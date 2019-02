Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 22. Februar 2019, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Zur Eröffnung ins Legoland – Exklusives Event im April zu gewinnen

Pharaonen, Mumien, mächtige Götter – im Legoland Deutschland Resort in Günzburg wird es richtig abenteuerlich: Zum Saisonbeginn am 6. April öffnet das neue Land der Pharaonen und entführt die Besucher ins geheimnisvolle alte Ägypten. Die magischen Tempel-Schätze sind in Gefahr und müssen mit vereinten Kräften in Sicherheit gebracht werden. Die zwei neuen Attraktionen „Pyramiden Rallye“ und „Wüsten X-kursion“ im neuen Themenbereich laden Kids und Eltern zu spannenden Abenteuern und interaktivem Fahrspaß ein. Am Abend wartet das nächste Highlight: die Übernachtung in fröhlichen Lego- Themenunterkünften im Legoland Feriendorf. Die Gewinner übernachten bereits einen Tag vor der offiziellen Saisoneröffnung am 5. April im Legoland Pirateninsel Hotel. Nach einem ausgiebigen Frühstück gehören sie zu den Ersten, die den neuen Themenbereich Land der Pharaonen entdecken.

www.legoland.de

+ Neue Attraktion: Das Land der Pharaonen entführt die Besucher ins alte Ägypten. FOTO: HEINER MUELLER-ELSNER, THE LEGO GROUP

Aktivprogramm auf dem Berg – Wohlbefinden an erster Stelle im Berghof in St. Johann

Im Verwöhnhotel Berghof in St. Johann haben Aktivurlauber die ideale Ausgangslage für Bergerlebnisse mit Niveau – von der gemütlichen Höhenwanderung bis zur hochalpinen Tour. Nur ein paar Schritte sind es zur Gondelbahn, die hinauf auf den Gernkogel mit dem Erlebnisparadies Geisterberg führt. Mit dem Berghof- Aktivprogramm kommen Bewegungshungrige auf Touren. Der Berghof ist ein ausgewiesenes Radprofi-Hotel in einer der größten Radregionen Österreichs mit 26 E-Bike- und Rennradrouten. Bestens geeignet für Familien und Genussradler ist der Tauernradweg an der Salzach. Darüber hinaus steht im Berghof Rundum-Wohlbefinden an erster Stelle. Dafür sorgt auch das kulinarische Verwöhnprogramm von Küchenmeister Alexander Forbes jun.

www.hotel-berghof.com

+ Tolle Ausgangslage: Das Verwöhnhotel Berghof bietet Bergerlebnisse mit Niveau. FOTO: MICHAEL GRUBER

Zu Gast bei den „Spessarträubern“ – Kurzurlaub im Flair Hotel Hochspessart zu gewinnen

Attraktive Urlaubs- und Freizeitmöglichkeiten für Wanderer, Mountainbiker, Erholungssuchende und Kulturbegeisterte – das bietet der Naturpark Spessart. Das 2440 Quadratkilometer große Mittelgebirge liegt in Hessen und Bayern und umfasst das größte zusammenhängende Laubmischwaldgebiet Deutschlands mit einem uralten Eichen- und Buchenbestand. Übersichtlich markierte Wander- und Rundwanderwege für kurze Spaziergänge oder auch mehrstündige Wanderungen erschließen dem Besucher die ausgedehnte Waldlandschaft und auch heute noch nehmen die „Spessarträuber“ hier so manchen Besucher „gefangen“. Mitten im Naturpark Spessart lädt das Flair Hotel Hochspessart ein. Die ausgezeichnete regionale und Slow-Food-Küche sowie die berühmten fränkischen Weine versprechen kulinarische Genüsse.

www.hochspessart.de

+ Entspannung garantiert: Das Naturschwimmbad im Flair Hotel Hochspessart lädt ein. FOTO: HOTEL HOCHSPESSART

Die Gewinner vom 2. Februar: Maria Helmkamp aus Meppen (Preidlhof) und Annet Wagner aus Frankfurt (Hohenfels). Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß im Urlaub!