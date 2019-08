Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, den 06. September, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Einmal so richtig verwöhnen lassen – Wellness-Refugium in der Natur des Allgäus

Sich Gutes zu tun, hat immer Saison. In Fischen im Allgäu, inmitten von Ruhe und Bergen, entdecken Wellnessliebhaber ein Refugium. Auf 2000 Quadratmetern breitet sich im Parkhotel Burgmühle ein exklusiver Wellness- und Vital-Bereich aus, der die Kraft der Natur ins Haus holt. In acht Saunen erleben Saunaliebhaber zahlreiche Facetten des Saunagenusses. Ein Sprung in den klaren Gebirgsbach, der am Haus vorbeifließt, bringt die gesunde Abkühlung nach dem Saunagang. Pools im warmen Inneren oder an der frischen Luft laden zum Schwimmen ein. Ein neuer Infrarotliegenraum, eine Wavebalance-Liege und Ultraschall-Gesichtsbehandlungen bereichern das Wellnessangebot. Wellness und Gourmet gehen im Parkhotel Burgmühle Hand in Hand. Die Küche ist von „Schlemmeratlas“ ausgezeichnet. In den Zimmern sorgt ein gemütliches, komfortables Ambiente dafür, dass sich Gäste schnell zuhause fühlen. Vor der Hoteltür starten Aktive zu Wanderungen und Radtouren in der Allgäuer Natur. Sobald es Schnee gibt, führen die Langlaufloipe und Winterwanderwege am Hotel vorbei. 15 Skigebiete sind vom Parkhotel Burgmühle aus erreichbar.

parkhotel-burgmuehle.de

Einfach mal abschalten – Wandern und Genuss im Wanderhotel Marica

+ Wunderschön gelegen: Das Wanderhotel Marica. © Hotel Marica In der Morgendämmerung geht es los – rein in die Wanderschuhe, rauf auf den Berg. Oben am Gipfel angekommen, stellt es sich mit den ersten Sonnenstrahlen ein: Das Gefühl endlich runterzukommen. Alltag und Sorgen bleiben unterwegs zurück. Nach der geführten Sonnenaufgangswanderung geht es zurück ins idyllische Bergdorf Eggen zum Wanderhotel Marica inmitten der Südtiroler Dolomiten. Hier treffen die facettenreichen Naturschauspiele der Bergwelt auf feinste Südtiroler Küche. Stimmungsvolle Bergwälder durchforsten und die Gipfel der einzigartigen Dolomiten besteigen, die von der UNESCO zum Welterbe erklärt wurden. Klettern im weißen Felsen des Latemar oder eine gemütliche Wanderung zu einer Almhütte unterm Rosengarten. Eine Themenwanderung im familienfreundlichen Erlebnisreich Latemarium. Ein erfrischender Aperitif oder ein Glas Wein nach der Eroberung eines Berggipfels, in der Lounge des Wanderhotels Marica im Eggental. Denn der Spätsommer taucht nicht nur die Bergwelt der Dolomiten in beeindruckende Farben: Weithin leuchten golden die Weinberge der Südtiroler Täler. Gastgeberin Carola weiß alles über den passenden Wein. Den gibt es in Südtirol in höchster Qualität, jährlich ausgezeichnet von renommierten Weinkritikern. Auf einer Wein-Tour, im Gespräch mit Winzern und bei Weinverkostungen lernen Weinliebhaber unterschiedliche Rebsorten kennen und entdecken das älteste Weinanbaugebiet im deutschsprachigen Raum. Die Weinbegleitung zum abendlichen Kräutermenü macht die Weinerfahrung komplett, denn in der Gourmetküche des Wanderhotels Marica treffen sich zwei Welten: die rustikale Bauernküche und die mediterrane Kost, die auf dem Teller zu einzigartigem Genuss verschmelzen. Ein Urlaub ohne Kompromisse.

hotelmarica.it

wanderhotels.com

Urlaubsparadies für die ganze Familie – Unvergessliche Tage am Millstätter See genießen

