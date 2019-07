Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 02. August 2019, 23:59 Uhr an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Wellness-Oase im Frankenwald – Das Bayerische Staatsbad Bad Steben erleben

+ Der wunderschöne Kurpark in Bad Steben lädt zum Ausspannen ein. © FOTOLIA/SCHULZFOTO

Die Therme Bad Steben ist das Herzstück des Bayerischen Staatsbades, ruhig gelegen in Bayerns Norden. Inmitten des historischen Kurparks ist die mehrfach ausgezeichnete Wellness-Landschaft mit Wasserwelten und Saunaland ein idealer Ort zum Entspannen.

Gäste mit rheumatischen Beschwerden und Gelenkschmerzen schätzen darüber hinaus das radonhaltige Heilwasser der Bad Stebener Tempelquelle. Nur 500 Meter von den Thermen entfernt liegt das 3-Sterne Hotel Bad Stebener Hof. Behagliche Zimmer in warmen Farbtönen und mit Balkon oder Loggia versprühen Wohlfühlatmosphäre.

Kurze Wege führen vom Zimmer zum gemütlichen Wellnessbereich. Hier fällt mit Salzgrotte, Dampfbad, Sauna und Ruheraum das Abschalten wunderbar leicht.

Wellness in Bad Steben Wir verlosen vier Nächte für zwei Personen inkl. Frühstück im Hotel Bad Stebener Hof in der Vor- oder Nachsaison. Tel. 0 13 78 / 80 66 70 | Lösungswort: Bad Steben (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Urlaub in Bayern für Genießer – Top-Urlaub im Bayerischen Hof in Bad Füssing

+ Wohnliches Ambiente: Die Einrichtung der Gästezimmer bietet behaglich-gemütlichen Komfort. © HOTEL BAYERISCHER HOF Im „Bayerischen Hof“ in Bad Füssing ist der Name Programm. Angefangen vom wohnlichen Ambiente mit bayrischer Atmosphäre und modernstem Komfort, bis hin zur familiären Gastlichkeit. Die Einrichtung der Gästezimmer bietet behaglich-gemütlichen Komfort in wohnlichem Ambiente.

Die Küche des Hauses verwöhnt ihre Gäste mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet sowie mit regionalen und internationalen Spezialitäten aus frischen Zutaten der Region. Der Wintergarten ist ein beliebter Treffpunkt, um mit Freunden zu plaudern oder neue Bekanntschaften zu schließen.

Abends trifft man sich in der Bar. Die im Hotel befindliche physiotherapeutische Praxis bietet verschiedene Kur- und Wellnessbehandlungen sowie ein Kosmetikstudio. Die Nutzung des hoteleigenen Thermalhallenbads ist für Hotelgäste kostenfrei. Ein Solarium, ein Fitnessraum, eine Infrarotkabine und eine idyllische Liegewiese komplettieren das Angebot des traditionsreichen Hauses.

Urlaub in Bad Füssing Wir verlosen fünf Übernachtungen für zwei Personen inkl. Halbpension im Hotel „Bayerischer Hof“ in der Vor- oder Nachsaison. Tel.0 13 78 / 80 66 71 | Lösungswort: Liesetal (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Echte bayerische Herzlichkeit – Idylle genießen auf dem Urlaubsbauernhof „Zum Sagschneider“

+ „Zum Sagschneider“: Hier werden Gäste herzlich von Familie Mittermair-Schambeck empfangen. © TOURISMUS LENGGRIES

Inmitten der freien Natur, rund sechs Kilometer von Lenggries entfernt, liegt der idyllische Urlaubsbauernhof „Zum Sagschneider“. Hier empfängt Familie Mittermair-Schambeck ihre Gäste mit viel Charme und echter bayerischer Herzlichkeit. Gleich nach dem Aufstehen genießen die Urlauber die Köstlichkeiten vom reichhaltigen Frühstücksbuffet.

Danach lockt das über 350 Kilometer lange Netz feinster Wanderwege, das sich durch die Bergkulisse zieht, raus in die Natur. Von Kletterpartien über Gipfelstürme bis hin zu Hütten- und Almwanderungen: Für jeden Freizeitsportler findet sich im Isarwinkel eine passende Strecke.

Besonders der Große Höhenweg übers Brauneck, der den Aufstieg mit unvergleichlichen Panoramaausblicken über den Starnberger See bis nach München oder südlich bis ins Karwendelgebirge belohnt, ist eine Wanderung wert. Aber auch für Fahrradtouren ist das Domizil „Zum Sagschneider“ der perfekte Ausgangspunkt. Auf dem nahe gelegenen Sylvensteinsee bieten sich zahlreiche Wassersportmöglichkeiten und natürlich ausgiebiges Baden an.

Wunderbar entspannen lässt es sich am Abend in den mit vier Sternen ausgezeichneten Zimmern und Ferienwohnungen des Urlaubsbauernhofs, die im geschmackvollen Landhausstil eingerichtet sind und alle über Satellitenfernsehen, Kühlschrank sowie Balkone mit Berg- und Gartenblick verfügen.

