Einfach mal weg: Anrufen und Urlaub gewinnen

Gesundheit und Wellness im Einklang – Zu Gast im „Hotel Bad Stebener Hof“ in Oberfranken

Das Bayerische Staatsbad Bad Steben ist bekannt für seine Naturheilmittel Radon, Kohlensäure und Naturmoor. Besonders werden die Bäder in der hochwirksamen, radonhaltigen Tempelquelle Bad Stebens geschätzt. Rheuma-Patienten und Gäste mit Wirbelsäulen- und Gelenkbeschwerden verspüren über Monate hinweg eine Schmerzlinderung. Das Gesundheitszentrum des Staatsbades liegt unter dem Dach der Therme Bad Steben, die als eine der zehn schönsten Thermen Deutschlands ausgezeichnet wurde. Wer es lieber aktiver mag, wandert vom Kurpark aus in die grünen Wälder des Naturparks Frankenwald oder erkundet die Umgebung mit einem E-Bike. Nur 500 Meter von den Thermen entfernt liegt das 3-Sterne Hotel Bad Stebener Hof. Behagliche Zimmer in warmen Farbtönen und mit Balkon oder Loggia versprühen Wohlfühlatmosphäre. Kurze Wege führen vom Zimmer zum gemütlichen Wellnessbereich. Hier fällt mit Salzgrotte, Dampfbad, Sauna und Ruheraum das Abschalten wunderbar leicht.

Ein Park voller Möglichkeiten – Die Landesgartenschau im „Eden Parc Hotel“ in Bad Schwalbach erleben

+ Eindrücke genießen: Vom Hotelfenster aus kann man schon einen Blick auf das Gelände werfen. Foto: Eden Parc Hotel Bis 7. Oktober 2018 verwandelt sich der Bad Schwalbacher Kurpark in den „Park voller Möglichkeiten“. Vom Eden Parc Hotel aus bekommen Gäste schon einen Einblick: Vom Zimmer aus kann man einen Teil des Geländes sehen. Ganz egal, ob Gäste Veranstaltungen besuchen oder dem Plätschern des Wassers lauschen und Heilquellwasser probieren, durch das Ausstellungsgelände schlendern, die Blumenpracht im Park genießen, regionale Leckerbissen im Bauernhof kosten, den Tieren beim Grasen zuschauen, sich mit hessischen Gaumenfreuden im „Kurschatten“ verwöhnen oder von Profis Tipps für den Garten oder Balkon bekommen, über den Garten- und Manufakturmarkt shoppen, eine Partie Minigolf spielen oder entspannt am Weiherufer die Rheingauer Weine genießen wollen – in Bad Schwalbach sind Garteninteressierte in diesem Jahr richtig.

Immer eine Reise wert – Urlaub im „Thermenhotel Gass“ in Bad Füssing

+ Wohlfühlen garantiert: Das Thermenhotel Gass in Bad Füssing bezieht sein Heilwasser direkt aus Europas stärkster Schwefelquelle. Foto: Thermenhotel Gass Bad Füssing ist eine entspannende Insel in der Hektik unserer Zeit: geprägt vom legendären heilkräftigen Thermalwasser, der idyllischen Naturlandschaft und den vielen spektakulären Wohlfühlattraktionen. Für einen entspannten Aufenthalt empfiehlt sich das Thermenhotel Gass. Gäste genießen das Thermalbad (sowohl Innen- als auch Außenpool mit Thermalwasser), die Wärme der neuen Saunen oder buchen professionelle Massageanwendungen. Das Thermenhotel Gass ist eines der wenigen Hotels in Bad Füssing, welches sein heilbringendes Thermalwasser direkt aus der Therme 1, Europas stärkster Schwefelquelle, bezieht. Auf das leckere Vital-Frühstücksbuffet wird zudem außergewöhnlich großen Wert gelegt. Im gemütlichen Frühstücksraum genießen Besucher täglich frisches Obst und Gemüse, Eier – gerührt und gekocht, ofenwarme Brötchen und resches Brot, verschiedene Müslisorten, sowie ausgesuchte Wurst- und Käsespezialitäten.

