Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Goldener Herbst in Bad Mergentheim - Entspannen im sympathischen Hotel Bundschu

+ Stilvoll dinieren: Im Restaurant des Hotels Bundschu werden die Gäste kulinarisch verwöhnt. © JTANNER/HOTEL BUNDSCHU

Bad Mergentheim an der Tauber hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als „Gesundheitsstadt mitten im Lieblichen Taubertal“ gemacht. Die inspirierenden Farben des Herbstes genießen Sie in den malerischen Weinbergen. Hier können die Spitzenweine in gemütlichen Weinstuben und urigen Besenwirtschaften gleich probiert werden. Das „Bundschu“ in Bad Mergentheim ist Ihr sympathisches Hotel mit fränkischer Seele. Familie Bundschu und ihre Mitarbeiter kümmern sich persönlich um alle Gäste, mit Ratschlägen für den geheimen Ausflugstipp oder den individuellen Wünschen im Restaurant. Mit der neuen „Bundschu-Wellness“ bietet das Hotel ein umfangreiches Angebot zur Entspannung. Auf etwa 200 Quadratmetern können Gäste in der Finnischen Sauna oder beim Aufguss mit frischen Düften die Seele baumeln lassen.