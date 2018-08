Einfach mal weg: Anrufen und Urlaub gewinnen

Diese Woche sind Sie nur einen Anruf von gleich drei tollen Reisen entfernt! Gewinnen Sie eine Woche im Allgäu, einen Trip nach Berlin oder eine Schiffsreise mit „Mein Schiff 1“ wenn Sie an unserem ReiseZeit-Gewinnspiel teilnehmen und vom Sonntag, 26. August 2018 bis Freitag, 31. August 2018, 23:59 Uhr, anrufen!

Ob Sommer oder Winter – Eine Woche Urlaub über dem Tal im „AllgäuHotel Tanneck“

+ Besonderes Ferienerlebnis: Im Whirlpool den Blick auf die Berge genießen. Foto: AllgäuHotel Tanneck Es ist ein Ort, der das Allgäu in seinen Traditionen und Geschichten spiegelt und dennoch ein zeitgemäßes Ferienerlebnis bietet: das AllgäuHotel Tanneck. Auf dem Panorama-Logenplatz oberhalb Fischens mit Blick über das Illertal in die Oberstdorfer Bergwelt gibt es einzigartige Momente: etwa im Sole-Whirlpool auf der Dachlounge – sei es bei Sonne oder Schnee – die Gipfelkette im Abendrot zu erleben oder im Infinity-Pool in die Berggipfel zu schwimmen. Bekannt ist das Tanneck nicht nur für sein originelles Wellness-Konzept Milchwell mit dem Besten aus Allgäuer Milch zum Wohlfühlen, sondern auch für seine witzigen Themenzimmer. Ebenso originell ist das Biergarten-Restaurant, in dem man ganzjährig unter’m Blätterdach die ausgezeichnete Kulinarik des Hauses genießen kann. Für die warme Jahreszeit hat sich Familie Fischer E-Bike- und Wander-Geheimtipps zu den schönsten Alpen einfallen lassen.

Wer jedoch schon genug von den hitzigen Temperaturen hat und sich sehnlichst Abkühlung wünscht, findet beim AllgäuHotel Tanneck auch das richtige Winterangebot: Als einzige „Ferien-Verlängerer“ können die Gewinner die zweite Januarwoche gemütlich im Allgäu verbringen und die Pisten wie die Einheimischen für sich allein beanspruchen. Alle, die leider nicht gewonnen haben, aber trotzdem gern Urlaub im Allgäu- Hotel Tanneck machen wollen, lockt ein besonderes Angebot: Bei einer Woche Aufenthalt (von 6. bis 13. Januar 2019) bekommen alle Leser für ihr Kind (bis 10 Jahre) einen 4-tägigen Skikurs spendiert und für die Eltern oder Großeltern gibt es kostenfrei eine Pferdekutschfahrt.

www.hotel-tanneck.de

Urlaub im Allgäu

Gewinnen Sie sieben Übernachtungen (6. bis 13. Januar 2019) für zwei Erwachsene und ein Kind (bis 10 Jahre) inklusive Vollpension, 4-tägigem Skikurs für das Kind und eine Kutschfahrt für die Eltern oder Großeltern im Allgäu-Hotel Tanneck in Fischen. Tel. 0 13 78 / 80 66 77 | Lösungswort: Tanneck (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Zirkus der anderen Art – Kulturerlebnis im Chamäleon Theater Berlin

+ Preisgekrönte Akteure aus Australien: Die Circa’s Peepshow erwartet die Gäste im Chamäleon-Theater. Foto: Richard Davenport/The Other R Das Chamäleon Theater in Berlin ist ein Ort für alle, die auf der Suche nach dem Neuen und Außergewöhnlichen sind. Wer den historischen Ballsaal in den Hackeschen Höfen betritt, lässt die Alltagswelt für einige Stunden hinter sich. Kleine Bistrotische, eine exzellente Gastronomie und eine gesellige Atmosphäre erlauben ein entspanntes Ankommen und Verweilen, während Künstler aus aller Welt allabendlich ihr Versprechen auf ein echtes Bühnenabenteuer einlösen. Akrobatik, Musik, Tanz, Komik und Schauspiel bilden in einem der schönsten Theater Berlins eine harmonische Einheit – ohne jedoch Ecken und Kanten vermissen zu lassen. Das Chamäleon hat sich zu einer der wichtigsten Plattformen für den Neuen Zirkus entwickelt und bringt die Schrittmacher dieses innovationsfreudigen Genres für mehrmonatige Spielzeiten in die Hauptstadt. So präsentiert die preisgekrönte australische Kompanie Circa vom 25. August 2018 bis 17. Februar 2019 ihr neuestes Meisterwerk Circa’s Peepshow.

