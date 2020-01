Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 10. Januar 2020, 23:59 Uhr an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Zirkus der anderen Art - Kulturerlebnis im Chamäleon Theater Berlin

+ Akrobatik, Musik, Tanz, Komik und Schauspiel: Im Chamäleon Theater Berlin heißt es ab 22. Februar „Let’s get ready to rumble!“. © CHAMÄLEON Theater Berlin Das Chamäleon Theater in Berlin ist ein Ort für alle, die auf der Suche nach dem Neuen und Außergewöhnlichen sind.

Wer den wunderschönen Jugendstilsaal in den Hackeschen Höfen betritt, lässt die Alltagswelt für einige Stunden hinter sich. Kleine Bistrotische, eine exzellente Gastronomie und eine gesellige Atmosphäre erlauben ein entspanntes Ankommen und Verweilen, während Künstler aus aller Welt allabendlich ihr Versprechen auf ein echtes Bühnenabenteuer einlösen.

Akrobatik, Musik, Tanz, Komik und Schauspiel bilden in einem der schönsten Theater Berlins eine harmonische Einheit. Ab dem 22. Februar heißt es dann: „Let’s get ready to rumble!“, wenn die Performing Arts Gruppe Company 2 aus Brisbane ihr neuestes Meisterwerk Le Coup vorstellt. Le Coup ist eine Hommage an alte Jahrmarktzeiten, das fahrende Volk, die Schausteller und Akrobaten, die sich die Gunst des Publikums und ihren Verdienst erst hart erspielen mussten.

Berlin ist immer eine Reise wert – und im Ameron Hotel Abion Spreebogen direkt an der Spree und mitten in Berlin sind Gäste bestens aufgehoben. Mit seinen 224 Zimmern, einem Wellnessbereich mit Finnischer Sauna, Dampfsauna und einem Fitnessraum mit einem spektakulären Blick über die Dächer Berlins ist das 4-Sterne Hotel der ideale Ausgangspunkt für ihre Entdeckungstour durch die Kulturmetropole Berlin.

Wohlfühl-Auszeit zum Genießen - Gesundheits- und Verwöhnurlaub in Bad Wildungen

+ Entspannung pur: Erleben Gäste im Göbel’s Hotel AquaVita in Bad Wildungen-Reinhardshausen. © Göbel’s Hotel AquaVita

Bad Wildungen reizt mit seiner malerischen Fachwerk-Altstadt, heilenden Quellen, Europas größtem Kurpark und einem vielfältigen Gesundheits- und Kulturangebot am UNESCO-Weltnaturerbe Nationalpark Kellerwald-Edersee.

Gesundheit ist unser höchstes Gut und da gilt es, präventiv etwas für zu tun. Genau hier setzen die Angebote des Göbel’s Hotel AquaVita in Bad Wildungen-Reinhardshausen mit seinem 2000 Quadratmeter großen Gesundheitszentrum an. Die großzügige QuellenTherme mit insgesamt 400 Quadratmeter Wasserfläche trägt genauso zum Erholen bei wie die moderne Saunalandschaft, das Physiotherapie- und PräventionsCenter sowie die attraktive Beauty- und Wellness-Lounge mit zahlreichen Verwöhnangeboten.

Auszeit vom Alltag in Bad Mergentheim

+ Schlemmen und genießen: Im Hotel Bundschu in Bad Mergentheim. © Hotel Bundschu Das „Bundschu“ in Bad Mergentheim ist das sympathische Hotel mit fränkischer Seele. Familie Bundschu und die Mitarbeiter kümmern sich persönlich um alle Gäste, mit Ratschlägen für den geheimen Ausflugstipp oder den individuellen Wünschen im Restaurant.

Auch das Thema Gesundheit wird dort großgeschrieben. Mit der neuen „Bundschu-Wellness“ bietet das Hotel ein umfangreiches Angebot zur Entspannung.

Auf 200 Quadratmetern können Gäste in der Finnischen Sauna, oder beim Aufguss mit frischen Düften die Seele baumeln lassen. Im Wellnessbereich optimal integriert, befindet sich ein „Wohlfühl“-Behandlungsraum. Erfahrene Therapeuten bietenden Gästen verschiedene Anwendungen.

