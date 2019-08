Auszeit gewinnen: Anrufen und in den Urlaub starten

Auch diese Woche schicken wir Sie mit etwas Glück wieder in den Urlaub! Rufen Sie noch bis Freitag, 23. August 2019, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihre Auszeit.

Kraftpause auf Föhr: Wellnessurlaub im Upstalsboom Wellness Resort Südstrand

+ Meerblick: Vom Zimmer aus genießen Gäste herrliche Aussichten auf die Nordsee. © PAUL SCHIMWEG

Wer den Herbst mit einer rundum erholsamen Auszeit beginnen will, ist auf Föhr genau richtig. Herrliche Ruhe, kilometerlange Sandstrände, zahlreiche Veranstaltungen und die verwinkelten Gassen, urigen Friesenhäuser und gemütlichen Cafés im Hafenstädtchen Wyk schaffen eine ganz besondere Atmosphäre zum Kraft tanken und durchatmen. Die passende Wohlfühloase, um den Alltag hinter sich zulassen, ist das Upstalsboom Wellness Resort Südstrand. Das Wellnesshotel verspricht Genuss und Entspannung in einer neuen Dimension. Dafür steht unter anderem die 2000 Quadratmeter große Wellnesslandschaft „eilun spa“ zur Verfügung. Hier sorgen ein Innen- und Außenpool, ein Fitnessbereich, Biosauna, Dampfbad und zwei finnischen Saunen mit Blick auf die raue Nordsee sowie ein vielfältiges Anwendungsangebot für feinste Erholungsmomente. Kulinarische Genüsse garantieren dazu die beiden eleganten Hotelrestaurants „bi a wik“ und „biike“ sowie die „sydbar“ direkt an der Strandpromenade.

resort-suedstrand-foehr.de

Wohlfühlen am Logenplatz von Riezlern: Herbstgenüsse im 4-Sterne Hotel Jagdhof

+ Dank der ausgezeichneten Lage des Hotels erreichen Gäste alle Ausflugsziele bequem zu Fuß. © HOTEL JAGDHOF 400 Kilometer Wanderwege über drei Höhenstufen und zwei Länder: Das Kleinwalsertal (nur über Deutschland erreichbar) ist eines der vielseitigsten Hochgebirgstäler der Alpen. Mit seiner perfekten Aussichtslage und dem Bergbahn-Ticket inklusive schnürt der Jagdhof das perfekte Herbst-Paket. Die wöchentlich geführten Bergwanderungen versprechen unvergessliche Erlebnisse. Und der Indoor Pool mit alpinem Wasserfall, das ganzjährig beheizte Außenbecken, eine Saunawelt sowie umfangreiche Kosmetik- und Massageangebote garantieren Entspannung pur. Ebenso die Jagdhof-Sonnenterrasse mit Blick ins Dorf und die Walser-Bergwelt. Köstliche Gerichte aus regionalen Qualitätsprodukten und eine exzellente Weinkarte im Restaurant runden den Genussurlaub perfekt ab. Neu: Alle Kaffeespezialitäten sind von 7.30 bis 20.30 Uhr gratis.

jagdhof-kleinwalsertal.at

Relaxtage an der Mosel: Genießer-Urlaub im 4-Sterne Moselstern Hotel Brixiade & Triton

+ Genuss mit Aussicht: Von der Moselterrasse haben Gäste die Reichsburg im Blick. © MOSELSTERN HOTEL BRIXIADE & TRITON

Für Gourmets und Weinkenner beginnt im Herbst die ideale Zeit für eine Reise an die Mosel. In den malerischen Moselstädtchen bringt die goldene Jahreszeit farbenfrohe Aussichten auf herrlichen Genusswanderwegen, das Schauspiel der Weinlese und gesellige Erntefeste, herbstliche Gaumenfreuden und natürlich süßen Moselwein. Die perfekte Wohlfühloase, um die Urlaubstage unvergesslich zu machen, ist das Moselstern Hotel Brixiade & Triton. Direkt am Moselufer im malerischen Ferienort Cochem verzaubert das 4-Sterne Haus seine Gäste mit einem traumhaften Blick auf den Fluss, die romantische Altstadt und die imposante Reichsburg. Die einmalige Kulisse ist im Restaurant „Burgblick“ und auf der Moselterrasse perfekt in Szene gesetzt. Hier werden Gäste mit internationalen und regionalen Köstlichkeiten sowie einer Auswahl hervorragender Weine verwöhnt. Ein Highlight für Feinschmecker sind auch die vielen Weinfeste in Cochem, wie das Federweißenfest am vom 8. bis 10. und 15. bis 16. November.

moselstern.de

