Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Eine Reise in den Wald – Kurzurlaub im Hotel Freund in Oberorke

+ Wellnessangebot: Das Hotel gehört zu den besten in ganz Hessen. Foto: www.heikemoellers.de Das Romantik Hotel Freund und SPA-Resort in Oberorke ist eines der besten Hotels in ganz Hessen und begeistert mit einer einzigartigen schönen Lage, einem herausragenden Wellnessbereich, einem vielfältigen Sport- und Aktivangebot sowie mit viel Herzlichkeit. Ein ideales Hotel, um mit der ganzen Familie die Osterferien zu verbringen, denn hier gibt es von Entspannung bis hin zu Action und vielen Sportmöglichkeiten alles, was große und kleine Gäste sich wünschen. Sogar reiten ist möglich, denn das Hotel Freund hat einen eigenen Reitstall. Ganz neu im „Freund“ ist das Angebot „Familien-Waldbaden“ mit Diana Richter. Die Entspannungs-Pädagogin geht mit der ganzen Familie auf eine ganz besondere spannende und erlebnisreiche Reise: Es geht zum Baden in den Wald. Diana Richter meint mit Waldbaden das japanische Shinrin Yoku, das bereits seit 1982 bekannt ist für seine therapeutische und gesundheitsfördernde Wirkung und eine anerkannte Präventionsmaßnahme sowie eine bezahlte Therapieform in Japan ist. Ein Waldbad wirkt sich günstig auf Körper und Geist aus.

www.hotelfreund.de

Urlaub an der Côte d’Azur – Mit Pierre et Vacances an die französische Mittelmeerküste

+ Mit Blick auf das Meer: Eine Woche Urlaub an der Côte d’Azur verspricht tolle Erlebnisse. Foto: Imagera Auf den Anhöhen des Saint-Raphaël gelegen, erstreckt sich das autofreie Familienresort Cap Esterel auf insgesamt 210 Hektar inmitten üppiger Naturlandschaft und unterhalb der Agay- Bucht. Nur eine Stunde Autofahrt vom Flughafen Nizza entfernt, erwarten Urlauber Apartments in kleinen, typisch mediterranen Gebäuden mit Ausblick auf das Meer, den Golfplatz, die Pools oder das Gebirgsmassiv Esterel. Das Familienresort der Marke Pierre et Vacances begeistert mit zahlreichen Aktivitäten wie einem Abenteuerparcours mit Zip Line, einer kleinen Einkaufsstraße mit französischen Feinkost- und Souvenirläden zahlreichen Bars und Restaurants. Golfeinsteiger kommen auf dem hügeligen Gelände des Golfplatzes von Esterel voll auf ihre Kosten. Das Wellness-Zentrum lockt mit einem breiten Angebot an Massagen und Therapien.

www.pierreetvacances.de

„Adults only“-Hotel Unterlechner – Erholung pur – ganz ohne Kinder

+ Ruhe und Romantik pur: Das Hotel Unterlechner in den Kitzbüheler Alpen vermittelt vom ersten Moment an ein Gefühl von Geborgenheit. Foto: Fotografiepeterkuehnl Ankommen und direkt entspannen: Das ist das Konzept des „Adults only“-Hotels Unterlechner. Es ist das erste und einzige Erwachsenen-Hotel in den Kitzbüheler Alpen. Hier genießen Gäste ungestörte Ruhe, Erholung und Romantik. Die herzlichen Gastgeber mit Leidenschaft für Wellness und Kulinarik vermitteln Urlaubern vom ersten Moment an ein Gefühl von Geborgenheit. Das 4-Sterne Haus punktet mit stilvollem Ambiente, Charme und perfekter Wohlfühlatmosphäre. Am Morgen stärken sich die Gäste am reichhaltigen Frühstücksbuffet. Danach haben Urlauber die Qual der Wahl: neun Top Golfplätze, 1000 km Rad-, 800 km Mountainbike-, 2500 km markierte Wanderwege, zahlreiche Seen und Bäder bieten die Kitzbüheler Alpen. Wieder im Hotel, erleben die Gäste ein ganz besonderes Verwöhnprogramm für Körper, Geist und Seele. Der kleine aber feine Wellnessbereich lockt mit zahlreichen Entspannungsangeboten.

www.unterlechner.com

