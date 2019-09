Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, den 04. Oktober, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

All-inclusive Herbstauszeit an der Donau: Erholsamer Urlaub im riverresort Donauschlinge in Österreich

Dort, wo die Donau ihre ganze Kraft ballt, um ihrem Lauf eine Wende zu geben, liegt ein „verborgenes“ Paradies für erholsame Auszeiten und abwechslungsreiche Ferientage – die berühmte Schlögener Schlinge. Direkt am Flussufer steht das riverresort Donauschlinge, ein familiär geführtes Vier-Sterne-Hotel, in dem es sich Genießer mit den All-inclusive- Angeboten gut gehen lassen.

Von der schönen Donauterrasse des Hauses eröffnet sich der Blick über die prachtvolle Herbstnatur am großen Strom. Mit dem Donau.ALL.inclusive-Konzept bringt das riverresort Donauschlinge frischen Wind in die Welt von Wellness und Spa. In der Wellnesswelt mit Indoorpool, Finnischer Sauna, Kräutersauna, Dampfbad und Infrarotkabine erholen sich Hotelgäste auch am An- und Abreisetag den ganzen Tag. Auf Spa-Anwendungen wird von Montag bis Freitag von 12 bis 15 Uhr ein Rabatt von zehn Prozent gewährt. Kulinarisch sind Genießer vom reichhaltigen Frühstücksbuffet über einen Mittagssnack, Kaffee und Kuchen am Nachmittag bis hin zum Vier-Gänge- Themenbuffet oder Genussmenü mit Soft-drinks, Schankbier und Hauswein am Abend rundum versorgt. Zur täglichen Happy- Hour werden Aperitifs zum Sonderpreis angeboten.

Die Rad- und Wandersaison an der Donau ist noch lange nicht vorbei. Auch der Fahrradverleih (ausgenommen E-Bikes), Wander- und Radkarten und sogar die Radfähre Au- Schlögen sind im Zimmerpreis inkludiert. Die Schiffsanlegestelle liegt direkt vor dem Hotel. So geht es per Schiff bequem nach Linz oder Passau.

donauschlinge.at

All-inclusive an der Donau Wir verlosen vier Übernachtungen im Zimmer Sternengucker mit umfangreichen All-inclusive- Leistungen im riverresort Donauschlinge in Haibach an der Donau in Österreich. Zahlreiche Leistungen im Hotel sowie viele Freizeitaktivitäten wie etwa die Teilnahme am hoteleignen Aktivprogramm sind in diesem Gewinn für zwei Personen enthalten. Tel.0 13 78 / 80 66 74 | Lösungswort: Donau (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Heiße Thermen genießen: Urlaub im Rottaler Hof in Bad Füssing

+ Mittendrin und dennoch ruhig: Das Hotel Rottaler Hof in Bad Füssing ist das ideale Hotel für einen erholsamen Urlaub. © Foto: Rottaler Hof Der Rottaler Hof liegt mitten in Bad Füssing – zentral, aber dennoch ruhig. Die Therme Eins, der Kurpark sowie die Kurallee mit Kurzentrum sind in weniger als fünf Gehminuten zu erreichen. Mit viel Liebe und frischen, ausgesuchten Produkten aus der Region bereitet das Küchenteam abwechslungsreiche Frühstücks- und Abendmenüs zu.

Herzstück ist das hauseigene Thermalhallenbad, das täglich mit reinstem Thermal-Mineral-Wasser aus der Ursprungsquelle Bad Füssings, der Therme Eins, versorgt wird. Bei einem Besuch in der Dampfgrotte können Sie durch die ätherischen Öle wieder richtig durchatmen, der Kreislauf wird angeregt und die Haut weich und geschmeidig. Die wohltuende Wärme in der Dampfgrotte regeneriert Körper und Geist.

rottaler-hof.de

Heiße Thermen in Bad Füssing Wir verlosen vier Übernachtungen mit Frühstück für zwei Personen im Rottaler Hof in Bad Füssing in der Nebensaison. Tel.0 13 78 / 80 66 70 | Lösungswort: Bad Füssing (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Wellness- und Familienurlaub im Fuldatal: Auf dem Rodenberg werden Kinder- und Erwachsenen-Träume wahr

+ Wellnessparadies für Familien: Das Göbel’s Hotel Rodenberg liegt hoch über dem Tal der Fulda – der ideale Ort für eine Auszeit vom Alltag. © Foto: Göbel Hotels Willkommen zu Erholung und Genuss pur – hoch oben über dem idyllischen Fuldatal. Das Wander- und Naturparadies Waldhessen lockt mit seiner herrlichen Idylle und vielseitigen Ausblicken Naturliebhaber, Familien und Sportbegeisterte in die Fachwerkstadt Rotenburg an der Fulda. Hier liegt hoch oben auf dem Rodenberg das Vier-Sterne Göbel’s Hotel Rodenberg und empfängt Erholungssucher und Genussjäger. Großzügige und komfortable Zimmer und Suiten, der neue und moderne Restaurantbereich sowie das schöne Ambiente machen jeden Aufenthalt zu einem Genuss.