+ Der Millstätter See bietet beste Voraussetzungen für einzigartige Naturerlebnisse. © Gert Perauer Unvergessliche Urlaubstage am Millstätter See sind im Hotel Bellevue in Seeboden garantiert. Gelegen auf einer kleinen Anhöhe nur 300 Meter vom Wasser entfernt, offenbart das Vier-Sterne-Hotel nicht nur einen herrlichen Blick. Zugleich ist es idealer Ausgangspunkt für zahlreiche Outdoor-Aktivitäten für die ganze Familie. Wer mag, startet gleich nach einem reichhaltigen Frühstücksbuffet zu einer Bootstour und erkundet in rund zwei Stunden das naturbelassende Südufer beim „Buchtenwandern“. Oder doch lieber Radfahren? Der rund 28 Kilometer lange See-Rundweg ist die ideale Möglichkeit, die schönsten Logenplätze am Millstätter See zu erkunden. Für Wanderbegeisterte ist der „Weg der Liebe / Sentiero dell’amore“ ein besonderer Tipp. Familien nehmen die kürzeste Strecke, starten an der Lammersdorfer Hütte (1650 m) und sind in zwei Stunden am Granattor. Zurück im Hotel sorgt der neu gestaltete Wellnessbereich mit XXL-Zirbensauna und Indoor-Pool für die wohlverdiente Entspannung. Danach werden die Gäste im Restaurant mit einem 4- Gänge-Wahl-Menü aus regionalen Spezialitäten verwöhnt. Ein ereignisreicher Tag klingt auf der Panoramaterrasse mit Drink und Seeblick wunderbar aus. In den gemütlich und modern eingerichteten Zimmern verbringen Urlauber dann eine geruhsame Nacht.

bellevue.or.at

Erlebnisherbst im Allgäu – Eine Woche Urlaubsglück im Ferienclub Maierhöfen

+ Abtauchen: Aktivprogramm und Erlebnisbad sorgen auch bei schlechtem Wetter für Unterhaltung. © Helmuth Scham / Ferienclub Maierhöfen Der Ferienclub Maierhöfen ist eine Ferienanlage der Superlative und gleichzeitig „das“ Urlaubsparadies zwischen Allgäuer Alpen und Bodensee. Auf einem weitläufigen, 42 Hektar großen Gelände, am Rande sanfter Hügel und inmitten der herbstlich farbenfrohen Natur des Allgäus, bilden 115 Ferienbungalows für bis zu sieben Personen und ein modernes Hotel in der kleinen Gemeinde Maierhöfen eine perfekte Urlaubswelt für alle Generationen. Junge Eltern und Kinder freuen sich über den Freiraum in den gemütlichen und großzügigen Bungalows, die mitreisenden Großeltern genießen den Komfort und die Ruhe im Hotel. Schon am Morgen werden Gäste mit einem richtigen „Königs- Frühstück“ verwöhnt und am Abend stehen im Restaurant schwäbische und bayerische Leckereien auf der Speisekarte. Der gepflegte Wellnessbereich mit Saunalandschaft sorgt für Entspannung pur und ein abwechslungsreiches Animationsprogramm lässt keine Langeweile aufkommen. Das hauseigene Erlebnisbad „Aquarosa“ macht das Hotel dazu zum echten Ferien-Allrounder.

ferienclub-maierhoefen.de

Familien- und Wellnesszeit auf Usedom – Herbsturlaub im Hotel Seeklause

+ Rundum versorgt: Das Hotel bietet Erholung, Wellness, Genuss und Spaß auf einem 25 Hektar großen Ferienareal. © Hotel Seeklause Sanft streicht der Wind durch die Dünen, die Möwen kreischen und ziehen ihre Runden über dem Meer und die salzige Luft sorgt dafür, dass Gäste richtig durchatmen können. Bei einem Urlaub auf der Ostseeinsel Usedom gehen unberührte Natur und Idylle Hand in Hand. Egal wo man steht, bis zum Wasser ist es hier nie weit. Zauberhaftes Insel-Flair für die ganze Familie gibt es im Familien Wellness Hotel Seeklause im Ostseebad Trassenheide zu genießen. Maritimes Ambiente und reichlich Platz bieten die gemütlichen Apartments, vier davon sind behindertengerecht ausgestattet, Wellnesssuiten und Kapitänszimmer. Das Erlebnisschwimmbad mit Sprudelbänken und Wasserfall, die Saunalandschaft, wohltuende Massagen und Beautyanwendungen garantieren dazu pure Entspannung. Jede Menge attraktive Freizeitangebote sowie köstliche und innovative Spezialitäten der Region im Restaurant „Käptn’s Dinner“ verleihen dem Urlaub auf Deutschlands Sonneninsel Nr. 1 das gewisse Extra.

hotel-seeklause.de