Das Leonardo Royal Hotel Berlin Alexanderplatz empfängt seine Gäste in einer außergewöhnlichen Atmosphäre: Historische Bausubstanz trifft auf puristische Formensprache, harmonische Farbkonzepte und moderne Designelemente. Das 4-Sterne-Superior Hotel in Berlin hat eine zentrale und verkehrsgünstige Lage und ist nur wenige Minuten von zahlreichen Sehenswürdigkeiten Berlins entfernt. Das Chamäleon Theater erreicht man in einem etwa 15-minüten Spaziergang durch das quirlige Shoppingviertel Hackescher Markt.

www.chamaeleonberlin.com/de

www.leonardo-hotels.de

Kultur in Berlin

Wir verlosen einen Gutschein für zwei Personen für einen Besuch im Chamäleon Theater sowie zwei Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Frühstück im Leonardo Hotel Berlin Alexanderplatz. Tel. 0 13 78 / 80 66 78 | Lösungswort: Chamäleon (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Schroffe Schönheiten entdecken – Die Vielfalt der Kanaren auf der „Mein Schiff 1“ kennen lernen

+ Auf in das Urlaubsabenteuer: Mit der Mein Schiff 1 kann man die Kanaren auf andere Weise erleben. Foto: Tui Cruises Gran Canaria, La Palma, Teneriffa, Fuerteventura oder Lanzarote – bei so vielen bezaubernden Inseln fällt die Entscheidung für ein Reiseziel auf den Kanaren nicht leicht. Gute Nachrichten: Mit einer Kreuzfahrt an Bord der Mein Schiff Flotte besuchen Gäste verschiedene Inseln, lernen die abwechslungsreichen Landschaften kennen und erleben in aller Ruhe die ganze Schönheit der Kanaren. Gäste kommen an Bord und erleben eine wundervolle Reise zwischen den Kanarischen Inseln und Marokko. Während dieser 7-tägigen Kreuzfahrt können die glücklichen Gewinner sich auf abwechslungsreiche Ziele und Häfen wie Agadir in Marokko, Arrecife auf Lanzarote, Santa Cruz auf Teneriffa sowie San Sebastian auf La Gomera freuen. Wie auf allen Mein-Schiff-Kanaren- Kreuzfahrten kommen Gäste in den Genuss des Premium Alles Inklusive-Konzepts.

Schöner, besser, sportlicher

Die neue Mein Schiff 1 ist 20 Meter länger und ein Deck höher als die vorherigen Neubauten und bietet bei gewohnt großzügigem Passagier-Platz-Verhältnis bis zu 2894 Gästen viel Raum zum Wohlfühlen. Die als Sport- und Wellness-Schiff konzipierte neue Mein Schiff 1 beeindruckt unter anderem mit einer 438 Meter langen Joggingstrecke, die Läufer an einigen Stellen nahezu ohne Deck-Haftung über das Meer führt und einer neu gestalteten Arena. Auf der Multifunktionsfläche mit ihrer ausfahrbaren Leinwand steht den Gästen unter anderem eine Kletterwand zur Verfügung. Der Fitness-Bereich ist nicht nur größer als auf den anderen Neubauten der Mein Schiff Flotte – er hat auf Deck 15 in der Mitte des Schiffs auch einen neuen Platz gefunden, der beim Trainieren den Blick auf Meer und Pooldeck freigibt.

Die Kanaren auf der Mein Schiff 1

Wir verlosen sieben Nächte für zwei Personen an Bord des jüngsten Tui-Flottenmitglieds, der Mein Schiff 1, in einer Balkonkabine mit Premium Alles Inklusive von Gran Canaria über Agadir, Lanzarote, Teneriffa und La Gomera inklusive Flüge. Reisetermin: 3. bis 10. Februar 2019 Reiseverlauf: Las Palmas (Gran Canaria) - Seetag - Agadir (Marokko) - Arrecife (Lanzarote) - Arrecife ( Lanzarote) -Santa Cruz de Tenerife (Teneriffa) - San Sebastián de la Gomera (La Gomera) - Las Palmas (Gran Canaria) Zum Gewinn gehört auch ein Anreisepaket. Tel. 0 13 78 / 80 66 79 | Lösungswort: Kanaren (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer, Der Gewinn gilt ausschließlich für die im Gewinnspiel angegebene Reise der TUI Cruises GmbH, eine Übertragung auf eine andere Reise ist nicht möglich. Eine Auszahlung des Reisewertes in bar ist leider nicht möglich. Es gelten die Reisebedingungen der TUI Cruises GmbH, die Sie unter www.tuicruises.com einsehen können. Mit dem Antritt der Reise erklären Sie sich mit den Reisebedingungen einverstanden.)

Die Gewinner vom 11. August: Karlheinz Dahl aus Erwitte (Aqua Vita), Frank Conrad aus Edermünde (Pellworm) und Reinhard Pabst aus Florstadt (Matillhof). Herzlichen Glückwunsch!

Hinweis: Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Einlösung erfolgt nach Absprache mit den Hotels. Die An- und Abreise gehen zu Lasten des Gewinners. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter www.hna.de/ueber-uns/datenschutz