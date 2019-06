Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Sind Sie auch urlaubsreif? Dann rufen Sie noch bis Freitag, 21. Juni, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie einen von fünf erholsamen Kurzurlauben!

Wellness-Auszeit in Oberbayern - Kurzurlaub im Landhotel Mauthäusl

+ Erholung garantiert: Das Landhotel Mauthäusl bietet Entspannung im hauseigenen und modernen Vitalbereich © HOTEL MAUTHÄUSL

Das Berchtesgadener Land ist im Sommer das perfekte Urlaubsziel für Frischluftfans und Genießer. Ob beim Wandern, Spazieren, Klettern oder Raften, Urlauber packen einfach ein gutes Paar Schuhe ein und traumhafte Momente sind garantiert. Das Landhotel Mauthäusl lädt direkt an der malerischen Weißbachschlucht auf eine Auszeit im Herzen der Natur ein. Gäste starten gleich von der Haustür aus in zahlreiche schöne Wanderrouten und zwischen dem Königssee, der Mozartstadt und „Bühne der Welt“ Salzburg und den Berchtesgadener und Chiemgauer Alpen locken viele sehenswerte Ausflugsziele. Zum Beispiel der Thumsee nur fünf Fahrminuten vom Hotel entfernt oder das Salzbergwerk in Bad Reichenhall. Nach einem erlebnisreichen Tag steht Entspannung pur auf dem Programm. Im modernen Vitalbereich des Hotels stehen auf zwei lichtdurchfluteten Ebenen neben Dampfbad, Finnischer Sauna und Eisbrunnen auch neue Bade-, Massage- und Beautyräume zur Verfügung. Hausgemachte bayerische Schmankerln und leichte, basische Gourmet-Vital-Spezialitäten auf Basis frischer, regionaler Produkte machen am Abend den Wohlfühlurlaub perfekt.

www.hotel-mauthaeusl.de

Auszeit in Oberbayern Wir verlosen fünf Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer im Landhotel Mauthäusl inklusive Halbpension. Tel. 0 13 78 / 80 66 73 | Lösungswort: Mauthäusl (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Die Emsländer Moorlandschaft erkunden - Bestens erholen im Gasthof Robben

+ Faszinierend: Das Emsland und seine Moorlandschaft können mit der Torfbahn oder zu Fuß erkundet werden. © GASTHOF ROBBEN

Das Moor – damals wie heute eine geheimnisvolle Landschaftsform, die Menschen fasziniert. Das renaturierte Moor im Naturparkgebiet der deutsch-niederländischen Grenzregion ist Erholungsgebiet für Urlauber und Entdeckungswelt für Tier- und Pflanzenliebhaber. Im Jahr 2006 entstand der grenzübergreifende Naturpark Moor-Veenland, in dem viele Flächen unter Naturschutz stehen. Etwa 400 Kilometer Radwege und 70 Kilometer Wanderwege durchziehen das Gebiet. Im Juli 2018 wurde das grenzüberschreitende „Fietsknotenpunktnetz“ im Internationalen Naturpark Moor eingeführt und erfreut sich großer Beliebtheit, weil es eine individuelle, spontane und flexible Routenplanung ermöglicht. Das Emsland Moormuseum in Geeste-Groß Hesepe zeigt anschaulich, wie sich das Verhältnis der Menschen zum Moor wandelte. Bestens übernachten können Urlauber im familiengeführten Gasthof Robben, der anspruchsvolle Erlebnisgastronomie und ein elegantes Ambiente bietet. Das moderne Hotel mit Restaurant verwöhnt die Gäste, unter anderem mit exzellenter regionaler Küche sowie ausgewählten internationalen Spezialitäten.

www.gasthof-robben.de

Das Moor entdecken im Emsland Wir verlosen zwei Übernachtungen im DZ im Gasthof Robben inklusive Frühstück, Lunchpaket, Torfbahnfahrt und Moormuseum. Tel.0 13 78 / 80 66 74 | Lösungswort: Emsland (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Stilvoll erholen im Osnabrücker Land - Kurzurlaub im Idingshof in Bramsche

