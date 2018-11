Einfach mal weg: Anrufen und Urlaub gewinnen

Rufen Sie von Sonntag, 25.11. bis Freitag, 30.11., 23:59 Uhr, die Glückstelefone an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Winterwonne im Glück – Urlaub im „Hotel Chesa Monte “ in Fiss

+ Skifahren, abschalten und zur Ruhe kommen im Hotel Chesa Monte: Das einzige, was man hier nachts hört, sind leise rieselnde Schneeflocken. Mit dem Nachtfahrverbot hat Fiss nämlich schon vor Jahren den Autolärm aus dem Ort verbannt. Fotos: René Marschall Im idyllischen Bergdorf Fiss setzt der Winter das schönste Panorama in Szene, das Tirol zu bieten hat: tief verschneit erhebt sich eine alpine Bilderbuchlandschaft 600 Meter oberhalb des Inntals. Deshalb gilt der Sonnenpavillon im Hotel Chesa Monte als einer der schönsten Plätze des Hotels. In kuscheliger Wärme genießen Gäste den romantischen Ausblick aus den Panoramafenstern, während das exzellente Haubenmenü aus der Küche von Josef Sieß Genießerherzen höher schlagen lässt.

Als Ort der Ruhe, der seinesgleichen sucht, liegt das Hotel Chesa Monte trotzdem nur fünf Schlenderminuten von der Talstation der Schönjochbahn entfernt. Dort steht die Skiausrüstung bereit für einen entspannten Tag auf der Piste: Hotelgäste spazieren gemütlich durch den rätoromanischen 600 Jahre alten Ortskern zu ihrem exklusiven Spind im Ski-Depot direkt am Lift, wo sie in ihre trockenen und vorgewärmten Skischuhe schlüpfen. Auf dem Sonnenplateau Serfaus-Fiss-Ladis schwingen sich Wintersportler über die 212 Pistenkilometer in einem der größten Familienskigebiete Tirols. Am 7. Dezember wird dort der Beginn der Skisaison gefeiert.

www.chesa-monte.com

www.serfaus-fiss-ladis.at

Aktion, Romantik und Erholung – Beim Winterurlaub im Pitztal ist alles dabei – Urlaub im „Hotel Rifflsee“

+ Ganz oben: Das Hotel Rifflsee liegt auf 1675 Metern direkt am Skigebiet.Foto: Hotel Rifflsee Das Drei-Sterne-Hotel Rifflsee liegt zwischen riesigen Felsgiganten im tiefverschneiten Pitztal auf 1675 Metern. Die zentrale Lage macht das Haus zum idealen Ausgangspunkt für einen aktiven Wintertag. Nur zwei Minuten Gehzeit sind es zum Skigebiet Rifflsee, das mit dem Pitztaler Gletscher verbunden ist. Ganz oben auf 3440 Metern kann man von September bis April Ski fahren und das unglaubliche Panorama genießen mit Blick auf Zugspitze, Wildspitze und den Stubaier Alpen. Ganz neu auf dem Gletscher ist der erste Skitourenpark Tirols, der sich im gesicherten Skigelände befindet und somit keine Lawinengefahr besteht. Durch die markierten Routen in rot, blau und schwarz ist er optimal für Einsteiger. Und jeden Dienstag kann man sich in die Kunst des Skitouren-Gehens einführen lassen. Einfach die Ausrüstung oben am Gletscher ausleihen, den vergünstigten Skitourenpass nutzen und los geht’s. Übrigens: Die beste Vorsorge gegen Muskelkater bietet der Wellnessbereich des Rifflsee Hotels. Man kann sich zwischen Sauna, Sole- Dampfbad und Infrarotkabine entscheiden. Danach finden Urlauber absolute Entspannung im Ruheraum.

Auch für Feinschmecker ist das Hotel Rifflsee genau die richtige Adresse: Im großzügigen Speisesaal im typischen Tiroler Stil genießen Gäste kreative Gaumenfreuden aus marktfrischen und saisonalen Produkten. Alle Gerichte werden mit einer Prise Fantasie und Originalität des Küchenchefs zubereitet. Tipp für Romantiker: Am Abend in den Nachbarort Plangeross schlendern. Denn das kleine Dorf wird im Dezember zum Adventskalender. Jeden Abend öffnet ein anderes Haus ein Fenster und bewirtet nach alter Tradition Urlauber und Einheimische mit hausgemachten Spezialitäten.

www.hotel-im-pitztal.com

www.pitztal.com

Weihnachts-Shopping in Osnabrück – Einkaufsgutscheine und Kurzurlaub im „Arcona Living Osnabrück “ zu gewinnen

+ Vor symbolträchtiger Kulisse: Der Weihnachtsmarkt in Osnabrück. Foto: Joachim Viertel Weihnachten gilt als Fest des Friedens. Kaum ein Ort in Deutschland ist für einen Weihnachtsmarkt besser geeignet und symbolträchtiger als der Platz vor dem Rathaus des Westfälischen Friedens in Osnabrück. Hier wurde das Ende des dreißigjährigen Krieges verkündet. Daran erinnern an der Außenfassade des spätgotischen Prachtbaus von 1512 Standbilder deutscher Kaiser. Vor dieser symbolträchtigen Kulisse steht ein über 100 Jahre altes Karussell, auf dem Generationen von Besuchern bereits ihre Runden gedreht haben. Rekordverdächtig ist auch der sechs Meter hohe Nussknacker auf einem Weihnachtsmarkt und die weltgrößte funktionstüchtige Spieluhr mit lebensgroßen Figuren. Der Historische Weihnachtsmarkt findet vom 26. November bis 22. Dezember statt. Auch der Eiszauber auf dem Ledenhof (16. 11. bis 29.12.) lockt viele Gäste.