Den wunderbaren Blick hinunter auf die Stadt oder in die umliegende Natur entdecken die Hotelgäste schon beim reichhaltigen Frühstück im Restaurant oder von der schönen Panoramaterrasse. Pure Entspannung bietet die attraktive und großzügige Bade- und Saunalandschaft „Rodenberg SPA“ auf 1400 Quadratmetern, mit Wellness- und Beauty-Lounge für zahlreiche Behandlungen und vielfältige Wohlfühl-Anwendungen. Für Kinder und Familien ist der großzügige Indoor-Spielpark „Koala Kids World“ ein absolutes Highlight sowie viele weitere Freizeitmöglichkeiten im und um das Hotel.

goebels-rodenberg.de

Kurzurlaub im Tal der Fulda Wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Genießer-Frühstück und Verwöhnbuffet am Abend sowie einer Aromaöl-Massage pro Person und weitere Inklusivleistungen für Hotelgäste in Göbel’s Hotel Rodenberg in Rotenburg an der Fulda. Tel.0 13 78 / 80 66 71 | Lösungswort: Rotenburg (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Genussurlaub pur in Südtirol: Völlig ungestört entspannen im „Adults Only“ Hotel Eden

+ Unverwechselbar: Der versunkene Turm im Reschensee ist das Markenzeichen des Vinschgaus. Urlauber profitieren das ganze Jahr vom gigantischen Aktivangebot dieser Region. © Foto: IDM Südtirol/Frieder Blickle, Thomas Gründer Wer für Ruhe und nachhaltige Erholung in seinem Urlaub einen ganz besonderen Service wünscht, der ist im Vier-Sterne Hotel Eden am Reschensee genau richtig. Zentral im Dorf Reschen, nur 50 Meter entfernt vom blau schillernden See mit seinem versunkenen Kirchturm und den weißen Gipfeln der Ortlergruppe im Hintergrund, finden Sie eine stilvolle Wohlfühloase exklusiv für Erwachsene – glanzvoll, modern und mit einem Hauch von Luxus. Hier können Sie in allen Bereichen ungestört genießen und entspannen, ob beim köstlichen Gourmet-Menü oder im Garden Spa mit Sauna, Dampfbad und lichtdurchfluteter Garden Lounge mit Blick auf die Bergwelt.

Sonnige Herbsttage laden zu Wanderungen am See und Biketouren auf der Via Claudia Augusta ein, im Winter haben Skifahrer und Snowboarder die Wahl zwischen vier nahe gelegenen Skigebieten und auch Langläufer, Schneeschuh- und Winterwanderer kommen voll auf ihre Kosten.

eden-reschensee.com

Genussurlaub im Vinschgau Wir verlosen fünf Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Halbpension für zwei Personen im Hotel Eden am Reschensee in Südtirol. Tel.0 13 78 / 80 66 72 | Lösungswort: Südtirol (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Winterzauber am Wilden Kaiser: Mit oder ohne Ski: Winterurlaub im Vitalhotel Sonnenhof im Brixental

+ Der perfekte Ort für einen einmaligen Urlaub im Winter: Das Vitalhotel Sonnenhof in Going am Wilden Kaiser bietet alles, was das Urlauberherz höher schlagen lässt. © Foto: Oberleitner, Vit alhof Sonnenhof Wilder Kaiser-Brixental – dorthin kommen die Skifahrer, um sich in einem der größten und modernsten Skigebiete Österreichs – der Skiwelt Wilder Kaiser / Brixental – am Pistenzauber zu erfreuen. Fragt man Familie Seiwald, die Gastgeber im Vitalhotel Sonnenhof in Going, nach den Schönheiten der Region, so schwärmt diese nebst „ihrem“ vielfach ausgezeichneten Skigebiet von lustigen Rodelabfahrten, idyllischen Winter- und Schneeschuhwanderungen und traumhaften Langlaufloipen.

In der Tat: Die Ferienregion Wilder Kaiser deckt alle Facetten des Winters ab – mit und ohne Ski. Verschneite Wälder, zugefrorene Seen und märchenhafte Landschaften gleichen einer Szene aus einem Bilderbuch. Wenn es Zeit wird, sich gemütlich einzuigeln, dann ist das Vitalhotel Sonnenhof (Vier Sterne superior) ein Ort zum Wohlfühlen.

Mit einer exklusiven Wellnesswelt für Groß und Klein, mit Hallenbad und Spa verwöhnt das idyllisch gelegene Hotel seine Gäste. Die Kinder treffen sich am liebsten im Kinderspielzimmer. Für die größeren Kids ist der Indoor-Aktivpark genau das Richtige. Die Erwachsenen stoßen abends, nach kulinarischen Köstlichkeiten aus der Sonnenhof- Küche, gern einmal mit einem Tiroler Edelbrand oder dem hauseigenen Vitalbier auf gelungene Urlaubstage an.

sonnenhof-going.at

Winterzauber im Brixental Wir verlosen vier Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension und je einer Teilmassage im Vitalhotel Sonnenhof in Going am Wilden Kaiser. Tel.0 13 78 / 80 66 73 | Lösungswort: Brixental (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer)

Die Gewinner vom 14. September: Monika Stock aus Hungen (Kirchner), Hans-Jürgen Müller aus Neuenstein (Brauhaus), Anita Schlehenkamp aus Bielefeld (Cap Estrel), Gertraud Roos aus Schmitten (Legoland) und Hans Adolf Biewer aus Werl (Freund). Herzlichen Glückwunsch!

Hinweis: Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Einlösung erfolgt nach Absprache mit den Hotels. Die An und Abreise gehen zulasten des Gewinners. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter

www.hna.de/ueber-uns/datenschutz