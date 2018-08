Einfach mal weg: Anrufen und Urlaub gewinnen

Haben Sie schon Ihren nächsten Urlaub gebucht? Mit etwas Glück können Sie ihn bei uns gewinnen! Rufen Sie noch bis Freitag, 17. August 2018, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Der Nordsee ganz nah sein – Erholung pur in der „NordseeLodge“ auf Pellworm

+ Typisch friesisch: Die Nordsee Lodge ist bodenständig und ungezwungen. Foto: NordseeLodge Pellworm ist grün bis an die Wasserkante. Sanfter Tourismus wird hier groß geschrieben: Nachhaltige Landwirtschaft, die Nutzung regenerativer Energien und das Angebot an Naturerlebnissen für Reisende zeichnen die drittgrößte nordfriesische Insel aus. Authentisch, bodenständig und ungezwungen – so wie die Insel Pellworm selbst sind auch die Gastgeber Annika Levsen und Ove Jensen des neuen Hotel-Restaurant Nordsee Lodge, das im Herbst 2018 an den Start geht. Dafür erweitern sie ihren Kirchspielskrug „Zur Alten Kirche“, der seit 143 Jahren zur Familie gehört, in einen Ganzjahresbetrieb mit Hotel.

www.nordseelodge.de

Auf an die Nordsee

Gewinnen Sie drei Übernachtungen für zwei Personen in der NordseeLodge, Frühstück und Leihfahrräder.

Wellness mit Panorama – Kurzurlaub im „Matillhof“ in Latsch im Vinschgau

+ Ein paar Züge in der Dämmerung? Der Matillhof im Südtiroler Vinschgau lädt seine Gäste dazu ein. Foto: Matillhof Romantik, Regeneration, Genuss und Aktivität sind die Grundpfeiler im Matillhof in Latsch. Das Viersterne-Superiorhotel mit seinem denkmalgeschützten Schlössl und dem besonderen Spa ist perfekt für ein paar Tage Auszeit im Südtiroler Vinschgau. Für Gastgeberin Charlotte Dietl soll sich der Anspruch „natürlich - gut - gesund“ durch sämtliche Bereiche des Vinschgauer Vorzeigehotels ziehen. Ganz neu ist die finnische Zirbel-Panoramasauna auf der Skyterrasse mit Blick über die Vinschgauer Berge und Obstgärten. Viel Zeit für Entspannung bieten beheizte Wasserbetten und Komfortliegen in der Ruhezone, Wasser- und Heubetten im Zirbelkieferraum sowie Sandbetten und Schwebeliegen im Panorama-Ruheraum. Zur Stärkung zwischendurch empfiehlt sich ein Gang in die Plauderlounge mit Tee-Ecke oder in die Vitalbar.

www.hotelmatillhof.com

Auszeit im Vinschgau

Wir verlosen vier Übernachtungen für zwei Personen inklusive Matillhofs ¾ Genießerpension und ein Romantikbad zu zweit.

Verwöhngarantie inklusive – Gesunder Kurzurlaub in „Göbel’s Hotel AquaVita“ in Bad Wildungen

+ Erholung pur: Im Hotel Aqua Vita in Bad Wildungen findet man die perfekte Auszeit vom Alltag. Foto: Bjoern_Luelf Bad Wildungen an Deutschlands Märchenstraße reizt mit seiner malerischen Fachwerk-Altstadt, heilenden Quellen, Europas größtem Kurpark und einem vielfältigen Gesundheits- und Kulturangebot am Unesco-Weltnaturerbe Nationalpark Kellerwald-Edersee. Das charmante 4-Sterne Göbel’s Hotel AquaVita mit seinen großzügigen Zimmern und Appartements und dem 2000 Quadratmeter großen Gesundheitszentrum liegt direkt an Europas größtem Kurpark. Die großzügige QuellenTherme trägt genauso zum Erholen bei wie die moderne Saunalandschaft, das Physiotherapie- und PräventionsCenter sowie die attraktive Beauty- und Wellness-Lounge mit zahlreichen Gesundheits- und Verwöhnangeboten. Der Kurzurlaub ist perfekt für eine kleine gesunde Auszeit vom Alltag, denn dort findet man eine ideale Kombination aus Angeboten für Wellness, Entspannung, Fitness und Therapie.

www.goebels-aquavita.de

Genießer Tage in Bad Wildungen

Gewinnen Sie zwei Übernachtungen für zwei Personen mit Genießer-Frühstück, Vitalbuffet am Abend, romantischem Candle-Light-Dinner und Anti-Stress-Massage in Göbel's Hotel Aqua Vita.

