Gäste in der Finnischen Sauna, oder beim Aufguss mit frischen Düften die Seele baumeln lassen und nehmen ein Sole-Dampfbad zum Durchatmen. Im Wellnessbereich optimal integriert, befindet sich ein „Wohlfühl“-Behandlungsraum. Erfahrene Therapeuten bieten verschiedene Anwendungen.

www.hotel-bundschu.de

Kunst - nicht nur beim Bierbrauen – Das Griesbräu zu Murnau am Staffelsee

+ Wirte am Staffelsee organisieren Genuss: Die KunstKulinarischen Reisen vereinen Kunst in fünf Locations, mit dabei das Griesbräu in Murnau. © FOTO: LUNA SONNEMANN

Das Griesbräu zu Murnau ist nicht einfach nur ein Hotel. Es ist Privatbrauerei, Gasthof, ein familiengeführtes Hotel – und eine echte Institution im Blauen Land. Vor 19 Jahren erweckten Michael Gilg und seine Frau Barbara die Brauerei wieder zum Leben. Seither können Murnauer und Hotelgäste frisch gezapfte, naturtrübe Biere genießen, die im Brauhaus im Vierkanthof gebraut werden. Wie genau Hopfen und Malz sich in die Klassiker Helles, Dunkles oder Weizen oder auch in Eigenmarken wie den „Murnator“ verwandeln, erfahren Neugierige bei Brauhaus-Führungen oder auf Bier-Seminaren. Das Griesbräu gehört zu den Murnauer „Kunstwirten“, einer Vereinigung von Wirten und Künstlern, die die Kunst auf den Tellern und die an den Wänden gleichermaßen zur Geltung bringen. Das Besondere an diesem Jahr: Alle Werke stammen aus Frauenhand. Ein ganz besonderes Angebot sind die „KunstKulinarischen Reisen“, die jeden ersten und zweiten Freitag im Monat ab 17.30 Uhr starten und fünf Locations im Programm haben. Jeder Gastwirt serviert einen köstlichen Gang – im Griesbräu gibt’s ein Himbeer-Bier-Süppchen. Die jeweilige Künstlerin steht in „ihrem“ Restaurant den kunstaffinen Feinschmeckern Rede und Antwort.

www.griesbraeu.de | www.murnau.de

Naturschauspiel Meraner Apfelblüte – Mediterraner Frühling in Südtirol

+ Tolle Kulisse: Meran im Frühling ist wegen der Apfelblüte ein einzigartiges Erlebnis. © FOTO: BELVITA-HOTEL LA MAIENA MERAN

Wenn sich tausende der zarten Knospen in weiße und rosafarbene Apfelblüten verwandeln, werden die Wanderschuhe geschnürt. Die runden Früchtchen finden in Südtirol perfekte klimatische Bedingungen und blühen zwischen Ende März und Anfang Mai in voller Pracht. Warme Tage, kühle Nächte, viel Sonnenschein und relativ geringe Niederschläge genießen nicht nur die Äpfel, sondern auch Wanderer, die die traditionsreichen Waalwege erkunden. Perfekter Ausgangspunkt ist das extravagante la maiena meran resort, wo sich südtiroler Herzlichkeit und ein gemütlich-mediterraner Lebensstil vereinen. Ob Mountain-, Elektro-, oder Citybikes – die Räder stehen im Hotel zum kostenlosen Verleih zur Verfügung und von leichten Radtouren bis spektakulären Down-Hill-Bergabfahrten wird in der Region alles geboten. Wer es gerne gemütlicher mag, lässt sich von der sympathischen Gastgeberin Marlene Waldner ihre Heimat bei einer Wanderung zur hauseigenen Almhütte Flatscherhof zeigen.

www.lamaiena.it | www.belvita.it

