Einfach mal weg: Anrufen und Urlaub gewinnen

Raufkommen zum Runterkommen: Erholen im Salzburger Lungau

+ Wandern gehört dazu: Im Lungau kann man eine Auszeit vom Alltag nehmen. © HEIKO MANDL

Wer hier auf mindestens 1000 Metern Seehöhe die Sommertage in der unberührten Natur verbringt, spürt rasch, wie diese Natürlichkeit und Beschaulichkeit den Stress vertreibt und für eine tiefe Gelassenheit sorgt. Und für gute Laune, denn der Salzburger Lungau hat die meisten Sonnenstunden in ganz Österreich. Perfekt lässt sich dies im Vier-Sterne Landhotel Postgut in Tweng genießen, das zugleich das erste Noriker Reithotel Österreichs ist. Das familienfreundliche Haus von Familie Klary liegt im Zentrum aller Urlaubsunternehmungen, umgeben vom herrlichen Bergpanorama der Tauern. Das Landhotel Postgut ist ein Urlaubsparadies für Erwachsene und Kinder. Am hauseigenen Spielplatz können sich die Kleinen austoben und auf Entdeckungsreise gehen. Der Streichelzoo und auch die sanften Norikerpferde, die man nach Herzenslust streicheln und putzen darf, warten schon auf die kleinen Gäste. Angeschlossen an das Landhotel Postgut ist nämlich ein Noriker Zuchtbetrieb. Im Sommer führen entspannende Wanderrouten vorbei an sprudelnden Bächen und glasklaren Gebirgsseen. Ein gut beschildertes Mountainbikenetz und herrliche Radwege sowie Nordic Walking Strecken sorgen für bewegte Tage im gesunden Höhenklima.

Den Glanz vergangener Zeiten spüren: Urlaub im Unikat – das Hotel Adria in Meran

+ Einzigartiger Charme: Das Hotel Adria in Meran versetzt seine Gäste in vergangene Zeiten. © PERTOLL DAMIAN LUKAS

Das 4-Sterne-Hotel Adria ist ein echtes Unikat. Das Jugendstilhotel liegt im Villenviertel Obermais, nur einen Steinwurf vom Meraner Zentrum entfernt. Mit original Terrazzoboden im Foyer, Kandelaber aus dem Besitz des letzten Dogen von Venedig, Speisesaal mit Stucksäulen und hohen Fenstern sowie dem Aufzug von 1914 fühlen sich Gäste in den Glanz vergangener Zeiten versetzt. Von den Balkonen blickt man in die Südtiroler Berge, den umliegenden Park, in dem das Hotel eingebettet liegt, oder über die Dächer von Meran. Heute führt bereits die 3. Generation die Jugendstilvilla aus dem Jahre 1885 und trägt maßgeblich dazu bei, den einzigartigen Charme zu bewahren. Ob Wellness, Fitness oder maßgeschneiderte Medical Programme – das Hotel Adria bietet Gästen das ganze Spektrum moderner Hotellerie in einem historischen Rahmen.

Energie im Fuldatal tanken: Göbel´s Hotel Rodenberg lädt zu Genuss- und Verwöhntagen ein

+ Jeder Aufenthalt ein Genuss: Das Göbel´s Hotel Rodenberg in Rotenburg an der Fulda sorgt für pure Entspannung. © GÖBEL´S HOTEL RODENBERG

Direkt auf dem Rodenberg mit faszinierendem Blick auf die schöne Fachwerkstadt Rotenburg an der Fulda liegt das 4-Sterne Göbel’s Hotel Rodenberg. Das vielseitige Urlaubsparadies ist ideal geeignet für Wellnessgäste, Naturliebhaber, Familien und Sportbegeisterte. In den komfortablen Zimmern kann man den Alltag hinter sich lassen. Die vielseitige Gastronomie in den neuen modernen und stylischen Restaurantbereichen machen jeden Aufenthalt zu einem Genuss. Schon beim Frühstück genießen die Hotelgäste den wunderbaren Blick hinunter auf die Stadt oder in die umliegende Natur. In der warmen Jahreszeit kann man auf der Panoramaterrasse den Tag beginnen oder ihn abends ausklingen lassen. Für pure Entspannung sorgt die attraktive und großzügige Bade- und Saunalandschaft „Rodenberg SPA“ auf 1400 Quadratmetern mit Wellnessund Beauty-Lounge.

