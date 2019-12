Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 3. Januar 2020, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Pure Erholung und sagenhafte Entspannung

Am Rande des Natur- und Geoparks TERRA.vita liegt der Alfsee Ferien- und Erlebnispark im Osnabrücker Land. Neben vielen Freizeitmöglichkeiten finden Gäste im Alfen Saunaland pure Erholung. Verschiedene Saunen, ein Schwimmhaus, die Salzgrotte und wohltuende Massagen versprechen sagenhafte Entspannung.

Den jüngsten Gästen erfüllt Clown Ati täglich in der Kinderwelt oder bei der Animation Kinderträume. Das absolut einzigartige Erlebnis am Alfsee ist die AbenteuerWelt im Germanenland. Hier werden germanische Kultur und die Lebensweise erlebbar gemacht. Eine Ferienhaussiedlung im Germanenstil, knifflige Tricks, Geschichten, Kletterstämme, Wasserspiele, Orakel, Labyrinth und vieles mehr warten darauf entdeckt zu werden.

Abschalten im Gesundland Vulkaneifel

+ Wunderschön gelegen: das 4-Sterne-Hotel Molitors Mühle. © Foto: Petra Stuening/Molitors mühle Das perfekte Refugium für Wellness-Tage in der Eifel ist das 4-Sterne-Hotel Molitors Mühle. Die gemütliche Atmosphäre, verbunden mit der komfortablen Ausstattung, verleiht dem traditionsreichen, stilvollen und doch zeitgemäßen Haus seinen besonderen Reiz.

Die neue 1300 Quadratmeter große Wellness-Oase mit ihren vielfältigen Möglichkeiten bietet den Gästen in Verbindung mit den gastronomischen Einrichtungen und der wunderbaren Umgebung rund um das Hotel ein Gesamtkonzept für Gesundheit, Schönheit, Entspannung, gesunde Ernährung und Bewegung. Ein besonderes Highlight in Molitors Mühle ist die finnische Pfahlsauna. Sie hören das Knistern des Saunaofens und befinden sich gleichzeitig auf einer Plattform über dem Wasser.

Smart Erleben im Gasteinertal

+ Kraft tanken und Natur genießen: Verschiedene smarte Angebote schaffen beste Voraussetzungen für einen perfekten Urlaub in den Salzburger Alpen. © Foto: smartHOTEL Die fantastische Gasteiner Bergwelt bietet alles, was sich Aktivurlauber und Genießer für einen unvergesslichen Winterurlaub wünschen können. Das smartHOTEL ist die perfekte Adresse, um die kalte Jahreszeit zum Skifahren auf den insgesamt 200 Pisten-Kilometern des Gasteinertals, Langlaufen, Winterwandern oder einfach zum Füße hochlegen und Entspannen zu nutzen. Direkt gegenüber hält der gratis Skibus und wem der Sinn eher nach Gesundheit und Wellness steht, der erreicht in wenigen Autominuten die beiden Gasteiner Thermen oder den berühmten Gasteiner Heilstollen.

Unbeschwertheit, Echtheit, erstklassiger Service und modernes Design ziehen sich durch das gesamte Haus. Ein Saunabereich, tägliche Yogaangebote, smarte Inklusivleistungen und viele hinzubuchbare Extras bieten Raum für individuelle Wünsche. Nur 400 Meter entfernt finden Urlauber mit den smartFLATS dazu kreative und gemütliche Appartements für bis zu acht Personen.

Ski- und Urlaubsgenuss in Ladis

+ Der gratis Skibus hält direkt vorm Hotel und nach einem aktiven Tag wartet bereits die Wellness-oase mit feinsten Entspannungsmomenten. © Foto: Hotel Forer

Es ist ein ganz besonderer Platz, ein Stück Heimat, eingebettet in die eindrucksvolle Tiroler Bergwelt: Das kleine Dörfchen Ladis. Österreichs Topskiregion Serfaus-Fiss-Ladis ist bekannt für hervorragende Wintersportbedingungen auf 214 abwechslungsreichen Pistenkilometer und ausgezeichnete Familienangebote. Auch Langläufer kommen dank 30 Loipenkilometer voll auf ihre Kosten. Gemütlicher wird es bei einer Winter- oder Schneeschuhwanderung durch die faszinierende Naturlandschaft.

Im 4-Sterne Hotel Forer im Ortskern von Ladis können Urlauber anschließend die kalte Winterluft gegen Erholung pur tauschen. Dafür sorgt unter anderem das Wellnessangebot in der Vitalquelle mit Saunalandschaft und Whirlpool. Das Hotel verbindet gekonnt alpinen Lifestyle mit heimeligem Ambiente und einer hervorragenden Küche. Alpenländische Gourmet-Kreationen und hausgemachte Gaumenfreuden aus frischen, ausgewählten Zutaten der Region, heimatverbunden und authentisch, sind die, perfekte Krönung eines gelungenen Urlaubstages – übrigens gerne auch glutenfrei.

Wenn Urlaub im Allgäu, dann hier!

+ Panoramahotel Oberjoch: Das Domizil für Winterliebhaber und Genießer. © Foto: Panoramahotel Oberjoch Für alle, die hoch hinaus wollen und nach einem Ort der Entspannung suchen, bietet das 4-Sterne-Superior Panoramahotel Oberjoch die perfekte Auszeit. In atemberaubender Kulisse auf 1200 Metern Höhe in Deutschlands höchstgelegenem Bergdorf ist das Wellnesshotel mit romantischem Chaletdorf ein wahrer Hotspot für Genießer, Kraftsuchende und Sportliebhaber.

Ein Ort zum rundum wohlfühlen. Alle 114 Zimmer des Panoramahotel Oberjoch sind großzügig und modern ausgestattet und laden mit eigenem Balkon inklusive freier Bergsicht zum Verweilen ein. Im 3000 Quadratmeter großen Alpin-SPA Wellnessbereich, dem Herzstück des Panoramahotels Oberjoch, findet jeder vollkommene Ruhe und Erholung. Im ganzjährig beheizten Innen- und Außenpool, bei verwöhnenden Massagen und in den fünf Saunen mit individuellen Hand-Aufgüssen lässt es sich perfekt entspannen. Auch Liebhaber kulinarischer Hochgenüsse kommen auf ihre Kosten: Für den perfekten Start in den Tag wartet im Panoramarestaurant das reichhaltige Vital-Frühstücksbuffet. Der Abend lässt sich am besten bei einem köstlichen 5-Gang-Menü im Panoramarestaurant oder im exklusiven Restaurant 1200 NN mit erlesener und gehobener Naturküche ausklingen.

