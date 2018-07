Einfach mal weg: Anrufen und Urlaub gewinnen

Die Sommerferien sind noch voll im Gange, doch der nächste Urlaub kommt bestimmt! Mit etwas Glück können Sie ihn bei uns gewinnen! Rufen Sie noch bis Freitag, 3. August 2018, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie eine von fünf traumhaften Reisen!

Dem Himmel am nächsten sein – Kurzurlaub im „Tirler Dolomites Living Hotel“ auf der Seiser Alm in Südtirol

+ Die Dolomiten im Rücken: Das „Tirler“ liegt an einem beeindruckenden Ort und bietet den Gästen vielerlei Annehmlichkeiten. Fotos: Tirler Dolomites Living Hotel Ein 4 Sterne-Superior-Hotel der Extraklasse, auf 1752 Metern gelegen an einem der schönsten Plätze Südtirols, mitten im Weltnaturerbe der Dolomiten. Mit 360-Grad-Panorama-Blick über die 54 Kilometer große Seiser Alm. Und ein einzigartiges Angebot: Allergiker leben auf in einem Pollen- und Milbenfreien Paradies. Ein einzigartiges Hotel, das die große Naturverbundenheit der Besitzerfamilie Rabanser in allen Facetten widerspiegelt. „Sich wie neu geboren fühlen“ ist die Philosophie des Hauses und dafür wurde mit großer Professionalität ein unvergleichliches Angebot für Körper, Geist und Seele geschaffen. „Green Living“ - Natur Pur im modernen Design, auf Basis des Unesco-Biosphären-Programmes. Von der Natur inspirierte Architektur, wie die verwendeten baubiologischen Materialien Holz, Stein und Lehm beweisen. Lichtdurchflutet und unglaublich gemütlich, mit bezaubernden Ausblicken in unverfälschte Natur. Als erstes Hotel in Italien wurde das „Tirler Dolomites Living Hotel“ mit dem ECARF-Qualitätssiegel für Allergiefreundlichkeit ausgezeichnet. Das einzigartige Projekt entwickelte sich aus einer Kooperation mit Instituten der Baubiologie, mit Umweltmedizinern und Experten der Motologie. Zum wohltuenden Relax nach einem erlebnisreichen Urlaubstag lädt ein 800 Quadratmeter großzügiger Energie-Spa-Bereich ein.

Auf der Seiser Alm

Nachhaltig auf der Hallig – Im Einklang mit der Natur im „Gasthaus Hilligenley“

+ Kleines Eiland in der Nordsee: Im Gasthaus Hilligenley kommt man dem Meer ganz nah. Es liegt auf der Hallig Langeneß, südlich der Insel Föhr. Foto: Gasthaus Hilligenley Die Hallig Langeneß ist ein Ort im Einklang mit der Natur – mitten im Meer im Unesco Weltnaturerbe Nordfriesisches Wattenmeer. So spielt Nachhaltigkeit bei der Ausstattung und Ausrichtung des Gasthauses Hilligenley eine wichtige Rolle. Von der Nutzung regenerativer Energien über Naturmaterialien bis hin zur Verpflegung mit regionalen Speisen sind die Maßnahmen weitreichend. Im Gasthaus Hilligenley stehen insgesamt 15 Zimmer im natürlich-frischen Design zur Verfügung. Aufgrund der direkten Nähe zum Wasser haben fast alle Zimmer Meerblick. In der gemütlichen Gaststube kommen Hotelgäste, aber auch Einheimische und Tagesgäste in den Genuss von regionaltypischen Speisen. Morgens bietet sie Raum, um beim leckeren Frühstück in den Tag zu starten. Tagsüber und am Abend stehen Fisch- und Krabbengerichte, natürlich auch Lamm aus der regionalen Landwirtschaft, Spezialitäten aus Sauerfleisch auf der Speisekarte. Im Sommer bietet das Gasthaus für seine Feriengäste jeden Freitag ein Grillbuffet an. Dies kann auch für Gruppen gebucht werden. Nachmittags zum Kaffee oder Tee werden die Gäste mit frischen, selbstgebackenen Kuchen nach Omas Rezept verwöhnt.

