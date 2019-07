Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 19. Juli 2019, 23:59 Uhr an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Urlaubsparadies im Kleinwalstertal: Das Travel Charme Ifen Hotel in Hirschegg

+ Luxus in den Bergen: Das Travel Charme Hotel Ifen in Hirschegg im Kleinwalsertal verspricht eine angenehme Auszeit. © TRAVEL CHARME HOTEL & RESORTS

Das Travel Charme Ifen Hotel, das zu den AllgäuTopHotels gehört, bietet in einem der schönsten Hochgebirgstäler der Alpen ein wahres Urlaubsparadies. Es ist das einzige Fünf-Sterne-Hotel im Kleinwalsertal und sorgt mit angenehmen Erdtönen, gedeckten Farben und traditionellen Materialien wie Holz und Stein für ein schönes Ambiente. Mit Erholung wartet der 2300 Quadratmeter große Spa- Bereich mit Innenpool, Außen-Whirlpool, Soleklangbecken, Saunalandschaft und Gradierwerk auf.

Insgesamt 15 Behandlungsräume und acht verschiedene Ruhebereiche mit Wasserbetten und gemütlichen Hängekörben garantieren Entspannung. In den drei Restaurants, die seit Dezember 2018 nach einer Umgestaltung in neuem Glanz erstrahlen, werden die Gäste kulinarisch verwöhnt. Die Kilian Stuba ist das Herzstück und beschert den Gästen nicht nur aufgrund der Panoramafenster Wow-Momente. Das dreifache Hauben- Gourmet-Restaurant hat unter der Leitung von Küchenchef Sascha Kemmerer den Michelin Stern zurück ins Hotel geholt. Ein Drink in der Bar 1.111 ist der krönende Abschluss eines Urlaubstages. Das Hotel ist Mitglied bei den AllgäuTopHotels. Die Dachorganisation ist mit 80 Häusern in der drei, vier und fünf Sterne-Kategorie die größte regionale Hotelorganisation Deutschlands. Erholung und Entspannung warten hier ebenso wie Action und Spaß.

travelcharme.com/hotels/ifen-hotel

allgaeu-top-hotels.de

Heiße Thermen in Bad: Füssing Erholen im Rottaler Hof, ganz in der Nähe der Therme Eins

+ Den Alltag hinter sich lassen: Der Rottaler Hof in Bad Füssing lädt zu einem entspannten Kurzurlaub ein. © ROTTALER HOF

Der Rottaler Hof liegt inmitten von Bad Füssing – zentral, aber dennoch ruhig. Die Therme Eins, der Kurpark sowie die Kurallee mit Kurzentrum sind in weniger als fünf Gehminuten zu erreichen. Mit viel Liebe und frischen, ausgesuchten Produkten aus der Region bereitet das Küchenteam seinen Gästen abwechslungsreiche Frühstücks- und Abendmenüs.

Herzstück ist das hauseigene Thermalhallenbad, das täglich mit reinstem Thermal-Mineral-Wasser aus der Ursprungsquelle Bad Füssings, der Therme Eins, versorgt wird. Bei einem Besuch in der Dampfgrotte können Gäste durch die ätherischen Öle wieder richtig durchatmen, der Kreislauf wird angeregt und die Haut weich und geschmeidig. Die wohltuende Wärme in der Dampfgrotte regeneriert Körper und Geist. Eine angrenzende, große Liegewiese lädt zum Sonnenbaden ein und lässt sie die Sorgen des Alltags vergessen.

rottaler-hof.de

Wellness mit bayerischer Tradition: Heiße Thermen erleben im Wunschhotel Mürz in Bad Füssing

+ Körperliches Wohlbefinden im Fokus: Das Wunschhotel Mürz nutzt die Heilkraft des Wassers. © GERNOT GLEISS

Abschalten und genießen – wo wäre das besser möglich, als an einem Ort, an dem bayerische Tradition, wunderschöne Landschaft und die außergewöhnliche Heilkraft des Wassers untrennbar miteinander verbunden sind.

Das Herz Bad Füssings bilden die drei Thermen. Die Therme Eins sowie die Europa und die Johannestherme sorgen für ganzheitliche Entspannung, körperliches Wohlbefinden und Erholung von Geist und Seele. Das sympathische 4- Sterne Wunsch-Hotel Mürz in Bad Füssing ist bekannt für sein umfangreiches Wellnessangebot. Die Saunalandschaft, der Fitnessbereich oder die hauseigene Therme, welche vom Original Thermal Wasser aus Bad Füssing bespeist wird, lassen sie den Alltagsstress vergessen.

muerz.de

