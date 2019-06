Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Ob Urlaub in Deutschland, der Provence oder auf dem Kreuzfahrtschiff - wir machen Ihren Urlaubstraum wahr! Rufen Sie noch bis Freitag, 14. Juni, 23:59 Uhr an und gewinnen Sie einen von vier Traumurlauben!

Insel-Schönheiten kennen lernen: Kanaren-Reise mit der Mein Schiff 3 zu gewinnen

+ Grüne Schönheit: Auf Gran Canaria startet und endet die Reise. © F. LUKASSECK

Gran Canaria, La Palma, Teneriffa, Fuerteventura oder Lanzarote – bei so vielen bezaubernden Inseln fällt die Entscheidung für ein Reiseziel auf den Kanaren nicht leicht. Gute Nachrichten: Mit einer Kreuzfahrt an Bord der Mein Schiff Flotte besuchen Gäste verschiedene Inseln, lernen die abwechslungsreichen Landschaften kennen und erleben in aller Ruhe die ganze Schönheit der Kanaren.

Gäste kommen an Bord und erleben eine wundervolle Reise zwischen den Kanarischen Inseln und Marokko. Während dieser 7-tägigen Kreuzfahrt können die glücklichen Gewinner sich auf abwechslungsreiche Ziele und Häfen wie Agadir in Marokko, Arrecife auf Lanzarote, Santa Cruz auf Teneriffa sowie San Sebastian auf La Gomera freuen. Wie auf allen Mein-Schiff-Kanaren-Kreuzfahrten kommen Gäste in den Genuss des Premium Alles Inklusive-Konzepts.

+ Entspannung garantiert: Die Poollandschaft lädt zum Verweilen ein. © TUI CRUISES Die Mein Schiff 3 wurde als erster Neubau von TUI Cruises gebaut und von Helene Fischer getauft. Neben einem 25 Meter langen Außenpool und einem gläsernen Balkon, der in rund 37 Metern Höhe über dem Meer schwebt, bietet die Mein Schiff 3 Gästen auch in mehr als 80 Prozent der Kabinen eigene Balkone. Ein Design-Highlight ist die Glasfassade in Form eines Diamanten am Heck des Schiffes, in dessen Innenbereich sich eine einzigartige gastronomische Genusswelt befindet. Für unvergessliche Sound-Erlebnisse sorgt das Klanghaus, das in Kooperation mit führenden Opern- und Konzerthäusern als erster Konzertsaal mit natürlich anmutender Akustik auf dem Meer entstanden ist.

Eine Oase der Ruhe: Pierre et Vacances Resort Pont Royal en Provence

+ Paradiesischer Urlaub: Das Urlaubsdorf in der Nähe von Avignon bietet eine einzigartige Urlaubskulisse. © PIERRE ET VACANCES

Umgeben von zartem Lavendelduft und singenden Zikaden befindet sich das Pierre et Vacances Resort Pont Royal en Provence in den Höhenlagen des Durance-Tals, in der Nähe der französischen Städte Aix-en-Provence und Avignon. Auf 180 Hektar bietet die Oase der Ruhe dank der ausgezeichneten Lage einen atemberaubenden Blick über das Luberon-Massiv.

Die Gebäude im provenzalischen Stil mit mehreren Restaurants und Geschäften stellen den Charme eines Dorfes nach. Gäste haben die Wahl zwischen Apartments, Ferienhäusern oder Ferienvillen. Geboten wird ein paradiesischer Pool-Bereich mit Wellenbecken, Wildwasserfluss und Rutschen. Freunde des Golfspielens verbessern ihre Technik auf dem tollen 18-Loch-Platz des Pont Royal. In der Nähe des Resorts befindet sich auch der Freizeitpark Vallée des Loisirs.

www.pierreetvacances.de

Verwöhn-Urlaub im Herzen des Fuldatals: Das Posthotel Rotenburg lädt zu einem aktiven Urlaub ein

+ Gute Lage: Das Posthotel in Rotenburg verspricht angenehme Urlaubstage. © POSTHOTEL ROTENBURG

Was gibt es Schöneres zur Sommerzeit, als in einem gemütlichen Hotel einen Wohlfühl-Urlaub zu verbringen und sich eine Auszeit vom Alltag zu gönnen? Das 4-Sterne Posthotel Rotenburg liegt zentral im idyllischen Rotenburg an der Fulda mitten im Wander- und Radgebiet Waldhessen.

Es besticht durch seine Lage direkt am Ufer der Fulda und lädt zu Spaziergängen, Wanderungen oder Radtouren auf dem zertifizierten Fulda-Radweg R1 ein. Nur wenige Gehminuten vom Zentrum des Fachwerkstädtchens entfernt, empfängt es seine Gäste mit hohem Wohnkomfort, herzlicher Atmosphäre und frischem farbenfrohem Design.

Das Hotel verspricht wundervolle Urlaubstage in den behaglich und freundlich eingerichteten Zimmern und bei hervorragender Küche in den gemütlichen Restaurants. Auch die sonnige Gartenterrasse lädt zum Genießen ein. Nach einem ereignisreichen Tag ist Entspannung im hauseigenen Sauna- und Fitnessbereich mit Dampfbad, finnischer Blockbohlensauna und Ruhezonen angesagt.

www.posthotel-rotenburg.de

Abschalten im Gesundland Vulkaneifel: Kurzurlaub in Molitors Mühle zu gewinnen

+ Am See: Gäste in Molitors Mühle können sich nach dem Saunagang im hauseigenen See abkühlen. © MICHAEL NEYSES

Das perfekte Refugium für Wellness-Tage in der Eifel ist das 4-Sterne-Hotel Molitors Mühle. Die gemütliche Atmosphäre, verbunden mit der komfortablen Ausstattung, verleiht dem traditionsreichen, stilvollen und doch zeitgemäßen Haus seinen besonderen Reiz. Die neue 1300 Quadratmeter großzügige Wellness-Oase mit ihren vielfältigen Möglichkeiten bietet Gästen in Verbindung mit den gastronomischen Einrichtungen und der wunderbaren Umgebung rund um das Hotel ein Gesamtkonzept für Gesundheit, Schönheit, Entspannung, gesunde Ernährung und Bewegung.

Eigener See lädt nach der Sauna zur Abkühlung ein

Ein besonderes Highlight in Molitors Mühle in Eisenschmitt ist die finnische Pfahlsauna. Gäste hören das Knistern des Saunaofens und befinden sich gleichzeitig auf einer Plattform über dem Wasser. Die wohltuende Abkühlung ist nicht weit. Drei Schritte und sie tauchen ein in das wohlige Nass des eigenen Sees.

www.molitors-muehle.de

