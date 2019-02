Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Wir helfen Ihnen, entspannt in den Frühling zu starten! Gewinnen Sie eine von drei kurzen Auszeiten vom Alltag. Rufen Sie unser Glückstelefon noch bis Freitag, 1. März 2019, 23:59 Uhr, an und starten Sie in den Urlaub!

Den Frühling im Rupertiwinkel genießen

Gut Edermann steht für Entspannung

Hand aufs Herz – so schön der Winter auch ist, viele freuen sich bereits wieder auf ein mildes Frühlingslüftchen, auf das zarte Grün der Wiesen, auf Schneeglöckchen, Märzenbecher und Schlüsselblumen. Im Rupertiwinkel vor den Toren der Stadt Salzburg wird der Frühling bald anklopfen. Inmitten eines kleinen bayerischen Dörfchens, umgeben von unberührten Wiesen und gesegnet mit einem traumhaften Weitblick, erwartet dort das Gut Edermann die Ruhesuchenden – ein liebevoll geführtes Wellness- und SpaHotel zum Krafttanken. In seinem ruhigen, exklusiven Alpenspa und bei preisgekrönter Genussküche stehen im Gut Edermann alle Zeichen auf Entspannung. Denn wie heißt es so schön: „Frühling ist, wenn die Seele wieder bunt denkt“. Im Alpenspa verwöhnt ein bestens ausgebildetes Team aus Therapeuten, Saunameistern, Masseuren und Kosmetikerinnen die Gäste. Vom Naturbadeteich mit Bergkulisse über einen großzügigen Indoorpool bis hin zu sieben unterschiedlichen Saunen, Private Spa, wohltuenden Massagen und genussvollen Beautybehandlungen reicht das Programm für Körper, Geist und Seele. So manche „Spezialität des Hauses“ kommt dem Wellnessfreund zugute: „AlmYurveda“ spannt den Bogen zwischen Ayurveda und bayrischem Therapeutenwissen in seiner ursprünglichsten Form. www.gut-edermann.de

Den Frühling genießen Wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen inkl. HP + 50 Euro Wellness Gutschein pro Person. Tel. 0 13 78 / 80 66 76 | Lösungswort: Edermann (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Zeitreise mit Wohlfühlfaktor

Urlaub im Alfsee Ferien- und Erlebnispark

+ Schwimmhaus gehört dazu: Langeweile ist im Ferienpark für die ganze Familie ein Fremdwort. © FOTO: CHRISTA HENKE

Am Rande des Natur- und Geoparks TERRA.vita liegt der Alfsee Ferien- und Erlebnispark im Osnabrücker Land. Neben vielen Freizeitmöglichkeiten genießen Gäste das Alfen Saunaland mit Schwimmhaus, Salzgrotte und wohltuende Massagen. Den Jüngsten erfüllt Clown Ati täglich in der Kinderwelt oder bei der Animation Kinderträume. Das absolut neue Erlebnis am Alfsee ist die Abenteuerwelt im Germanenland, die zu einer Zeitreise einlädt. Eine Ferienhaussiedlung im Germanenstil, kniffelige Tricks, Geschichten, Kletterstämme, Wasserspiele, Orakel, Labyrinth und vieles mehr warten darauf entdeckt zu werden. www.alfsee.de

Auszeit im Ferienpark Wir verlosen fünf Übernachtungen mit Halbpension für zwei Personen im Ringhotel Alfsee Piazza, einlösbar in der Vor- oder Nachsaison. Tel. 0 13 78 / 80 66 77 | Lösungswort: Alfsee (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Heiße Thermen in Bad Füssing

Wellness mit bayerischer Tradition im Wunsch-Hotel Mürz

+ Erholung von Geist und Seele: Das Wunsch-Hotel Mürz weiß um die Heilkraft des Wassers. © FOTO: GERNOT GLEISS

Abschalten und genießen – wo wäre das besser möglich, als an einem Ort, an dem bayerische Tradition, wunderschöne Landschaft und die außergewöhnliche Heilkraft des Wassers untrennbar miteinander verbunden sind. Das Herz Bad Füssings bilden die drei Thermen. Die Therme Eins sowie die Europa- und die Johannestherme sorgen für ganzheitliche Entspannung, körperliches Wohlbefinden und Erholung von Geist und Seele. Das sympathische 4-Sterne Wunsch-Hotel Mürz in Bad Füssing ist bekannt für sein umfangreiches Wellnessangebot. Die Saunalandschaft, der Fitnessbereich oder die hauseigene Therme, die vom Original Thermal Wasser aus Bad Füssing bespeist wird, lässt Besucher den Alltagsstress vergessen. www.muerz.de

Erholen in Bad Füssing Gewinnen Sie drei Übernachtungen inklusive Halbpension für zwei Personen im Wunsch-Hotel Mürz. Tel. 0 13 78 / 80 66 78 | Lösungswort: Mürz (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Die Gewinner vom 9. Februar: Christa Wolf aus Hamm (Bad Mergentheim) und Hannelore Riesener aus Hagen am Teutoburger Wald (Schwarzwald). Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß im Urlaub!

Hinweis: Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Einlösung erfolgt nach Absprache mit den Hotels. Die An- und Abreise gehen zu Lasten des Gewinners. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter www.hna.de/ueber-uns/datenschutz