+ Idyllisch: Der Idingshof verspricht angenehme Urlaubstage. © IDINGSHOF

Eingebettet in eine große Parkanlage direkt am Hase-See, bietet der Idingshof in Bramsche seinen Gästen beste Voraussetzungen für eine perfekt erholsame Auszeit. Zahlreiche Sportmöglichkeiten, unter anderem drei Tennis- und zwei Squashplätze, Fitnessgeräte im Haus, eine traumhafte Laufstrecke um den See und abwechslungsreiche Wanderund Radwege im nördlichen Teutoburger Wald, bieten Gelegenheit aktiv zu werden. Dazu kommt ein hervorragendes Golf-Angebot mit 12 schönen Plätzen in der Umgebung. Das Hotelteam übernimmt für die Gäste gerne die gesamte Organisation, von der Startzeit bis zum E-Kart. Entspannung pur garantieren die hauseigene Sauna, wohltuende Wellness-Anwendungen und das Hasebad mit der angrenzenden Varus-Therme nur zwei Gehminuten vom Hotel entfernt. Stilvoller Komfort im historischen Gutshaus, ein gemütliches Restaurant mit Biergarten und eine Bar sorgen am Abend für den gewissen Wohlfühlfaktor.

www.idingshof.de

Urlaub im Idingshof Wir verlosen fünf Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Halbpension im Idingshof Hotel. Tel.0 13 78 / 80 66 72 | Lösungswort: Idingshof (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Sommerurlaub auf der Südseite der Alpen - Ferienregion Gitschberg Jochtal bietet Spaß für die ganze Familie

+ Naturnah und erlebnisreich: Die Ski- und Almenregion Gitschberg Jochtal ist das ideale Ziel für Familien und Aktivurlauber. © HANNES NIEDERKOFLER/NH

Eine gute halbe Autostunde hinter dem Brenner und nur wenige Kilometer von Brixen entfernt liegt die Ski- und Almenregion Gitschberg Jochtal. Über 30 Almen und urige Hütten – sowie die zwei neuen Erlebnisparks „Sonnenpark Gitschberg“ und „Erlebnispark Jochtal“ – machen die Ferienregion am Schnittpunkt von Eisack- und Pustertal zum idealen Ziel für Familien und Aktivurlauber. Im Sommer lockt die Fane Alm, das schönste Bergdorf Südtirols, und die Rodenecker-Lüsner Alm, die zweitgrößte Hochalm Südtirols. Zudem bietet die kleine, aber feine Ferienregion Erlebniswanderungen auf Höfe-, Milchoder Bienenwegen, abwechslungsreiche Mountainbiketouren, Familienparks und vieles mehr. Die beiden Erlebnisparks liegen idyllisch auf einer Sonnenterrasse, 2113 beziehungsweise 2008 Meter über den Dingen. Dort oben genießen die Eltern das Bergpanorama und die klare Bergluft, während sich die Kids ins Bergabenteuer stürzen. Der Bergsommer kann beginnen.

www.gitschberg-jochtal.com

Ferienregion Gitschberg Jochtal erleben Wir verlosen sechs Übernachtungen für zwei Personen mit Halbpension im Hotel Leitner in Mühlbach. Tel.0 13 78 / 80 66 70 | Lösungswort: Gitschberg Jochtal (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Wohlfühlen im Bayerischen Bäderdreieck - Wellnessurlaub im Hotel Glockenspiel/Therme in Bad Griesbach

+ Gemütlich eingerichtet: Die Zimmer im Hotel Glockenspiel/Therme sind der perfekte Ort, um sich nach einem schönen Tag in der Therme ins Bett zu kuscheln. © HOTEL GLOCKENSPIEL/THERME

Sanfte Hügel, idyllische Ortschaften und das geschwungene Flussbett der Rott – für die Gäste im niederbayerischen Rottal ist die Welt noch frei von Trubel und Hektik. Sie ist gemütlich und vor allem eines: erholsam. Maßgeschneiderte Heil- und Therapiemethoden sowie eine große Bandbreite an Gesundheits- und Wellnessangeboten schenken neues Wohlbefinden. Allem voran steht die Wohlfühl-Therme in Bad Griesbach, die dieses Jahr im Innenbereich neu saniert wurde. Direkt an der Fußgängerzone und angrenzend an den Kurpark, bieten das Hotel Glockenspiel/ Therme mit 52 großzügig eingerichteten Doppelzimmern und das dazugehörige Appartementhaus Poseidontherme entspannte Gemütlichkeit. Im Vitalzentrum Lidl mit hauseigener Therme genießen die Gäste individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Gesundheits- und Wellnessprogramme.

www.badgriesbach.de

www.glockenspiel-poseidontherme.de

Wohlfühlen in Bad Griesbach Wir verlosen drei Übernachtungen (So. bis Mi.) für zwei Personen inklusive Frühstück im Hotel Glockenspiel/Therme. Tel.0 13 78 / 80 66 71 | Lösungswort: Bad Griesbach (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Hinweis: Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Einlösung erfolgt nach Absprache mit den Hotels. Die An- und Abreise gehen zulasten des Gewinners. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