Picknickfreunde können abends ihrer Leidenschaft am Grillplatz nachgehen und die lauen Sommerabende genießen. Besonderer Tipp: Die Lenggrieser Gästekarte PLUS bietet Urlaubern eine kostenlose Berg- und Talfahrt mit der Brauneck Bergbahn sowie der Blombergbahn und täglich freien Eintritt im Familienbad Isarwelle.

Echte bayerische Herzlichkeit Wir verlosen vier Übernachtungen mit Frühstücksbuffet für zwei Erwachsene und zwei Kinder in einer 4-Sterne-Ferienwohnung vom „Sagschneider“ inkl. Gästekarte PLUS.. Tel.0 13 78 / 80 66 72 | Lösungswort: Stryckhaus (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Entspannung deluxe mit 5 Sternen – Verwöhn-Auszeit in Göbel’s Schlosshotel „Prinz von Hessen“

+ Wellness der Extraklasse: Das Göbel’s Schlosshotel „Prinz von Hessen“ lässt keine Wünsche offen. © GÖBEL’S SCHLOSSHOTEL Der Sommer hat seinen Höhepunkt erreicht und der Körper sehnt sich nach Ruhe, Entspannung und Genuss. Da lässt das 5-Sterne Göbel’s Schlosshotel „Prinz von Hessen“ mit seinem außergewöhnlichen Ambiente vor der Kulisse der reizvollen Wasserburgruine in Friedewald mitten im Naturparadies Waldhessen keine Wünsche offen.

Hier erlebt man gehobene Gastlichkeit und romantische Schlossatmosphäre und taucht ein in eine Welt voller Schönheit und Frische. Die liebevoll gestalteten Schlosszimmer und Suiten bieten höchsten Wohnkomfort. In den stilvollen Restaurants und Stuben, auf der eleganten Terrasse und in der Café- Lounge verwöhnt eine erstklassige Küche und bezaubert durch feine Kräuter aus dem Schlossgarten und erlesene Tropfen aus dem Weinkeller.

Zudem bietet die schöne Landschaft um das Hotel den perfekten Ausgangspunkt für aktive Wander- und Radtouren in die Idylle an der Wasserscheide vonFulda und Werra. Eine Oase der Ruhe und Entspannung erwartet die Gäste in der großzügigen Saunaund Wellnesslandschaft „Kristall SPA“.

Das Verwöhnparadies der Extraklasse auf 2000 Quadratmetern ist neben den vielseitigen und wohltuenden Wellnessbehandlungen mit seinem Wellnessgarten mit großzügiger Terrasse und Sonnenwiese besonders zur sommerlichen Jahreszeit ideal zum Erholen. Hier kann man Ruhe genießen, sich verwöhnen lassen und zur Abkühlung im schönen großen Außenpool abtauchen.

Entspannung deluxe in Friedewald Wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen im Komfort-Doppelzimmer inkl. Halbpension im „Prinz von Hessen“. Tel.0 13 78 / 80 66 73 | Lösungswort: Göbel’s Schlosshotel (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Inmitten der Natur im Zillertal – Erholung pur im Gartenhotel Crystal in Fügen

+ Der Natur ganz nah: Im Gartenhotel Crystal spielt der Garten eine zentrale Rolle. © GARTENHOTEL CRYSTAL/GÜNTER STANDL Das Zillertal in Tirol gilt als außergewöhnlich schönes Naturparadies. Inmitten dieser Pracht liegt in traumhafter Ruhelage auf 600 Metern Seehöhe das Vier-Sterne-Superior Gartenhotel Crystal in Fügen.

Oberhalb des Ortszentrums und umgeben vom Grün des weitläufigen Gartens und der saftigen Alpenwiesen, liegt der Familienbetrieb zudem in unmittelbarer Nähe zur Talstation der Spieljochbahn. Seinen Namen Gartenhotel trägt das Haus aus gutem Grund.

Der 4400 Quadratmeter große Crystal Garten spielt eine zentrale Rolle. Rosengarten, Kräutergarten, Beeren- und Obstgarten – hier hat alles seinen Platz. Der Garten geht nahtlos über in die große Naturwiese mit großzügigen Liegeoasen auf verschiedenen Ebenen, eingebettet in ein duftendes Blütenmeer. Highlight in diesem grünen Paradies ist der ausgedehnte Green Pool, ein biologischer Schwimmteich.

Was immer der reiche Crystal Garten an saisonalen Köstlichkeiten hervorbringt, der Küchenchef verwandelt es in wunderbare Spezialitäten. Hollersekt, Fliedersirup, frittierte Zucchiniblüten, Borretschgemüse, Geranien, Ringelblumen, Veilchen und mehr gehören für ihn zum Standardrepertoire. Wandern, Mountainbiken, Genussradfahren, Golfen oder Klettern sind die beliebten Outdoor-Aktivitäten für Urlauber.

Das hauseigene Aktivprogramm „spa & active“ mit Yoga-Einheiten, geführten Spaziergängen, Meditationen und vielem mehr ergänzt dieses Angebot.

Inmitten der Natur im Zillertal Wir verlosen vier Übernachtungen inkl. Frühstück und Willkommensgetränk für zwei Personen im Doppelzimmer Gartenglück im Gartenhotel Crystal. Tel.0 13 78 / 80 66 74 | Lösungswort: Zillertal (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

