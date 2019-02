Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 15. Februar 2019, 23:59 Uhr an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Erholung im Schwarzwald - Hotel Schöne Aussicht in Hornberg punktet vor allem mit Ruhe und Natur

+ Mitten in der Natur: Das Hotel Schöne Aussicht bietet einen Urlaub voller Ruhe und Gelassenheit. © Foto: Hotel Schöne Aussicht

Gäste können es sich im Hotel Schöne Aussicht so richtig gut gehen lassen. Acht Kilometer in alle Himmelsrichtungen findet man nichts als den bezaubernden Schwarzwald sowie Ruhe und Gelassenheit. Das Haus ist mit 45 gemütlich eingerichteten Zimmern ausgestattet, aufgeteilt in Stamm- und Gästehaus. Beide Gebäude sind durch eine Schaufenster-Passage miteinander verbunden. Somit gelangt man auch vom Gästehaus im Bademantel bequem zum Wellnessbereich. Besucher können zudem badische Weinspezialitäten, herzhafte Wildgerichte aus heimischen Wäldern oder feine Fischvariationen aus nahem Süß- oder fernem Salzwasser genießen.

www.schoeneaussicht.com

Urlaub mitten im Schwarzwald Wir verlosen drei Übernachtungen mit Halbpension für zwei Personen im Hotel Schöne Aussicht in Hornberg. Tel. 0 13 78 / 80 66 71 | Lösungswort: Schwarzwald (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Gesunde Wellness in Franken - Kurzurlaub in Bad Mergentheim

+ Angenehmes Ambiente: Das Restaurant im Hotel Bundschu lädt zu entspannten Mahlzeiten ein. © Foto:J.Tanner

Bad Mergentheim an der Tauber hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als „Gesundheitsstadt mitten im Lieblichen Taubertal“ gemacht. Das „Bundschu“ in Bad Mergentheim ist ein sympathisches Hotel mit fränkischer Seele. Familie Bundschu und ihre Mitarbeiter kümmern sich persönlich um alle Gäste, mit Ratschlägen für den geheimen Ausflugstipp oder den individuellen Wünschen im Restaurant. Auch das Thema Gesundheit wird hier großgeschrieben. Mit der neuen „Bundschu-Wellness“ bietet das Hotel ein umfangreiches Angebot zur Entspannung. Auf rund 200 Quadratmetern können Gäste in der Finnischen Sauna, oder beim Aufguss mit frischen Düften die Seele baumeln lassen. Oder sie nehmen ein Sole- Dampfbad zum Durchatmen. Im Wellnessbereich integriert, befindet sich ein „Wohlfühl“-Behandlungsraum. Erfahrene Therapeuten bieten verschiedene Anwendungen.

www.hotel-bundschu.de

Wellness in Bad Mergentheim Wir verlosen drei Übernachtungen mit Halbpension für zwei Personen im Ringhotel Bundschu in Bad Mergentheim. Tel. 0 13 78 / 80 66 72 | Lösungswort: Bad Mergentheim (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Die Gewinner vom 26. Januar: Hans Grothausmann aus Meinerzhagen (Bad Griesbach), Karin Ewald aus Kassel (Bad Füssing) und Horst Gaubach aus Dietzenbach (Familienurlaub). Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß im Urlaub!

Hinweis: Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Einlösung erfolgt nach Absprache mit den Hotels. Die An- und Abreise gehen zu Lasten des Gewinners. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter

www.hna.de/ueber-uns/datenschutz