Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Erlebe den Berg! Das Alpenhotel Tirol - Genussvoller Skiurlaub in der Silvretta-Region

+ Im Vier-Sterne Hotel Tirol in Galtür erleben die Gäste echte Tiroler Gastfreundschaft und Tradition vor atemberaubender Kulisse. © christian gufler Spektakuläre Kulisse, zahlreiche Dreitausender, Schneesicherheit von Dezember bis April – kaum ein Ort in den Alpen eignet sich besser für einen aktiven Winterurlaub als Galtür im Herzen der Silvretta-Gebirgsgruppe. 43 variantenreiche Pistenkilometer, Tiefschneeabfahrten, erstklassige Loipen, bestens präparierte Winterwanderwege und hochmoderne Bergbahnen sorgen im höchst gelegenen Skigebiet des Tiroler Paznaun immer für beste Wintersportbedingungen. Am Ortseingang gelegen, mit beeindruckender Aussicht auf die 2671 Meter hohe Ballunspitze, begeistert das Vier-Sterne-Alpenhotel Tirol seine Gäste mit behaglichem Komfort, gemütlichen Zimmern und einer ebenso leckeren wie gesunden alpinen Wellnessküche getreu dem Motto „Regionalität, Tradition und Nachhaltigkeit“. Dabei darf natürlich auch ein guter Tropfen aus dem Weinkeller nicht fehlen. Für beste Erholung steht zudem der kleine aber feine Wellnessbereich, mit Whirlpool, Finnischer Sauna und Eukalyptus-Dampfbad zur Verfügung – die perfekte Wohltat nach einem langen Skitag.

alpenhotel-tirol.com

+ Das Parkhotel Hitzacker bietet Erholung pur inmitten der traumhaften Landschaft der wendländischen Elbtalaue zwischen Hamburg und Berlin. © Parkhotel Hitzacker

Eingebettet in die einzigartige Natur der ursprünglichen Elbtalaue, etwa 90 Minuten südöstlich von Hamburg, liegt das charmante Städtchen Hitzacker. Wenn der Blick vom Weinberg aus über die farbenfrohen Fachwerkhäuser und die malerische Landschaft schweift, fällt es ganz leicht, den Alltag zu vergessen. In der kalten Jahreszeit ist man fast ganz allein mit der Stille und Weite der Auen und Wälder direkt am großen Elbstrom. Die perfekte Unterkunft für alle Genießer ist das Parkhotel Hitzacker. Nach einem Tag an der frischen Luft ist ein Besuch im SPA-Bereich mit Hallenbad und Saunalandschaft genau das Richtige. Auch die hervorragende Kulinarik lässt keine Wünsche offen. Regionale und mediterrane Köstlichkeiten harmonieren ausgezeichnet mit der Karte erlesener Weine.

parkhotel-hitzacker.de

Auszeit mit Romantik-Faktor - Genussvolle Erholung im Strycktal in Willingen

+ Wohlfühl-Urlaub im familiengeführten Vier-Sterne Romantik Hotel Stryckhaus. © Romantik Hotel Stryckhaus Ruhe und Erholung in schönster Lage: Ob Sportbegeisterte, Naturliebhaber oder Erholungssuchende – das familiengeführte Vier-Sterne Romantik Hotel Stryckhaus ist das perfekte Domizil für einen gelungenen Wohlfühl-Urlaub. Besonders im Winter, wenn draußen der Schnee knistert, kommt man im behaglichen Ambiente des Hotels wunderbar zur Ruhe. Wie wäre es da mit einer kuscheligen Auszeit? Dazu bietet sich das stilvolle Hotel im idyllischen Strycktal des Weltcup-Ortes Willingen hervorragend an. Die ruhige Lage und die gemütlichen Wohlfühl-Zimmer laden zum Ausspannen und Erholen ein. Neue Kraft und innere Wärme sammelt ein jeder Hotelgast in der SPA- und Saunawelt. Das stilvolle Restaurant mit gehobener Frische-Küche, die urig-gemütliche Wirtsstube oder die Hotelbar laden zum Genießen und geselligem Beisammensein nach einem aktiven Tag im Ski- und Naturparadies Willingen ein.

stryckhaus.de

Wintererlebnis im Tiroler Alpbachtal Hotel Stockerwirt – Traditionsbetrieb seit mehr als 130 Jahren

+ Erholung, Genuss und alpenländische Gemütlichkeit, eingebettet in eine einmalige Bergwelt – dafür steht das Hotel Stockerwirt im Alpbachtal. © Hotel Stockerwirt

Fantastische Urlaubstage umgeben von weißen Bergen und gezuckerten Wäldern erwarten Reisende im Herzen von Reith im Alpbachtal zwischen Innsbruck und Kufsein. Das Hotel Stockerwirt ist der ideale Ausgangspunkt für sämtliche Urlaubsaktivitäten. Die Reitherkogelbahn ist nur 200 Meter entfernt und bequem zu Fuß zu erreichen. In fünf Minuten bringt dazu der gratis Skibus Gäste direkt vom Hotel zur Bergbahn ins Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau mit 109 Pistenkilometern drei Snowparks, Nachtskilauf, kinderfreundlichem Übungsgelände und zahlreichen urigen Hütten. 70 km gespurte Loipen sowie reizende Schneeschuh- und Winterwanderungen sorgen auch abseits der Pisten für Begeisterung und mit der Alpbachtal Seenland Card nutzen Gäste die beliebtesten Freizeitattraktionen der Umgebung kostenlos. Nach einem aktiven Tag gibt es nichts angenehmeres, als einen entspannenden Saunagang in der gemütlichen Ruheoase des Hauses. Das perfekte Sahnehäubchen für Genießer ist die hervorragende Küche mit typischen Tiroler Spezialitäten und internationalen Köstlichkeiten aus Produkten der Region.

hotel-stockerwirt.com

Auf leisen Sohlen durch die Dolomiten - Schneeschuhwandern und Wellness im Naturhotel Lüsnerhof in Südtirol

+ Im ruhigen Lüsnertal, am Tor der Dolomiten, bietet das mehrfach ausgezeichnete Wanderhotel ein unvergleichliches Natur- und Wellnesserlebnis © Hannes Niederkofler Leise knirscht der Schnee unter den Füßen, wenn Franz Hinteregger seine Hotelgäste auf Schneeschuhen durch die Berglandschaft der verträumten Lüsner Alm führt. Das 4-Sterne Superior Naturhotel Lüsnerhof liegt nur wenige Minuten von der Alm entfernt und ist damit der ideale Startpunkt, um die Südtiroler Bergwelt zu erkunden. Bis zu elf Mal pro Woche werden hier geführte Touren in allen Schwierigkeitsgraden organisiert, oft gekrönt von einer Hütteneinkehr auf der hauseigenen Maurerbergalm. Nachhaltigkeit ist den Gastgebern nicht nur beim Schneeschuhwandern eine Herzensangelegenheit, sondern auch bei der Gestaltung der Suiten in Bio-Bauweise oder in der regional-biologischen Naturkuchl. Der hoteleigene Naturellness®Spa lädt auf dem längsten Saunapfad der Alpen mit diversen Wasserwelten, einem Floatarium sowie einer Infratrotgondel am Hang zum Entspannen ein. Die „Schneeschuh-Wanderwoche“ mit sieben Übernachtungen und fünf geführten Schneeschuhwanderungen ist bis zum 19. April 2020 buchbar.

luesnerhof.it

