Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Radurlaub im Emsland Parkhotel – Meppen ist idealer Ausgangpunkt

+ Aktivurlaub: Mit dem Rad oder E-Bike geht es über die Emsland- Route durch schöne Landschaften. © EMSLAND

Spaß und Abwechslung – das gibt es im Emsland zuhauf: idyllische Landschaften, schnuckelige Städte und Sehenswürdigkeiten sowie vielfältige gastronomische Betriebe mit liebevoll kreierten Leckereien. Besonders Radurlauber kommen in der deutsch-niederländischen Grenzregion auf ihre Kosten: das über 3500 Kilometer lange Radwegenetz ist bestens ausgeschildert und verläuft meist auf asphaltierten Wegen abseits großer Straßen. Die „Emsland-Route“ führt in fünf Etappen von Meppen entlang abwechslungsreicher Flusslandschaften, durch Wälder sowie Natur- und Moorschutzgebiete. Idealer Ausgangspunkt für den Urlaub auf dem Rad ist das Parkhotel an der Freilichtbühne in Meppen. Ruhig am Waldrand gelegen, erreichen Gäste Meppens charmanten Stadtkern innerhalb von wenigen Minuten. Im Hotel kann man sich bestens im Fitnessstudio auspowern und in der Sauna entspannen. Das Restaurant bietet frisch zubereitete regionale sowie internationale Spezialitäten an.

Radurlaub im Emsland Wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Frühstück im Parkhotel Meppen. Im Paket enthalten ist ein individuell geführter Gang mit dem Nachtwächter durch Meppens Altstadt.

Zum Bergfrühling ins Allgäu – Ruhe genießen im Parkhotel Burgmühle

+ Die Seele baumeln lassen: Der Indoor-Pool-Bereich des Parkhotels Burgmühle lädt zum Entspannen ein. © PARKHOTEL BURGMÜHLE

Das Allgäu ist ein wahres Paradies für alle, die die Natur lieben. Satte Bergwiesen wechseln mit dichten Wäldern und majestätischen Gipfeln. In allen Höhenlagen sind die Wanderer unterwegs. Dazwischen finden sich einmalige Golfplätze in einzigartigem Alpenpanorama. Im Naturdorf Fischen wecken Genießer im Gourmet & Spa Hotel Burgmühle nach dem Winter ihre Lebensgeister. Unter dem Motto „Gourmet & Spa“ verwöhnt Familie Reinheimer ihre Gäste. Es sind die einmalige Lage an einem Park und die großzügigen Zimmer, die das Parkhotel Burgmühle zu einer Erholungsinsel machen. Die Küche ist vom „Schlemmeratlas“ ausgezeichnet und verspricht kulinarische Hochgenüsse. Vom Deutschen Wellnessverband erhielt die Burgmühle das Zertifikat „premium“. 2000 Quadratmeter ist der Wellnessbereich groß und bietet exklusive Streicheleinheiten für Körper und Seele. Nach der Sauna spendet der kleine Gebirgsbach, der am Hotel vorbeifließt, die willkommene Erfrischung im glasklaren Wasser.

Bergfrühling im Allgäu Gewinnen Sie vier Übernachtungen mit Vollverwöhnpension mit je einem Königsbad für zwei Personen im Parkhotel Burgmühle im Naturdorf Fischen im Allgäu.

Auszeit vom Alltag Urlaub im Göbel’s Hotel AquaVita

+ Entspannung pur: Die QuellenTherme und die die Saunalandschaft versprechen Erholung. © BJÖRN LUELF/GÖBEL’S HOTEL AQUAVITA

Bad Wildungen, die Wohlfühl- und Gesundheitsstadt an Deutschlands Märchenstraße, reizt mit seiner malerischen Fachwerk-Altstadt, heilenden Quellen, Europas größtem Kurpark und einem vielfältigen Gesundheits- und Kulturangebot am UNESCO-Weltnaturerbe Nationalpark Kellerwald- Edersee. Gesundheit ist das höchste Gut und da gilt es, präventiv etwas dafür zu tun. Genau hier setzen die Angebote des 4-Sterne Göbel’s Hotel AquaVita mit dem 2000 Quadratmeter großen Gesundheitszentrum an. Hier kann man herrlich entspannen und gleichzeitig etwas für die Gesundheit tun. Die großzügige QuellenTherme trägt genauso zum Erholen bei wie die moderne Saunalandschaft, das Physiotherapie- und PräventionsCenter sowie die attraktive Beautyund Wellness-Lounge mit zahlreichen Gesundheits- und Verwöhnangeboten.

Auszeit vom Alltag Gewinnen Sie zwei Übernachtungen mit Halbpension für zwei Personen im Göbel's Hotel AquaVita, inklusive Begrüßungsgetränk, Anti-Stress- Massage sowie freier Nutzung der QuellenTherme.

Durch den Salzburger Lungau biken – Urlaub im Grizzly Sport & Motorrad Resort

+ Für Zweirad-Fans: In der Après-Bike-Bar können Gäste den Biketag Revue passieren lassen. © MUEHLBACHERRUPERT GAS/ GRIZZLY SPORT & MOTORRAD RESORT

Zwischen den Niederen Tauern und den Nockbergen lädt die unberührte Natur des Salzburger Lungaus Urlauber zur Entschleunigung in den Bergen ein. Mit 60 Bergseen beheimatet sie zudem die höchste Dichte an erfrischenden Bergjuwelen im ganzen SalzburgerLand. Diese malerische Kulturlandschaft wurde mit dem Gütesiegel „UNESCO Biosphärenpark“ ausgezeichnet. Ein ganz spezieller Ort für motorisierte Zweiradfans ist das Vier-Sterne-Grizzly Sport & Motorrad Resort in St. Margareten, das ein idealer Ausgangspunkt für Bikeabenteuer und Tourenspaß zwischen den höchsten Bergen Österreichs, herrlichen Seen des SalzburgerLandes und Kärntens sowie bis nach Slowenien und Italien ist. Das Resort verwöhnt seine Gäste mit hochwertiger Ausstattung, großzügiger Raumgestaltung und natürlichen Materialien. Im hauseigenen Restaurant schlemmen die Urlauber regionale Köstlichkeiten. Und nach einem Aktivtag in der Lungauer Bergwelt sorgt die Wellnessoase mit Saunalandschaft, beheiztem Freischwimmbecken, Ruheräumen, Fitnessraum und Dachterrasse für wohlige Entspannung.

Biken im Salzburger Lungau Wir verlosen vier Übernachtungen mit Halbpension für zwei Personen mit Zimmerupgrade im Grizzly Sport & Motorrad Resort in St. Margareten in Österreich.