Eine besondere Stimmung bietet das Winterdorf am Schloss (geöffnet Freitag bis Sonntag an den vier Adventswochenenden). Hier gibt es Winzer-Weine, Craft-Beer und Gin-Winterpunsch für Genießer. Eine Auswahl an hochwertigem Kunsthandwerk rundet das Angebot ab. Wie in jeder Stadt gibt es auch in Osnabrück bekannte Marken wie P&C, Galeria Kaufhof oder C&A. Doch das Besondere sind jedoch die vielen kleinen inhabergeführten Geschäftsboutiquen: Sie bereichern das Angebot an Kleidung, Möbeln aus aller Welt und liebevoll gestalteten Dekoartikeln. Bestes Beispiel für den Erfindergeist der hiesigen Geschäftsleute ist die Sportwelt im größten inhabergeführten Modehaus Norddeutschlands, „Lengermann & Trieschmann“. Mitten im Kaufhaus lädt eine 1,40 Meter hohe stehende Welle zum Surfen (lernen) ein.

www.osnabruecker-land.de

www.osnabrueck.de

https://osnabrueck.arcona.de

Winterzauber in Gunzenhausen – Entspannen im „Parkhotel Altmühltal “ im Fränkischen Seenland

+ Entspannen auf höchstem Niveau: Die Zimmer im Parkhotel Altmühltal sind sonnig und gemütlich. Foto: Andreas Benz Die aus einem Römerkastell hervorgegangene Stadt Gunzenhausen ist das touristische Zentrum im Fränkischen Seenland. Auch im Winter bietet die Stadt ihren Besuchern eine große Vielfalt an interessanten Veranstaltungen. Ein besonderes Highlight ist der Romantische Weihnachtsmarkt, vom 13. bis 16. Dezember, im Markgräflichen Hofgarten. Erlesene Köstlichkeiten genießen, filigrane Handarbeiten bestaunen oder einfach nur den Winterzauber der Stadt bei einem Glühwein entdecken.

Fränkische Gastlichkeit und modernster Komfort erwarten die Gäste im charmanten Vier-Sterne Parkhotel Altmühltal. Das Hotel besticht mit behaglichem Ambiente, einer top Gastronomie und mit dem „Club Vital“ für Wohlbefinden und Entspannung. 67 moderne und komfortable, mit einem Farbpsychologen sonnig und gemütlich eingerichtete Zimmer und Suiten begeistern die Gäste immer wieder aufs Neue.

www.gunzenhausen.info

www.aktiv-parkhotel.de

Winterurlaub mit Wohlfühlcharakter – Die ganze Familie fühlt sich im „Hotel Winkler“ im Pustertal rundum wohl

+ Ein Traum: Das Hotel Winkler lässt auch im Winter keine Urlauberwünsche offen. Foto: wisthaler.com Im Südtiroler Pustertal, nur wenige Fahrminuten vom Skigebiet Kronplatz entfernt, heißt das Hotel Winkler Familien herzlich willkommen. Das wohldurchdachte Angebot und die Kombination von luxuriösem Design, Wellness auf höchstem Niveau, Kinderbetreuung ab drei Jahren und geführten Aktivprogrammen in einer einzigartigen Winterlandschaft, schafft den Spagat, alle Familienmitglieder gleichermaßen glücklich zu machen. Die Jüngeren lieben das eigene Kinderbuffet, den Kinderpool oder das abendliche Kinoerlebnis. Teenager chillen in ihrer eigenen Lounge oder können in der Funsport- Turnhalle mit Indoor-Kletter- und Boulderwand trainieren. Wenn sie ihren Nachwuchs gut versorgt wissen, entspannen Eltern umso tiefer im luxuriösen Spa. Auf einer Gesamtfläche von 3500 Quadratmetern bietet dieser eine Erlebniswelt aus Wasser, Wellness und Beautytreatments.

Weil die Liebe zum Urlaubsort auch durch den Magen geht, gibt es im Hotel Winkler eine feine Komposition aus regionalen Spezialitäten, frischen Kräutern der Region und leichten Köstlichkeiten aus der italienischen Küche. Die Winkler Verwöhnpension überzeugt morgens mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, nachmittags mit Suppen, kleinen Snacks, hausgemachten Kuchen und Obst sowie abends mit einem mehrgängigen Gourmetmenü und wöchentlichen Themenabenden. Und auch hierbei wird immer an alle Familienmitglieder gedacht inklusive der Leibspeisen der lieben Kleinen.

www.winklerhotels.com

