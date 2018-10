Einfach mal weg: Anrufen und Urlaub gewinnen

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub. Rufen Sie von Sonntag 21.10, bis Freitag, 26.10., 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihren Kurzurlaub.

Wellness und Genuss im schönen Harz – Wohlfühl-Momente in „Göbel’s Vital Hotel“ Bad Sachsa

Der Harz, das höchste Mittelgebirge in Norddeutschland, lockt sowohl Aktiv-Urlauber, Naturfreunde als auch Wellness-Gäste und Familien. Und was gibt es Schöneres, als im kuscheligen Herbst in einem stilvollen Hotel eine wunderbare Auszeit zu verbringen? Das 4-Sterne-Superior Göbel’s Vital Hotel ist der ideale Ort für eine kleine Flucht aus dem Alltag – attraktiv im eleganten Jugendstil liegt es direkt am Kurpark im charmanten Städtchen Bad Sachsa im südlichen Harz. Es besticht durch sein Top-Angebot an kulinarischen Genüssen, Wohlfühlzimmern und moderner SPA- und Wellnesswelt. Gerade mit seiner Kombination aus Tradition und Moderne strahlt es eine besondere Wohlfühlatmosphäre aus. Im „Vitalis“ SPA, einer wahren Wohlfühl-Oase mit großzügiger und moderner Spa-, Sauna- und Wellnesslandschaft, genießt man Erholung pur im traumhaften Schwimmbad, den gemütlichen Ruhezonen, dem sonnenverwöhnten Außenliegebereich oder Fitnessraum. Dort kann man sich auf Wohlfühlmomente freuen und bei vielseitigen Kosmetik- und Wellness-Anwendungen rundum entspannen, perfekt für Verwöhn-Momente zu Zweit, Wellness-Genuss, Aktiv-Urlaub oder Familien-Auszeit.

Wellness in Bad Sachsa

Berge und Seen – Kurzurlaub im „Ausseerland“ in Österreich zu gewinnnen

+ Erholung für Körper und Seele: Die einzigartige Landschaft garantiert einen erholsamen Urlaub. Foto: Tom Lamm ikarus.cc/www.ausseerland.at Wer einmal kommt, kommt immer wieder – so halten es die vielen Gäste, die die Anziehungskraft dieser 5-Sterne-Landschaft spüren, dort abschalten und Kraft tanken. Das Landschaftsbild wird geprägt von imposanten Bergen und glasklaren Seen. Hier macht es unbändige Freude, sich im unmittelbaren, intensiven Dialog mit der Natur wiederzufinden. Die einzigartige Landschaft garantiert einen erholsamen Urlaub. Die AA Holiday Homes Appartements in Bad Mitterndorf und in Tauplitz sind der beste Platz für schöne Urlaubstage gemeinsam mit der Familie oder mit Freunden (2 - 9 Personen). Die geschmackvolle Kombination aus Holz und Stein vereint moderne Architektur mit alpiner Gemütlichkeit.

Kurzurlaub im Ausseerland

Winterzauber in Gunzenhausen – Fränkische Gastlichkeit im „4-Sterne Parkhotel Altmühltal“ genießen

+ Winterzauber: Gunzenhausen ist das touristische Zentrum im Fränkischen Seenland. Foto: Fotoatelier Braun 91710 Gunzenhausen www.foto-braun.de Den Winterurlaub in der herrlichen Natur des Fränkischen Seenlandes genießen – wer möchte das nicht. Die aus einem Römerkastell hervorgegangene Stadt Gunzenhausen ist das touristische Zentrum im Fränkischen Seenland. Auch im Winter bietet die Stadt ihren Besuchern eine große Vielfalt an interessanten Veranstaltungen. Ein besonderes Highlight ist der Romantische Weihnachtsmarkt, vom 13. bis 16. Dezember 2018 im Markgräflichen Hofgarten. Erlesene Köstlichkeiten genießen, filigrane Handarbeiten bestaunen oder einfach nur den Winterzauber der Stadt bei einem Glühwein entdecken. Fränkische Gastlichkeit und modernster Komfort erwarten die Gäste im charmanten 4-Sterne Parkhotel Altmühltal. Das Hotel besticht mit behaglichem Ambiente, einer top Gastronomie und dem „Club Vital“ für Wohlbefinden und Entspannung. 67 moderne und komfortable, mit einem Farbpsychologen sonnig und gemütlich eingerichtete Zimmer und Suiten werden die Gäste begeistern.

Winterurlaub in Frankenland

