Einfach mal weg: Anrufen und Urlaub gewinnen

Wo Kinder-Augen leuchten – Familien sind im „Hotel Famelí – small family & spa resort“ glücklich

+ Urlaub mit der gesamten Familie ist eine wunderbare Gelegenheit, dem stressigen Alltag zu entfliehen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Das Hotel Famelí ist der perfekte Ort dafür. Fotos: Familienhotel Südtirol Im Hotel Famelí in Südtirol weiß man, was Kindern und Erwachsenen gut tut. Die Balance aus Abenteuern in der Südtiroler Natur und wohltuender Regeneration im hochwertigen Hotelambiente machen den richtigen Mix. Inmitten des UNESCO-Weltkulturerbes Dolomiten liegt das Hotel Famelí – small family & spa resort. In dem von Familie Gasser geführten Vier-Sterne- Superior-Hotel warten auf die kleinen Urlauber Schlitten, Rutschteller, Bastel- und Back-Workshops, ein hauseigener Spielplatz, viel Natur zum Toben, ein naheliegender Waldspielplatz und zwei Pools zum Planschen.

Während die Kinder in der Kids Area gut betreut spielen und Abenteuer in der Südtiroler Natur erleben, können Eltern im größten Skigebiet Südtirols, dem Kronplatz, gemeinsame Zeit auf Skiern verbringen. Auch für Kinder bieten wird ein spezieller Service angeboten. Die Skilehrer holen die Kinder jeden Morgen direkt am Hotel ab und es finden Gruppenskikurse am Kronplatz statt – auch der Rückbring-Service ist garantiert. Doch auch gemeinsame Familienzeit kommt nicht zu kurz: geführte Winterwanderungen im UNESCO-Weltkulturerbes Dolomiten.

Entspannung pur ist in der Wellnessoase des Hotels angesagt: In der Finnischen Sauna, im Sanarium und im Türkischen Bad kommen Gäste des Hauses zur Ruhe. Ein ganz besonderes Highlight ist der Tao Famelí Spa. Erschöpft aber glücklich im Hotel zurück, warten im Restaurant „Famelí easy“ köstliche Leckereien auf die Urlauber. Regionale und frische Gerichte werden bei Themenabenden gezaubert. Hier findet jeder Feinschmecker das passende Genusserlebnis.

www.fameli.it

www.familienhotels.com

Genussvolle Erholung im Strycktal – Urlaub im „Romantik Hotel Stryckhaus“ in Willingen

+ Ruhe und Erholung in schönster Lage: Ob Sportbegeisterte, Naturliebhaber, Wellnessgäste oder Familien – das familiengeführten Vier-Sterne Romantik Hotel Stryckhaus ist das perfekte Domizil für einen gelungenen Wohlfühl- Urlaub. Besonders im Winter, wenn draußen der Schnee knistert, kommt man im behaglichen Ambiente des Hotels wunderbar zur Ruhe. Fotos: Göbel Hotels Was gibt es Schöneres, als in einem attraktiven Hotel eine kuschelige Auszeit zu verbringen? Dazu bietet sich das stilvolle Vier-Sterne Romantik Hotel Stryckhaus im idyllischen Strycktal des Weltcup-Ortes Willingen hervorragend an. Die ruhige Lage und die gemütlichen Wohlfühl- Zimmer laden zum Ausspannen und Erholen ein.

Energie tanken kann man in der 600 Quadratmeter großen SPA- und Saunawelt bei einem entspannenden Saunagang oder wohltuenden Massagen und Körperbehandlungen – hier sind auch Tagesgäste herzlich willkommen. Das stilvolle Restaurant mit gehobener Frische-Küche, die urig-gemütliche Wirtsstube und die Hotelbar laden zum Genießen und geselligem Beisammensein ein.

Der herrliche Blick in die Natur, exzellenter Service und exquisite Küche sowie das romantische Ambiente und attraktive Wellness-Angebot sind perfekt für eine Auszeit vom Alltag. Hier genießt man einen Urlaub auf höchstem Niveau!

www.stryckhaus.de