Mitten im Meer

Sommer, Sonne, Diemelsee – Auszeit im „Göbel’s Seehotel Diemelsee“

+ Idyllische Lage: Das Göbel’s Seehotel Diemelsee verspricht entspannte Tage mitten in der Natur – mit Seeblick. Foto: Bjoern Luelf Am Rande des Sauerlandes liegt mitten in der wunderschönen Natur- und Ferienregion Diemelsee ein Eldorado für Naturgenießer, Wellness-Gäste, Familien und Aktiv-Urlauber. Sommerzeit und See passen doch einfach wunderbar zusammen – wie wäre es da mit einer Wohlfühl-Auszeit in einem stilvollen Hotel in wunderschöner Umgebung und mit großem Freizeitangebot? Direkt am Ufer des Diemelsees trifft man auf das Vier-Sterne Göbel’s Seehotel, wo man mit traumhaftem Ausblick herrlich entspannen kann. Dafür sorgen komfortable Zimmer, das Restaurant mit frischer ideenreicher Küche, die stylishe Hotelbar sowie die zum See gelegene Sonnenterrasse, wo man den Urlaubstag bei einem Cocktail oder frisch Gezapften ausklingen lassen kann. Erholung und Ruhe finden die Gäste zudem im großzügigen Wellness- und Beautybereich „Sea SPA“ mit verschiedenen Saunen, Hallenschwimmbad, Wellness-Außenterrasse und Badesteg direkt am Ufer des Sees. Wohltuende Beauty-Behandlungen runden das Angebot im Wellness-Bereich ab.

Wohlfühlen am See

Rucksack voller Erlebnisse – Zu Gast im „Aktiv- und Wellnesshotel Gutjahr“ in Abtenau

+ Wellness von Kopf bis Fuß: Im Hotel Gutjahr steht neben aktiven Urlaubserlebnissen die Erholung im Vordergrund. Fotos: Sabine Jacobs, Hotel Gutjahr Die erste und die letzte Nacht auf Viersterne-Superior-Niveau in den Salzburger Bergen, dazwischen romantischer Hüttenzauber unter dem Himmelszelt: Das Aktiv- und Wellnesshotel Gutjahr in Abtenau packt die besten Almerlebnisse in den Rucksack und aufs Bike. Die Salzburger Berge zwischen Tennengebirge, Gosaukamm und Dachstein erleben, die atemberaubende Fernsicht genießen, auf einer Almhütte einkehren, Salzburger Schmankerl genießen und dort das Nachtlager aufschlagen: Wanderer haben im Aktiv- und Wellnesshotel Gutjahr in Abtenau eine ideale Ausgangslage für solche Naturerlebnisse. Rund um den malerischen Ort im Lammertal spannt sich ein 300 Kilometer langes und bestens markiertes Wegenetz von leicht bis anspruchsvoll. Im Aktiv- und Wellnesshotel Gutjahr lässt sich der großzügig erweiterte Wellness- und Spa-Bereich „von Kopf bis Fuß“ genießen, beispielsweise bei einer Massage von Cornelia Gutjahr, bei ein paar Runden im weitläufigen Pool oder einem Gang in die Bergsteiger-Sauna.

Salzburger Berge

Unterwegs im Pitztal – Kurzurlaub im „Jerzner Hof“ in Jerzens in Tirol

+ Rundherum Berge: Ein Teil der Spa-Erkundungstour im Jerzner Hof ist der Außen-Whirlpool, in dem man ein einzigartiges Panorama genießen kann. Foto: Martin Lugger Direkt vor der Haustür des Jerzner Hofs liegt die Pitztaler Bergwelt, in der es 380 Wege-Kilometer zu erkunden gilt, davon über 100 Kilometer in der Umgebung von Jerzens zwischen 1100 bis 2500 Meter Höhe. Ob anspruchsvolle Hütten-Tour, leichter Spaziergang oder Panorama-Höhenweg, der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Zu den beliebtesten Wanderzielen gehören natürlich die Hütten und Almen, von denen es rund 50 im Pitztal gibt. Da dürfen sich die Wanderer sowohl unterwegs als auch am Ziel auf genussvolle Erlebnisse freuen, auf landschaftliche Kleinode und auf Tiroler Köstlichkeiten. Im Jerzner Hof können Gäste aber auch eine Spa-Erkundungstour machen, die durch drei Wasser-Oasen führt. Das 8 mal 15 Meter große Becken im Hallenbad reizt zu sportlichen Schwimmzügen und zum Entspannen auf den Massageliegen. Wechselnde Farbenspiele tauchen den Raum in immer wieder neue Stimmungen, ein Wasservorhang versetzt in tropische Sphären. Im Außen-Whirlpool wird das Sprudeln und Blubbern vom Panoramablick über das Pitztal gekrönt. Das dritte Wassererlebnis findet sich im Sauna-Bereich, wo ein Kaltwasserpool als erfrischendes Tauchbecken dient.

Auf nach Tirol

Die Gewinner vom 14. Juli: Gewonnen haben Monika Schlingmann aus Osnabrück (Berchtesgaden), Volkmar Benninghaus aus Kierspe (Willingen) und Karl-Hermann Bollbach aus Kassel (Oberösterreich). Herzlichen Glückwunsch!

