Einfach mal weg: Anrufen und Urlaub gewinnen

Abschalten auf dem Feldberg – Eine Woche Urlaub in den „Ferienwohnungen Feldberg“

Gäste genießen den Herbst am höchsten Gipfel des Schwarzwaldes, dem 1493 Meter hohen Feldberg mit seinen idyllischen Pfaden und grandiosen Ausblicken. Die atemberaubende Naturlandschaft rund um den Feldberg ist ein Paradies für Biker, Wanderer und Familien. Ein gut ausgeschildertes Wegenetz führt große wie kleine Abenteurer zu den schönsten Orten des Feldbergs. Wer sich für Urlaub in einer Ferienwohnung am Feldberg entscheidet, legt keinen Wert auf Serviceangebote eines Hotels, sondern liebt vielmehr die Freiheit und Individualität bei der Ausgestaltung des eigenen Aufenthalts. Die Ferienwohnungen am Feldberg liegen auf 1300 Metern Höhe im Hochschwarzwald im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz mitten im Naturschutzgebiet. Im Preis enthalten ist auch der freie Eintritt ins großzügige Hallenbad mit Kinder-Planschbecken und Riesenrutsche des Partnerbetriebs Feldberger Hof.

www.ferienwohnungen-feldberg.de

Eine Woche abschalten im Schwarzwald

Energie auftanken – Auszeit vom Alltag im „Hotel Bundschu“ in Bad Mergentheim

+ Wohlfühlen inklusive: Im Hotel Bundschu können sich die Gäste richtig verwöhnen lassen. Foto: Hotel Bundschu Bad Mergentheim an der Tauber hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als „Gesundheitsstadt mitten im lieblichen Taubertal“ gemacht. Das „Bundschu“ in Bad Mergentheim ist ein sympathisches Hotel mit fränkischer Seele. Familie Bundschu und ihre Mitarbeiter kümmern sich persönlich um alle Gäste, mit Ratschlägen für den geheimen Ausflugstipp oder den individuellen Wünschen im Restaurant. Auch das Thema Gesundheit wird hier groß geschrieben. Die Seele baumeln lassen Mit der neuen „Bundschu-Wellness“ bietet das Hotel ein umfangreiches Angebot zur Entspannung. Auf etwa 200 Quadratmetern können Gäste in der Finnischen Sauna, oder beim Aufguss mit frischen Düften die Seele baumeln lassen oder sie nehmen ein Sole-Dampfbad zum Durchatmen. Im Wellnessbereich optimal integriert, befindet sich ein „Wohlfühl“-Behandlungsraum. Erfahrene Therapeuten bieten verschiedene Anwendungen an.

www.hotel-bundschu.de

Auszeit in Bad Mergentheim

Heiße Thermen in Bad Füssing – Gesunder Kurzurlaub im „Hotel Mürz“

+ Therme im Haus: Das Wunsch-Hotel Mürz bietet qualifizierte Betreuung bei Wellness, Beauty und Gesundheit. Foto: Wunsch-HotelMürz Millionen Menschen vertrauen auf die Wirkung des legendären schwefelhaltigen Heilwassers, das aus Bad Füssings Thermalbrunnen sprudelt. Das individuell geführte 4-Sterne Wunsch-Hotel Mürz liegt mitten in Bad Füssing, direkt am Freizeitpark und bietet seinen Gästen eine qualifizierte Betreuung in Gesundheit, Beauty und Wellness. Schon bei Eintritt in das Hotel spürt man die Exklusivität des Hauses, die es mit all seinen Vorzügen und Annehmlichkeiten zu genießen gilt. Alle 47 Zimmer sind kuschelig eingerichtet, zum Teil neu renoviert und auf die besonderen Bedürfnisse der Gäste ausgerichtet. Im Restaurant und Wellness-Bistro genießen Sie gesunde, zeitgemäße Ernährung. Die Wellness-Küche bietet frische naturbelassene Produkte, sorgfältig und schonend zubereitet.

www.muerz.de

Thermenurlaub in Bad Füssing

